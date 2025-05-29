Che cosa è lo stress da avvisi?

I rischi dello stress da avvisi non sono solo teorici. Si manifestano sotto forma di incidenti di sicurezza dei pazienti, violazioni di sicurezza, interruzioni operative e mancanze di conformità normativa. I professionisti iniziano a diffidare dei sistemi di allerta a causa dell'elevato volume di avvisi che ricevono, il che li porta a ignorare, ritardare o respingere le notifiche.



In un caso sanitario allarmante, a un bambino è stata somministrata una dose 39 volte superiore di un comune antibiotico. Il sistema ha emesso più avvisi ma i medici, sopraffatti e inondati da avvisi costanti durante la guardia, li hanno ignorati. Il problema non erano i dati: si trattava di stress da avvisi, specifico in questo caso per le impostazioni cliniche.

Nella cybersecurity, lo schema è lo stesso. I SOC ricevono migliaia, se non decine di migliaia, di avvisi ogni giorno. Questo sovraccarico può portare a risposte ritardate e a una maggiore vulnerabilità alle violazioni dei dati.

Gli attori malintenzionati hanno persino imparato a sfruttare lo stress da avvisi, lanciando grandi volumi di eventi a bassa priorità per distrarre gli analisti e nascondere le attività dannose in bella vista, una tattica a volte definita "tempesta di avvisi".

Ma gli altri settori non sono immuni. Nel settore energetico, gli avvisi di sicurezza ignorati possono causare tempi di inattività della rete. In ambito finanziario, troppi avvisi possono interferire con la risposta agli incidenti. Il pericolo non è limitato a una verticale: è universale ovunque sia essenziale l'intervento umano in tempo reale.

E ora, con l'intelligenza artificiale (AI) che gioca un ruolo centrale nelle operazioni, la posta in gioco è ancora più alta. Lo stress da avvisi minaccia l'integrità di questi sistemi fornendo loro dati irrilevanti, sovraccaricando i workflow e compromettendo la loro capacità di rilevare le minacce reali in ambienti ad alto volume.

Se non controllato, lo stress da avvisi può avere gravi conseguenze, tra cui:

Burnout e problemi di personale: gli allarmi costanti causano affaticamento cognitivo, stress emotivo, attriti e riduzione della vigilanza tra i membri del team. L'esposizione persistente a un numero eccessivo di allarmi può anche deteriorare il morale e la soddisfazione generale sul lavoro.





Incidenti non rilevati e mancata risposta: gli avvisi attuabili si perdono in mezzo rumore di fondo, aumentando i tempi di risposta e il rischio di violazioni di sicurezza. Di conseguenza, lo stress da avvisi può contribuire direttamente alla mancata individuazione di minacce critiche.





Prestazioni AI degradate: la scarsa qualità dei dati di input ostacola l'efficacia del machine learning (ML) nel rilevamento delle minacce. Quando i modelli AI si addestrano su dati rumorosi e irrilevanti, la loro accuratezza predittiva diminuisce.