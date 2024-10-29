Perché la protezione dei dati sensibili è fondamentale

Una violazione dei dati presso il fornitore di servizi sanitari virtuali Confidant Health mette a nudo la grande differenza tra le informazioni di identificazione personale (PII) da un lato e i dati sensibili dall'altro.
La storia ha avuto inizio quando il ricercatore di sicurezza Jeremiah Fowler ha scoperto un database non protetto contenente 5,3 terabyte di dati esposti collegati a Confidant Health. L'azienda fornisce assistenza per il recupero dalle dipendenze e trattamenti per la salute mentale in Connecticut, Florida, Texas e altri stati.
La violazione, segnalata per la prima volta da WIRED, riguardava le PII, come nomi e indirizzi dei pazienti, ma anche informazioni sensibili come registrazioni audio e video delle sedute di terapia, note psichiatriche dettagliate e storie mediche complete.
L'articolo mostrava quanto fossero orribilmente compromettenti alcune informazioni: "Una cartella clinica psichiatrica di sette pagine... descrive dettagliatamente problemi con l'alcol e altre sostanze, incluso il fatto che il paziente affermava di aver assunto... narcotici dalla scorta dell'ospizio del nonno prima che il familiare morisse", secondo l'articolo. "In un altro documento, una madre descrive il rapporto 'conflittuale' tra il marito e il figlio, compreso il fatto che mentre il figlio faceva uso di stimolanti, ha accusato il partner di lei di abusi sessuali."
Il report report Cost of a Data Breach del 2024 di IBM® evidenzia che il 46% delle violazioni ha coinvolto dati personali identificativi dei clienti. Il rapporto segnala inoltre un aumento significativo del costo per record dei dati sulla proprietà intellettuale (IP), che passa da 156 a 173 USD.
Ma il livello di esposizione nell'incidente di Confidant Health rappresenta un'escalation significativa dei potenziali danni alle persone colpite, superando di gran lunga i rischi associati a semplici violazioni di informazioni personali.
I responsabili degli attacchi informatici e i malintenzionati apprezzano i dati sensibili, inclusi quelli medici, perché possono essere utilizzati per attacchi di ingegneria sociale, ricatti mirati o persino vendite a concorrenti o avversari non etici. La natura sensibile delle informazioni è proprio ciò che le rende preziose per lo sfruttamento malevolo.
Per essere chiari, l'esposizione di dati sensibili come le informazioni mediche rappresenta un rischio non solo per il bersaglio, ma anche per il datore di lavoro. I dati possono essere utilizzati per ricattare il dipendente e indurlo a fornire password e altri dati che potrebbero aiutare i malintenzionati a violare i dati aziendali.
I potenziali vettori di attacco includono:
La recente violazione rappresenta un chiaro promemoria della necessità critica di misure di protezione dei dati robuste, specialmente nei contesti sanitari. Le chiavi sono la completezza e la vigilanza costante.
La protezione delle informazioni sensibili nell'ambito sanitario e in altri contesti richiede un approccio completo.
L'implementazione di controlli degli accessi robusti e dell'autenticazione è fondamentale. Ciò include l'implementazione dell'autenticazione a più fattori per tutti gli account utente e la creazione di controlli degli accessi basati sui ruoli per limitare l'accesso ai dati in base alle funzioni lavorative. (Dovrebbero essere effettuati controlli e audit regolari delle autorizzazioni degli utenti per garantire una corretta gestione degli accessi.)
La crittografia svolge un ruolo fondamentale nella protezione dei dati sensibili. È essenziale criptare i dati sia a riposo che in transito, utilizzando la crittografia end-to-end per tutte le comunicazioni e i trasferimenti dati. La crittografia dei dispositivi dovrebbe essere implementata per i dispositivi mobili e i laptop per proteggere i dati in caso di smarrimenti o furti.
La sicurezza di rete è un altro aspetto critico della protezione dei dati. La distribuzione di firewall di nuova generazione e sistemi di rilevamento/prevenzione delle intrusioni aiuta a difendersi dalle minacce esterne. La segmentazione della rete può isolare i dati sensibili, mentre le reti private virtuali forniscono un accesso da remoto sicuro.
Le misure di protezione dei dati devono includere l'implementazione di soluzioni di prevenzione della perdita di dati per monitorare e controllare il movimento dei dati. Il mascheramento dei dati e la tokenizzazione possono essere utilizzati per proteggere le informazioni sensibili, e i backup regolari con procedure di ripristino testate garantiscono la disponibilità dei dati in caso di incidenti.
La sicurezza degli endpoint è importante per proteggersi da malware e altre minacce. Tieni i software antivirus e anti-malware aggiornati, implementando soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint e utilizzando la gestione dei dispositivi mobili per i dispositivi di proprietà aziendale.
Dal punto di vista organizzativo, lo sviluppo e l'applicazione di politiche di protezione dei dati complete è fondamentale. Ciò include l'implementazione di un piano di risposta agli incidenti e la definizione di procedure chiare per la conservazione e lo smaltimento dei dati. Una formazione regolare di sensibilizzazione alla sicurezza per tutti i dipendenti, con formazione specializzata per coloro che gestiscono dati sensibili, aiuta a promuovere una cultura della consapevolezza della sicurezza in tutta l'organizzazione.
La gestione del rischio è un processo continuo che prevede l'esecuzione di valutazioni periodiche del rischio e di scansioni delle vulnerabilità. Si dovrebbe un programma di gestione del rischio formale, con aggiornamenti e patch regolari applicati a tutti i sistemi e software.
Gestire i rischi alle terze parti è altrettanto importante. Ciò comporta l'implementazione di rigorose procedure di gestione del rischio per i fornitori, la verifica che tutti i contratti con terzi includano clausole di protezione dei dati e la revisione regolare delle pratiche di accesso e gestione dei dati da parte di terzi.
La conformità e gli audit sono componenti critici di un solido programma di sicurezza. Le organizzazioni devono garantire la conformità alle normative sanitarie pertinenti, come l'HIPAA. Si dovrebbero condurre audit di sicurezza interni ed esterni regolari e si dovrebbero mantenere registri dettagliati di tutti gli accessi ai dati e delle attività di sistema.
La governance dei dati è essenziale per una protezione efficace dei dati. Ciò include l'implementazione di un sistema formale di classificazione dei dati, la definizione di ruoli di proprietà e di gestione dei dati, e l'inventario e la mappatura regolare di tutti i dati sensibili.
Le funzionalità di risposta agli incidenti e recupero sono fondamentali per minimizzare l'impatto delle violazioni della sicurezza. Le organizzazioni dovrebbero sviluppare e testare regolarmente un piano di risposta agli incidenti, formare un team dedicato alla risposta agli incidenti e implementare funzionalità automatizzate di rilevamento e risposta alle minacce.
Le misure di sicurezza fisica non dovrebbero essere trascurate. Garantire l'accesso fisico ai data center e alle aree sensibili, implementare procedure adeguate di smaltimento dei supporti fisici e utilizzare sistemi di sorveglianza e controllo degli accessi nelle aree critiche sono tutti aspetti importanti di una strategia di sicurezza completa.
Implementando queste misure, le organizzazioni possono migliorare significativamente la propria posizione in materia di protezione dei dati. Tuttavia, è importante ricordare che la cybersecurity è un processo continuo che richiede una vigilanza costante. Valutazioni regolari e miglioramenti al programma di sicurezza sono essenziali per assicurarsi una solida protezione delle informazioni sensibili nel panorama delle minacce informatiche.
Mentre affrontiamo un landscape sempre più digitale, questo episodio evidenzia l'urgente necessità di un cambiamento di paradigma nel modo in cui consideriamo e proteggiamo i dati sensibili. Non è più sufficiente concentrarsi esclusivamente sulla salvaguardia delle PII. Le organizzazioni devono adottare un approccio olistico che riconosca il valore unico e la vulnerabilità delle informazioni personali sensibili.