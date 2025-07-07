Cos'è Transport Layer Security (TLS)?

Definito "il protocollo di sicurezza più importante su Internet" dall'IETF, il TLS è critico per proteggere le comunicazioni online dagli accessi non autorizzati. La sua ultima versione, TLS 1.3, offre una sicurezza più elevata e veloce e funge da spina dorsale del mondo digitale sicuro di oggi.

Quasi il 68% della popolazione globale è online,2 con miliardi di persone che si affidano a Internet ogni giorno per tutto, dagli acquisti e le operazioni bancarie, fino all'assistenza sanitaria e alle comunicazioni personali. In tutti questi casi d'uso, la protezione dei dati sensibili è essenziale. Ciò significa proteggerli da hacker, manomissioni, intercettazioni e altre minacce alla cybersecurity, come violazioni dei dati, malware o attacchi man-in-the-middle.

Il protocollo TLS è alla base dell'HTTPS, ovvero il protocollo di sicurezza standard per i siti web. L'icona del lucchetto HTTPS, una caratteristica ormai familiare nei browser web, segnala agli utenti che un sito web è affidabile e sicuro.

L'icona indica anche che un sito web dispone di un certificato TLS valido (noto anche come certificato SSL). Questa credenziale digitale, emessa da un'autorità di certificazione (CA), verifica l'identità di un sito web e rende la connessione crittografata. Per dare un'idea della portata dell'utilizzo di TLS e HTTPS, basti pensare che un importante provider di certificati TLS emette più di 340.000 certificati all'ora.

Il protocollo TLS garantisce una comunicazione Internet sicura rafforzando tre proprietà fondamentali di un canale sicuro: