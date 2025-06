IBM Verify Directory consolida la directory e fornisce una singola fonte affidabile, gestione e applicazione per sbloccare maggiori informazioni, casi d'uso approfonditi, rilevamento delle minacce e una soluzione efficace di identity fabric. Questi aspetti possono contribuire a favorire la riduzione dei costi e l’efficienza, riducendo contestualmente lo shadow IT.

Integrazione senza codice

Integra in modo fluido le app nei moderni workflow di autenticazione

IBM Application Gateway fornisce integrazioni no-code che consentono alle applicazioni tradizionali di utilizzare funzionalità di autenticazione avanzate, come le passkey. In questo modo, si ottiene una visione integrata dei flussi utente in tutte le applicazioni, che contribuisce a ridurre i rischi e a migliorare la conformità normativa.

