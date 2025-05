Che cos'è il Ransomware-as-a-Service (RaaS)?

Per identificare gli attacchi ransomware in corso, le organizzazioni possono utilizzare strumenti di rilevamento basati sulle anomalie, come alcune soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) e di rilevamento e risposta della rete (NDR). Questi strumenti utilizzano funzioni di automazione intelligente, intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) per rilevare minacce nuove e avanzate quasi in tempo reale e offrire una maggiore protezione degli endpoint.

Un attacco ransomware potrebbe essere individuato nelle prime fasi come un processo di cancellazione o una crittografia dei backup che si avvia da sola senza preavviso. Anche prima di un'aggressione, gli eventi anomali potrebbero essere i "segnali premonitori" di un attacco imminente che il team di sicurezza può prevenire.