Che cos'è un identity fabric?

Gli identity fabric consentono alle organizzazioni di integrare i diversi sistemi di identità di varie app, asset e servizi. Un'organizzazione può applicare politiche di accesso unificate, monitorare l'attività degli utenti, risolvere le vulnerabilità e implementare controlli di sicurezza coerenti su tutti i sistemi.

I sistemi di gestione delle identità e degli accessi sono strumenti critici per la sicurezza delle identità perché aiutano a proteggere le identità digitali, bloccano le attività non autorizzate e garantiscono che solo le persone giuste possano accedere alle risorse giuste, e per i giusti motivi.

Tuttavia, molte organizzazioni si trova a gestire più soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) collegate a diverse directory utente. La maggior parte di loro utilizza una soluzione di gestione delle identità e degli accessi per gli utenti interni e una soluzione separata di gestione delle identità e degli accessi dei clienti per i clienti e altri utenti esterni.

Tuttavia, diverse organizzazioni hanno a che fare con più di due sistemi di identità. Potenzialmente, ogni app legacy, provider di cloud e sistema on-premise può avere la propria soluzione di gestione delle identità e degli accessi (IAM) e il proprio servizio di directory.

Questi silo creano un'esperienza utente incoerente, poiché ogni sistema potrebbe richiedere credenziali separate, livelli di autorizzazione e misure di sicurezza.

Inoltre, i sistemi di identità disconnessi comportano rischi notevoli per la sicurezza. Le identità degli utenti sono l'obiettivo principale degli attacchi informatici. L'X-Force Threat Intelligence Index riporta che il furto di credenziali è l'impatto più comune subito dalle vittime di violazioni.

Senza un approccio centralizzato, può essere difficile applicare solide misure di cybersecurity, come l'autenticazione senza password con chiavi FIDO, l'autenticazione basata sul rischio (RBA) e la gestione delle minacce all'identità in tempo reale. Alcuni sistemi di gestione delle identità e degli accessi (IAM) addirittura non supportano alcune di queste misure.

Una soluzione di identity fabric offre un livello unificato per la gestione e la protezione delle identità digitali tra app, asset e provider di cloud. Fornisce alle organizzazioni una maggiore visibilità sugli account e sulle attività degli utenti e un controllo più coerente sulle politiche e sui processi che li proteggono in ogni sistema, applicazione e piattaforma.