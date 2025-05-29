Che cosa è lo stress da avvisi?

Operazioni di business Gestione degli asset Protezione
09 maggio 2025

Autori

Tom Krantz

Writer

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

Che cosa è lo stress da avvisi?

Lo stress da avvisi è uno stato di esaurimento mentale e operativo causato da un numero esagerato di avvisi, molti dei quali sono a bassa priorità, falsi positivi o altrimenti non attuabili.
 

Lo stress da avvisi è una preoccupazione crescente in settori come l'assistenza sanitaria, la cybersecurity e la finanza, sebbene si estenda a qualsiasi organizzazione che dipenda da una supervisione costante e in tempo reale. In genere si verifica dopo lunghe ore di lavoro o in situazioni di forte stress. Le notifiche sono spesso generate da sistemi di monitoraggio, strumenti di sicurezza e piattaforme di supporto alle decisioni cliniche. 

Lo stress da avvisi non è solo una sfida organizzativa, ma anche psicologica. Le ricerche dimostrano che la sovrastimolazione cronica (ad esempio in presenza di allarmi costanti) spinge il cervello in uno stato reattivo, rendendo più difficile elaborare le informazioni in modo ponderato

Quando i professionisti, come quelli di cybersecurity o gli operatori sanitari, sono esposti a segnali ripetitivi e poco urgenti, iniziano a disattivarli.Questa desensibilizzazione cognitiva può essere fatale in terapia intensiva e catastrofica in un security operations center (SOC). 

Se i problemi ad alta priorità o critici passano inosservati, possono causare ritardi nelle risposte ed erodere la fiducia nella gestione degli avvisi e nei sistemi di sicurezza. Che si tratti di dati di telemetria provenienti dai monitor dei pazienti o di threat intelligence provenienti dai firewall, troppo rumore porta inevitabilmente al silenzio, con risultati potenzialmente disastrosi.

Uomo che guarda il computer

Rafforza la tua intelligence sulla sicurezza  

Rimani al passo con le minacce con notizie e insight su sicurezza, AI e altro ancora, ogni settimana con la newsletter Think.  

Perché lo stress da avvisi è pericoloso?

I rischi dello stress da avvisi non sono solo teorici. Si manifestano sotto forma di incidenti di sicurezza dei pazienti, violazioni di sicurezza, interruzioni operative e mancanze di conformità normativa. I professionisti iniziano a diffidare dei sistemi di allerta a causa dell'elevato volume di avvisi che ricevono, il che li porta a ignorare, ritardare o respingere le notifiche. 

In un caso sanitario allarmante, a un bambino è stata somministrata una dose 39 volte superiore di un comune antibiotico. Il sistema ha emesso più avvisi ma i medici, sopraffatti e inondati da avvisi costanti durante la guardia, li hanno ignorati. Il problema non erano i dati: si trattava di stress da avvisi, specifico in questo caso per le impostazioni cliniche. 

Nella cybersecurity, lo schema è lo stesso. I SOC ricevono migliaia, se non decine di migliaia, di avvisi ogni giorno. Questo sovraccarico può portare a risposte ritardate e a una maggiore vulnerabilità alle violazioni dei dati

Gli attori malintenzionati hanno persino imparato a sfruttare lo stress da avvisi, lanciando grandi volumi di eventi a bassa priorità per distrarre gli analisti e nascondere le attività dannose in bella vista, una tattica a volte definita "tempesta di avvisi".

Ma gli altri settori non sono immuni. Nel settore energetico, gli avvisi di sicurezza ignorati possono causare tempi di inattività della rete. In ambito finanziario, troppi avvisi possono interferire con la risposta agli incidenti. Il pericolo non è limitato a una verticale: è universale ovunque sia essenziale l'intervento umano in tempo reale. 

E ora, con l'intelligenza artificiale (AI) che gioca un ruolo centrale nelle operazioni, la posta in gioco è ancora più alta. Lo stress da avvisi minaccia l'integrità di questi sistemi fornendo loro dati irrilevanti, sovraccaricando i workflow e compromettendo la loro capacità di rilevare le minacce reali in ambienti ad alto volume.

Se non controllato, lo stress da avvisi può avere gravi conseguenze, tra cui:

  • Burnout e problemi di personale: gli allarmi costanti causano affaticamento cognitivo, stress emotivo, attriti e riduzione della vigilanza tra i membri del team. L'esposizione persistente a un numero eccessivo di allarmi può anche deteriorare il morale e la soddisfazione generale sul lavoro.

  • Incidenti non rilevati e mancata risposta: gli avvisi attuabili si perdono in mezzo rumore di fondo, aumentando i tempi di risposta e il rischio di violazioni di sicurezza. Di conseguenza, lo stress da avvisi può contribuire direttamente alla mancata individuazione di minacce critiche.

  • Prestazioni AI degradate: la scarsa qualità dei dati di input ostacola l'efficacia del machine learning (ML) nel rilevamento delle minacce. Quando i modelli AI si addestrano su dati rumorosi e irrilevanti, la loro accuratezza predittiva diminuisce.
  • Rischi di conformità e responsabilità: lo stress da avvisi non solo influisce sull'efficienza operativa, ma può anche portare a sostanziali conseguenze finanziarie e legali. La mancata risposta tempestiva a problemi critici può innescare sanzioni normative.
Mixture of Experts | 25 aprile, episodio 52

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast

Cosa causa lo stress da avvisi?

Le cause dello stress da avvisi comprendono la progettazione dell'infrastruttura, la frammentazione degli strumenti, i limiti cognitivi e l'inefficienza dei processi di workflow. Le cause più comuni dello stress da avvisi includono: 

  • Telemetria non filtrata e ridondanza
  • Troppi strumenti, scarsa integrazione
  • Falsi positivi e concatenamento degli avvisi
  • Triage e risposta manuali
  • Soglie non affinate
  • Avvisi di basso valore

Telemetria e ridondanza non filtrate

I responsabili delle decisioni sono sommersi da enormi volumi di dati telemetrici, spesso duplicati o irrilevanti. Senza un filtraggio e un contesto adeguati, i team affogano nei dati invece che estrarre insight attuabili.

Troppi strumenti, scarsa integrazione

I SOC, gli ospedali e le aziende spesso utilizzano strumenti di sicurezza sovrapposti che generano avvisi ridondanti. Senza un sistema di gestione degli avvisi unificato, questa mancanza di integrazione può causare lavori ridondanti, confusione e inefficienza nella gestione degli avvisi critici.

Falsi positivi e concatenazione degli avvisi

Quando gli strumenti di sicurezza non riescono a identificare la causa principale di un avviso, vengono generati più avvisi per lo stesso evento sottostante. I team esaminano quindi ogni avviso singolarmente, senza sapere che, in verità, sono collegati. Questo aumenta il numero di falsi positivi e porta a stress da avvisi.

Triage e risposta manuali

Quando i team non dispongono di strumenti di automazione o di definizione delle priorità, possono trovarsi in difficoltà nel gestire manualmente tutti gli avvisi. Questo processo complesso rallenta i tempi di risposta e aumenta la possibilità di errore umano.

Avvisi di basso valore

I team fanno fatica quando i problemi critici e il rumore delle basse priorità sembrano identici, oscurando le minacce reali. Classificare erroneamente la gravità di un avviso rende difficile per gli addetti alla risposta allocare la propria attenzione in modo efficace.

Soglie non affinate

Le soglie di avviso predefinite raramente riflettono il rischio effettivo, inondando inutilmente i dashboard con avvisi di basso valore. Soglie mal configurate possono inoltre non distinguere tra fluttuazioni normali e minacce reali, causando stress da avvisi.

Tipi di avvisi

Comprendere i diversi tipi di avvisi (e come aumentano i rischi associati) aiuta a semplificare e dare priorità alla risposta. 

Avvisi informativi

Registri e metriche di routine che non richiedono azioni immediate. Sebbene utili per gli audit, gli avvisi informativi eccessivi possono ingombrare i dashboard e oscurare segnali importanti.
Falsi allarmi

Eventi non minacciosi che attivano gli allarmi, contribuendo notevolmente allo stress. Falsi allarmi frequenti minano la fiducia nei sistemi di allerta, inducendo gli utenti a ignorare anche gli avvertimenti legittimi.
Avvisi di allerta

Segnalano potenziali problemi che richiedono monitoraggio ma non un intervento immediato. Una gestione efficace richiede un contesto per determinare quando è necessaria un'escalation.
Avvisi persi

Segnali ad alta priorità nascosti e ignorati a causa della desensibilizzazione. Gli avvisi mancati rappresentano rischi operativi significativi, che possono portare a gravi conseguenze.
Avvisi critici

Richiedono attenzione immediata, indicando potenziali violazioni dei dati, problemi di sicurezza dei pazienti o minacce attive come i malware. Un'identificazione e un'azione rapide sono fondamentali per mitigare i rischi significativi.

Anche il modo in cui gli avvisi vengono generati e gestiti gioca un ruolo chiave nel modo in cui le organizzazioni avvertono la fatica.

Avvisi manuali e automatici

Quando le organizzazioni cercano di ridurre lo stress da avvisi, è importante comprendere le diverse esigenze che gli avvisi manuali e quelli automatici impongono ai team.

Gli avvisi manuali dipendono dal giudizio umano e sono utili in situazioni ambigue o ad alto rischio, ma sono più lenti e più soggetti a errori sotto pressione. Gli avvisi automatici, con logiche basate su regole o sul machine learning, consentono un rilevamento più rapido e scalabile, ma possono ignorare contesti importanti o generare falsi positivi.

Le strategie di avviso più efficaci combinano intervento umano e delle macchine: automatizzano il rilevamento delle minacce, riservando il controllo manuale ai casi che richiedono insight più approfonditi. 

Combattere lo stress da avvisi

Per affrontare efficacemente il problema dello stress da avvisi è necessario un approccio strategico, tecnico e umano. Le potenziali strategie includono:

  • Progettazione di sistemi proattivi
  • Ottimizzazione delle soglie e definizione delle priorità
  • Utilizzo dell'AI per il triage
  • Flussi di lavoro integrati
  • Miglioramento e formazione continui

Progetta sistemi proattivi

Prevedi lo stress da avvisi in fase di progettazione testando gli strumenti di avviso e i workflow di automazione in ambienti di monitoraggio in tempo reale. Il design proattivo aiutare ad adattare le soglie di avviso, ridurre i falsi positivi e prevenire lo stress da avvisi prima che influisca sulla risposta.

Ottimizzazione delle soglie e definizione delle priorità

Adatta le soglie di avviso alle norme ambientali, riducendo gli avvisi non pertinenti. Il punteggio basato sul rischio, un approccio che classifica gli avvisi in base al potenziale impatto e alla probabilità, può aiutare a far emergere quelli fruibili e a eliminare quelli irrilevanti. Questo aiuta i soccorritori a concentrare i propri sforzi in modo più efficace.

Utilizzare l'AI per il triage

I sistemi di triage degli avvisi basati sull'AI utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la correlazione degli eventi per gestire volumi di avvisi elevati, migliorando l'efficienza e ottimizzare la concentrazione. Il triage guidato dal machine learning (ML) riduce significativamente il lavoro manuale e i tassi di errore identificando i modelli, riducendo i duplicati e correlando gli avvisi per alleggerire il workload. 

Integrare i flussi di lavoro

L'automazione intelligente consente agli analisti e ai medici di concentrarsi su problemi realmente critici. Ad esempio, gli avvisi possono essere inviati direttamente nelle piattaforme di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) per ridurre al minimo il cambio di contesto quando gli utenti devono cambiare più sistemi o interfacce per raccogliere le informazioni.

Miglioramento e formazione continui

Il monitoraggio regolare delle metriche chiave, come il volume degli avvisi, il tempo medio di riparazione (MTTR) e i tassi di falsi positivi, aiuta a perfezionare le strategie di gestione degli avvisi. Rafforzare questi sforzi con una formazione continua e con le migliori pratiche condivise allinea le aspettative dei team clinici e di sicurezza.
Soluzioni correlate
Soluzioni di rilevamento e risposta alle minacce

Aumenta la sicurezza con la nostra suite leader di soluzioni per il rilevamento e la risposta alle minacce.

 Esplora le soluzioni di rilevamento delle minacce
Servizi di rilevamento e risposta alle minacce

Proteggi gli investimenti esistenti e potenziali con l'AI, migliora le operazioni di sicurezza e proteggi l'hybrid cloud.

 Esplora i servizi di rilevamento delle minacce
IBM Verify - Soluzioni per la gestione delle identità e degli accessi (IAM)

Crea un identity fabric solido e indipendente dal fornitore con una soluzione IAM affidabile.

 Esplora IBM Verify
Prossimi passi

Utilizza le soluzioni IBM per il rilevamento e la risposta alle minacce per rafforzare la sicurezza e accelerare il rilevamento delle minacce.

 

 Esplora le soluzioni di rilevamento delle minacce Esplora IBM Verify