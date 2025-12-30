Cos'è il dark web?

In assenza di qualsiasi controllo legale o normativo, in una rete in cui tutti sono anonimi, il dark web funziona secondo quella che Gates chiama "economia della reputazione". Hacker e rivenditori utilizzano le loro attività passate per generare credibilità. Molti marketplace dispongono di sistemi di recensioni e alcuni offrono servizi di deposito fiduciario per garantire che le persone vengano pagate.
Tuttavia, questa economia della reputazione offre anche ai criminali informatici un incentivo a mentire sia alle vittime che gli uni agli altri. Ad esempio, potrebbero affermare di aver rubato set di dati più importanti di quelli che hanno in realtà, nel tentativo di aumentare il business, fare pressione sulle vittime o sembrare più bravi.
Con l'avvento dell'AI generativa, possono rendere le loro bugie ancora più convincenti, creando dati falsi per far sembrare le violazioni più grandi di quanto non siano.
"Possono alimentare un'AI con i documenti e i dati di cui dispongono e dirgli di espandere il set e farlo sembrare una raccolta più ampia", spiega Gates. “Molti dati si rivelano falsi, ma non è possibile distinguerli”.
Inoltre, i criminali informatici non disdegnano le vere e proprie truffe.
"Abbiamo visto casi in cui gli amministratori di un particolare forum adottano una sorta di piano di uscita in cui hanno raccolto abbastanza denaro e se ne vanno", afferma Gates. "Il mercato chiude e nessuno sa cos'è successo".
Il risultato di tutti questi affari sporchi e di questo doppio gioco è che il dark web subisce una notevole quantità di abbandoni. I siti web e le gang della criminalità informatica appaiono e scompaiono continuamente. In parte perché le forze dell'ordine li arrestano, ma spesso perché si pugnalano alla schiena.
“Nel dark web, l'equilibrio del potere è in continuo cambiamento,” afferma Gates. Gli affiliati "bruciati" si separano per creare le proprie imprese. L'ego di qualcuno si mette in mezzo, oppure si verifica una sorta di conflitto interpersonale tra di loro".