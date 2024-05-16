Migliorare la sicurezza e la conformità dei dati nell'era XaaS

I leader aziendali devono prendere atto dell'importanza del supporto del cloud ibrido, pur riconoscendo la realtà che le aziende moderne spesso richiedono un mix di ambienti cloud e on-premise per supportare il data storage e le applicazioni. Il fatto è che workload diversi hanno esigenze diverse per funzionare in modo efficiente.

Ciò significa che non è possibile avere tutto il carico di lavoro in un unico posto, che sia on-premise, in pubblico o cloud privato o al'dge. Un esempio è la nostra collaborazione con CrushBank. L'istituto utilizza watsonx per semplificare le operazioni di desk con AI fornendo al personale IT informazioni migliorate. Ciò ha portato a una maggiore produttività e, in ultima analisi, a migliorare l'esperienza del cliente. Una strategia di hybrid cloud personalizzata gestisce la sicurezza, la latenza e le prestazioni, in modo che il tuo personale possa uscire dal business dell'IT ed entrare nel proprio business.

Tutto inizia con la creazione di un ambiente XaaS hybrid cloud aumentando le funzionalità di protezione dei dati per supportare la privacy e la sicurezza dei dati dell'applicazione, senza la necessità di modificare l'applicazione stessa. In IBM, la sicurezza e la conformità sono al centro di tutto ciò che facciamo.

Di recente abbiamo modernizzato l'IBM Cloud Security and Compliance Center, una suite di soluzioni di sicurezza e conformità del cloud, progettate per aiutare le aziende a mitigare i rischi e a proteggere i dati nei loro ambienti multicloud ibrido e nei carichi di lavoro. In quest'era XaaS, in cui i dati sono la linfa vitale della trasformazione digitale, investire in una solida protezione dei dati è fondamentale per il successo.