È un nuovo giorno per James, un nuovo amministratore IT. Oggi deve elaborare un ordine per un intero lotto di dispositivi mobili per i suoi colleghi, che hanno scelto smartphone iOS e Android. Deve attivare il programma del ciclo di vita del dispositivo e successivamente svolgere tutte le attività di implementazione e sicurezza degli endpoint. Molto probabilmente, in un altro strumento. Sa anche che Rich del reparto vendite e Alyssa della contabilità lasceranno l'azienda venerdì, quindi deve pulire i dispositivi. Uno è nell'ambito del programma BYOD e l'altro è di proprietà dell'azienda e tutto deve essere fatto il prima possibile. Non può usare un solo strumento di gestione?

La gestione unificata degli endpoint (UEM) è una tecnologia che fornisce un'unica piattaforma per gestire e proteggere tutti i tipi di dispositivi come smartphone, tablet, laptop, desktop e IoT, eseguendo più tipi di sistemi operativi da un'unica console per tutto il loro ciclo di vita. Le soluzioni UEM includono tecnologie precedenti come la gestione dei dispositivi mobili (MDM)

Gestione dei dispositivi mobili (MDM), gestione della mobilità aziendale (EMM), gestione delle applicazioni mobili (MAM) e gestione dei laptop. Utilizzando gli strumenti UEM, James gestirà sia i dispositivi personali che quelli aziendali e includerà funzionalità di gestione dei contenuti e funzionalità di cybersecurity come politiche di sicurezza, autenticazione e gestione delle identità e degli accessi, sicurezza e protezione dei dati, gestione delle patch, rilevamento e risposta alle minacce e molto altro.

Il ciclo di vita dei dispositivi è il processo di gestione end-to-end di tutti i dispositivi di un'azienda, dal momento in cui lasciano il fornitore al momento in cui vengono ritirati dai team IT di un'organizzazione. Possono essere dispositivi Apple, Android, IoT, macOS, laptop o desktop con Microsoft Windows, dispositivi appositamente progettati e molti altri. James e altri amministratori IT dovrebbero assicurarsi che provveda alla registrazione dei dispositivi, alla loro manutenzione, all'assistenza quando necessario, al loro ritiro o al loro riutilizzo in base alle politiche aziendali e alle azioni degli utenti finali.