Che cosa è lo stress da avvisi?

Lo stress da avvisi è una preoccupazione crescente in settori come l'assistenza sanitaria, la cybersecurity e la finanza, sebbene si estenda a qualsiasi organizzazione che dipenda da una supervisione costante e in tempo reale. In genere si verifica dopo lunghe ore di lavoro o in situazioni di forte stress. Le notifiche sono spesso generate da sistemi di monitoraggio, strumenti di sicurezza e piattaforme di supporto alle decisioni cliniche.
Lo stress da avvisi non è solo una sfida organizzativa, ma anche psicologica. Le ricerche dimostrano che la sovrastimolazione cronica (ad esempio in presenza di allarmi costanti) spinge il cervello in uno stato reattivo, rendendo più difficile elaborare le informazioni in modo ponderato.
Quando i professionisti, come quelli di cybersecurity o gli operatori sanitari, sono esposti a segnali ripetitivi e poco urgenti, iniziano a disattivarli.1 Questa desensibilizzazione cognitiva può essere fatale in terapia intensiva e catastrofica in un security operations center (SOC).
Se i problemi ad alta priorità o critici passano inosservati, possono causare ritardi nelle risposte ed erodere la fiducia nella gestione degli avvisi e nei sistemi di sicurezza. Che si tratti di dati di telemetria provenienti dai monitor dei pazienti o di threat intelligence provenienti dai firewall, troppo rumore porta inevitabilmente al silenzio, con risultati potenzialmente disastrosi.
I rischi dello stress da avvisi non sono solo teorici. Si manifestano sotto forma di incidenti di sicurezza dei pazienti, violazioni di sicurezza, interruzioni operative e mancanze di conformità normativa. I professionisti iniziano a diffidare dei sistemi di allerta a causa dell'elevato volume di avvisi che ricevono, il che li porta a ignorare, ritardare o respingere le notifiche.
In un caso sanitario allarmante, a un bambino è stata somministrata una dose 39 volte superiore di un comune antibiotico. Il sistema ha emesso più avvisi ma i medici, sopraffatti e inondati da avvisi costanti durante la guardia, li hanno ignorati. Il problema non erano i dati: si trattava di stress da avvisi, specifico in questo caso per le impostazioni cliniche.
Nella cybersecurity, lo schema è lo stesso. I SOC ricevono migliaia, se non decine di migliaia, di avvisi ogni giorno. Questo sovraccarico può portare a risposte ritardate e a una maggiore vulnerabilità alle violazioni dei dati.
Gli attori malintenzionati hanno persino imparato a sfruttare lo stress da avvisi, lanciando grandi volumi di eventi a bassa priorità per distrarre gli analisti e nascondere le attività dannose in bella vista, una tattica a volte definita "tempesta di avvisi".
Ma gli altri settori non sono immuni. Nel settore energetico, gli avvisi di sicurezza ignorati possono causare tempi di inattività della rete. In ambito finanziario, troppi avvisi possono interferire con la risposta agli incidenti. Il pericolo non è limitato a una verticale: è universale ovunque sia essenziale l'intervento umano in tempo reale.
E ora, con l'intelligenza artificiale (AI) che gioca un ruolo centrale nelle operazioni, la posta in gioco è ancora più alta. Lo stress da avvisi minaccia l'integrità di questi sistemi fornendo loro dati irrilevanti, sovraccaricando i workflow e compromettendo la loro capacità di rilevare le minacce reali in ambienti ad alto volume.
Se non controllato, lo stress da avvisi può avere gravi conseguenze, tra cui:
Le cause dello stress da avvisi comprendono la progettazione dell'infrastruttura, la frammentazione degli strumenti, i limiti cognitivi e l'inefficienza dei processi di workflow. Le cause più comuni dello stress da avvisi includono:
I responsabili delle decisioni sono sommersi da enormi volumi di dati telemetrici, spesso duplicati o irrilevanti. Senza un filtraggio e un contesto adeguati, i team affogano nei dati invece che estrarre insight attuabili.
I SOC, gli ospedali e le aziende spesso utilizzano strumenti di sicurezza sovrapposti che generano avvisi ridondanti. Senza un sistema di gestione degli avvisi unificato, questa mancanza di integrazione può causare lavori ridondanti, confusione e inefficienza nella gestione degli avvisi critici.
Quando gli strumenti di sicurezza non riescono a identificare la causa principale di un avviso, vengono generati più avvisi per lo stesso evento sottostante. I team esaminano quindi ogni avviso singolarmente, senza sapere che, in verità, sono collegati. Questo aumenta il numero di falsi positivi e porta a stress da avvisi.
Quando i team non dispongono di strumenti di automazione o di definizione delle priorità, possono trovarsi in difficoltà nel gestire manualmente tutti gli avvisi. Questo processo complesso rallenta i tempi di risposta e aumenta la possibilità di errore umano.
I team fanno fatica quando i problemi critici e il rumore delle basse priorità sembrano identici, oscurando le minacce reali. Classificare erroneamente la gravità di un avviso rende difficile per gli addetti alla risposta allocare la propria attenzione in modo efficace.
Le soglie di avviso predefinite raramente riflettono il rischio effettivo, inondando inutilmente i dashboard con avvisi di basso valore. Soglie mal configurate possono inoltre non distinguere tra fluttuazioni normali e minacce reali, causando stress da avvisi.
Comprendere i diversi tipi di avvisi (e come aumentano i rischi associati) aiuta a semplificare e dare priorità alla risposta.
Registri e metriche di routine che non richiedono azioni immediate. Sebbene utili per gli audit, gli avvisi informativi eccessivi possono ingombrare i dashboard e oscurare segnali importanti.
Eventi non minacciosi che attivano gli allarmi, contribuendo notevolmente allo stress. Falsi allarmi frequenti minano la fiducia nei sistemi di allerta, inducendo gli utenti a ignorare anche gli avvertimenti legittimi.
Segnalano potenziali problemi che richiedono monitoraggio ma non un intervento immediato. Una gestione efficace richiede un contesto per determinare quando è necessaria un'escalation.
Segnali ad alta priorità nascosti e ignorati a causa della desensibilizzazione. Gli avvisi mancati rappresentano rischi operativi significativi, che possono portare a gravi conseguenze.
Richiedono attenzione immediata, indicando potenziali violazioni dei dati, problemi di sicurezza dei pazienti o minacce attive come i malware. Un'identificazione e un'azione rapide sono fondamentali per mitigare i rischi significativi.
Anche il modo in cui gli avvisi vengono generati e gestiti gioca un ruolo chiave nel modo in cui le organizzazioni avvertono la fatica.
Quando le organizzazioni cercano di ridurre lo stress da avvisi, è importante comprendere le diverse esigenze che gli avvisi manuali e quelli automatici impongono ai team.
Gli avvisi manuali dipendono dal giudizio umano e sono utili in situazioni ambigue o ad alto rischio, ma sono più lenti e più soggetti a errori sotto pressione. Gli avvisi automatici, con logiche basate su regole o sul machine learning, consentono un rilevamento più rapido e scalabile, ma possono ignorare contesti importanti o generare falsi positivi.
Le strategie di avviso più efficaci combinano intervento umano e delle macchine: automatizzano il rilevamento delle minacce, riservando il controllo manuale ai casi che richiedono insight più approfonditi.
Per affrontare efficacemente il problema dello stress da avvisi è necessario un approccio strategico, tecnico e umano. Le potenziali strategie includono:
Prevedi lo stress da avvisi in fase di progettazione testando gli strumenti di avviso e i workflow di automazione in ambienti di monitoraggio in tempo reale. Il design proattivo aiutare ad adattare le soglie di avviso, ridurre i falsi positivi e prevenire lo stress da avvisi prima che influisca sulla risposta.
Adatta le soglie di avviso alle norme ambientali, riducendo gli avvisi non pertinenti. Il punteggio basato sul rischio, un approccio che classifica gli avvisi in base al potenziale impatto e alla probabilità, può aiutare a far emergere quelli fruibili e a eliminare quelli irrilevanti. Questo aiuta i soccorritori a concentrare i propri sforzi in modo più efficace.
I sistemi di triage degli avvisi basati sull'AI utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la correlazione degli eventi per gestire volumi di avvisi elevati, migliorando l'efficienza e ottimizzare la concentrazione. Il triage guidato dal machine learning (ML) riduce significativamente il lavoro manuale e i tassi di errore identificando i modelli, riducendo i duplicati e correlando gli avvisi per alleggerire il workload.
L'automazione intelligente consente agli analisti e ai medici di concentrarsi su problemi realmente critici. Ad esempio, gli avvisi possono essere inviati direttamente nelle piattaforme di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) per ridurre al minimo il cambio di contesto quando gli utenti devono cambiare più sistemi o interfacce per raccogliere le informazioni.
Il monitoraggio regolare delle metriche chiave, come il volume degli avvisi, il tempo medio di riparazione (MTTR) e i tassi di falsi positivi, aiuta a perfezionare le strategie di gestione degli avvisi. Rafforzare questi sforzi con una formazione continua e con le migliori pratiche condivise allinea le aspettative dei team clinici e di sicurezza.
1 Ricerca originale: Alarm Fatigue: Exploring the Adaptive and Maladaptive Coping Strategies of Nurses, PubMed, 1 ottobre 2024