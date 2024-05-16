Migliorare la sicurezza e la conformità dei dati nell'era XaaS

Autore

Rishi Vaish

VP and Head

IBM Software, Cloud and AI Acceleration

Una recente ricerca di IDC ha rilevato che l'85% dei CEO intervistati ha citato le funzionalità digitali come fattori di differenziazione strategici fondamentali per accelerare la crescita dei ricavi. Tuttavia, i responsabili delle decisioni IT rimangono preoccupati per i rischi associati alla loro infrastruttura digitale e per l'impatto che potrebbero avere sui risultati aziendali, con violazioni dei dati e problemi di sicurezza che rappresentano le maggiori minacce.

Con la rapida crescita dei modelli di consumo XaaS e l'integrazione sempre maggiore di AI e dati in ogni piano aziendale, riteniamo che proteggere la sicurezza dei dati sia fondamentale per il successo. Inoltre, ciò può aiutare i clienti a semplificare i requisiti di conformità dei dati, in quanto le organizzazioni possono accelerare l'AI e i workload ad alta intensità di dati.

Automazione per l'efficienza e la sicurezza

I dati sono fondamentali per tutte le applicazioni AI. La capacità di accedere ed elaborare i dati necessari consente di ottenere risultati ottimali da modelli AI. IBM® continua a impegnarsi a lavorare diligentemente con partner e clienti per introdurre una serie di blueprint di automazione chiamate architetture distribuibili.

Queste blueprint sono progettate per semplificare il processo di distribuzione per i clienti. Il nostro obiettivo è consentire alle Organizzazioni di selezionare e implementare senza sforzo i propri workload cloud in un modo personalizzato, in linea con i requisiti di sicurezza preimpostati e verificabili, e di favorire un'integrazione tra AI e XaaS. Questo impegno per la fusione di AI e XaaS è ulteriormente esemplificato dai nostri recenti risultati dello scorso anno. Questa piattaforma è progettata per consentire alle aziende di addestrare, convalidare, mettere a punto e implementare i modelli AI, scalando i carichi di lavoro e creando workload responsabili per i dati e l'AI.

Protezione dei dati in ambienti multicloud

I leader aziendali devono prendere atto dell'importanza del supporto del cloud ibrido, pur riconoscendo la realtà che le aziende moderne spesso richiedono un mix di ambienti cloud e on-premise per supportare il data storage e le applicazioni. Il fatto è che workload diversi hanno esigenze diverse per funzionare in modo efficiente.

Ciò significa che non è possibile avere tutto il carico di lavoro in un unico posto, che sia on-premise, in pubblico o cloud privato o al'dge. Un esempio è la nostra collaborazione con CrushBank. L'istituto utilizza watsonx per semplificare le operazioni di desk con AI fornendo al personale IT informazioni migliorate. Ciò ha portato a una maggiore produttività e, in ultima analisi, a migliorare l'esperienza del cliente. Una strategia di hybrid cloud personalizzata gestisce la sicurezza, la latenza e le prestazioni, in modo che il tuo personale possa uscire dal business dell'IT ed entrare nel proprio business.

Tutto inizia con la creazione di un ambiente XaaS hybrid cloud aumentando le funzionalità di protezione dei dati per supportare la privacy e la sicurezza dei dati dell'applicazione, senza la necessità di modificare l'applicazione stessa. In IBM, la sicurezza e la conformità sono al centro di tutto ciò che facciamo.

Di recente abbiamo modernizzato l'IBM Cloud Security and Compliance Center, una suite di soluzioni di sicurezza e conformità del cloud, progettate per aiutare le aziende a mitigare i rischi e a proteggere i dati nei loro ambienti multicloud ibrido e nei carichi di lavoro. In quest'era XaaS, in cui i dati sono la linfa vitale della trasformazione digitale, investire in una solida protezione dei dati è fondamentale per il successo.

XaaS richiede una forte sicurezza dei dati

IBM continua a dimostrare il suo impegno nel soddisfare i più elevati standard di sicurezza in un mondo sempre più interconnesso e dipendente dai dati. Possiamo contribuire a supportare workload mission-critical perché le nostre offerte di software, infrastrutture e servizi sono progettate per supportare i nostri clienti nell'affrontare i loro requisiti di sicurezza e conformità dei dati in continua evoluzione. Con l'ascesa di XaaS e dell'AI, dare priorità alla sicurezza dei dati può aiutarti a proteggere le informazioni sensibili dei tuoi clienti.

 

