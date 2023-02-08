Cos'è SOAR (Security orchestration, automation and response)?

Gli strumenti SOAR, SIEM e XDR condividono alcune funzioni principali, ma ognuno ha caratteristiche e casi d'uso unici.

Le soluzioni di gestione delle informazioni di sicurezza e degli eventi (SIEM) raccolgono informazioni da strumenti di sicurezza interni, le aggregano in un registro centrale e segnalano le anomalie. Gli SII vengono utilizzati principalmente per registrare e gestire grandi volumi di dati degli eventi di sicurezza.



La tecnologia SIEM è emersa per la prima volta come strumento di reporting della conformità. I SOC hanno adottato i SIEM quando si sono resi conto che tali dati potevano fornire informazioni cruciali per le operazioni di cybersecurity. Le soluzioni SOAR sono nate per implementare le funzionalità incentrate sulla sicurezza che mancano alla maggior parte dei SIEM standard, come l'orchestrazione, l'automazione e le funzioni della console.



Le soluzioni di rilevamento e risposta estesa (XDR) raccolgono e analizzano i dati di sicurezza provenienti da endpoint, reti e cloud. Come le SOAR, possono rispondere automaticamente agli incidenti di sicurezza. Tuttavia, gli XDR sono in grado di gestire automazioni di risposta agli incidenti più complesse e complete. Gli XDR possono, inoltre, semplificare le integrazioni di sicurezza e, nella maggior parte dei casi, richiedono meno competenze o spese rispetto alle integrazioni SOAR. Alcuni XDR sono soluzioni pre-integrate per fornitori singoli, mentre altri possono collegare strumenti di sicurezza di più fornitori. Gli XDR sono spesso utilizzati per rilevare le minacce in tempo reale, il triage degli incidenti e il rilevamento automatico delle minacce.



I team SecOps nelle grandi aziende spesso utilizzano tutti questi strumenti insieme. Tuttavia, i provider stanno sfumando i confini tra di loro, implementando soluzioni SIEM in grado di rispondere alle minacce e XDR con una registrazione dei dati simile a SIEM. Alcuni esperti di sicurezza ritengono che XDR un giorno potrebbe assorbire gli altri strumenti, in modo analogo a come SOAR ha incorporato i suoi predecessori.

