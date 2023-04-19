Unified Endpoint Management e gestione del ciclo di vita dei dispositivi: cosa hanno in comune?

Autore

Madalina Barbu

Global Product Marketing Manager, IBM Security MaaS360

È un nuovo giorno per James, un nuovo amministratore IT. Oggi deve elaborare un ordine per un intero lotto di dispositivi mobili per i suoi colleghi, che hanno scelto smartphone iOS e Android. Deve attivare il programma del ciclo di vita del dispositivo e successivamente svolgere tutte le attività di implementazione e sicurezza degli endpoint. Molto probabilmente, in un altro strumento. Sa anche che Rich del reparto vendite e Alyssa della contabilità lasceranno l'azienda venerdì, quindi deve pulire i dispositivi. Uno è nell'ambito del programma BYOD e l'altro è di proprietà dell'azienda e tutto deve essere fatto il prima possibile. Non può usare un solo strumento di gestione?

La gestione unificata degli endpoint (UEM) è una tecnologia che fornisce un'unica piattaforma per gestire e proteggere tutti i tipi di dispositivi come smartphone, tablet, laptop, desktop e IoT, eseguendo più tipi di sistemi operativi da un'unica console per tutto il loro ciclo di vita. Le soluzioni UEM includono tecnologie precedenti come la gestione dei dispositivi mobili (MDM)

Gestione dei dispositivi mobili (MDM), gestione della mobilità aziendale (EMM), gestione delle applicazioni mobili (MAM) e gestione dei laptop. Utilizzando gli strumenti UEM, James gestirà sia i dispositivi personali che quelli aziendali e includerà funzionalità di gestione dei contenuti e funzionalità di cybersecurity come politiche di sicurezza, autenticazione e gestione delle identità e degli accessi, sicurezza e protezione dei dati, gestione delle patch, rilevamento e risposta alle minacce e molto altro.

Il ciclo di vita dei dispositivi è il processo di gestione end-to-end di tutti i dispositivi di un'azienda, dal momento in cui lasciano il fornitore al momento in cui vengono ritirati dai team IT di un'organizzazione. Possono essere dispositivi Apple, Android, IoT, macOS, laptop o desktop con Microsoft Windows, dispositivi appositamente progettati e molti altri. James e altri amministratori IT dovrebbero assicurarsi che provveda alla registrazione dei dispositivi, alla loro manutenzione, all'assistenza quando necessario, al loro ritiro o al loro riutilizzo in base alle politiche aziendali e alle azioni degli utenti finali.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Le 5 principali caratteristiche comuni:

L'UEM e la gestione del ciclo di vita dei dispositivi condividono diversi punti in comune, poiché entrambi svolgono un ruolo essenziale nella gestione e nell'ottimizzazione degli endpoint all'interno di un'organizzazione. Ecco cinque degli aspetti più comuni che condividono:

  1. Inventario dei dispositivi: gli strumenti UEM e i processi di gestione del ciclo di vita dei dispositivi includono inventari in cui gli amministratori IT hanno accesso in tempo reale a informazioni dettagliate su ciascun endpoint. Ad esempio il modello del dispositivo, le specifiche, il proprietario e altro ancora.

  2. Sicurezza e conformità: sia le tecnologie UEM che la gestione del ciclo di vita dei dispositivi sono in linea con le normative di sicurezza e conformità. Con l'UEM, i team IT si assicurano che i dispositivi siano protetti, dispongano delle patch necessarie e siano sincronizzati con le politiche di conformità. Gestendo i processi del ciclo di vita dei dispositivi, i reparti IT si assicurano che gli endpoint vengano disattivati, evitando la perdita di dati sensibili e riducendo i rischi per la sicurezza.

  3. Gestione della configurazione: gli amministratori IT utilizzano UEM per configurare gli endpoint e gestirli durante il loro utilizzo. Con il ciclo di vita dei dispositivi, James e i suoi colleghi configurano gli endpoint durante il procurement e il provisioning.

  4. Integrazione e automazione: sia l'UEM che la gestione del ciclo di vita dei dispositivi si integrano con altre app e hanno molte caratteristiche automatizzate che possono semplificare gli sforzi del team IT. I moderni strumenti UEM e i processi del ciclo di vita offrono agli amministratori IT molte opportunità self-service, grazie all'elevato grado di automazione delle attività.

  5. Reporting e Analytics: sia UEM che la gestione del ciclo di vita dei dispositivi dispongono di ricche funzionalità di reporting e analytics. L'UEM fornisce dati in tempo reale su endpoint, patch e aggiornamenti, sicurezza degli utenti e sicurezza dei dispositivi, mentre la gestione del ciclo di vita dei dispositivi offre dati sul ciclo di vita e sull'utilizzo del dispositivo, aiutando i responsabili delle decisioni ad agire in base ai budget. Entrambi generano dati preziosi utilizzati negli audit.

L'UEM e la gestione del ciclo di vita dei dispositivi hanno molto in comune e, se eseguiti correttamente, proteggono i dati aziendali, garantiscono un'ottima esperienza, migliorano la mobile security e la cybersecurity in generale e creano un ottimo spazio di lavoro digitale. Differiscono anche in termini di scopi: l'UEM si concentra sulla gestione dei dispositivi per tutto il loro ciclo di vita, mentre la gestione del ciclo di vita dei dispositivi si concentra sull'intero ciclo di vita, dal giorno in cui vengono acquistati fino al ritiro.

 
Mixture of Experts | 28 agosto, episodio 70

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast
Soluzioni correlate
IBM MaaS360

Gestisci e proteggi il tuo personale mobile con una soluzione per la gestione unificata degli endpoint (UEM, Unified Endpoint Management) basata sull'AI.

 Scopri MaaS360
Soluzioni di sicurezza dei dispositivi mobili

Rimani protetto quando lavori da remoto con le soluzioni di mobile security IBM MaaS360.

 Esplora le soluzioni di sicurezza dei dispositivi mobili
Servizi di cybersecurity

Trasforma il tuo business e gestisci i rischi con la consulenza sulla cybersecurity, il cloud e i servizi di sicurezza gestiti.

 Scopri i servizi di sicurezza informatica
Fai il passo successivo

Scopri come fermare le minacce alla mobile security con soluzioni di enterprise mobile security che consentono l'esecuzione flessibile di app, contenuti e risorse su tutti i dispositivi.

 Esplora le soluzioni di sicurezza dei dispositivi mobili Prenota una demo live