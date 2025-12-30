Cos'è il dark web?

La darknet è l'infrastruttura di rete (computer e altri dispositivi interconnessi) che consente l'accesso ai contenuti del dark web.

I termini "darknet" e "dark web" sono spesso usati come sinonimi, più o meno nello stesso modo in cui "internet" e "web" sono usati in modo intercambiabile. Tecnicamente però Internet è una rete di dispositivi connessi e il web è uno strato di informazioni (siti web, app e altri servizi) a cui le persone possono accedere tramite Internet.

La stessa distinzione vale per darknet e dark web. Una darknet è l'infrastruttura, mentre il dark web è il contenuto accessibile attraverso quell'infrastruttura.

Esistono molti tipi di darknet, ma la rete Tor è la più famosa. (Per ulteriori informazioni, vedi "Cos'è Tor?") Altre darknet includono Invisible Internet Project (I2P) e Hyphanet.

La maggior parte delle darknet sono reti overlay, ovvero sottoreti distinte che esistono all'interno di una rete più grande. Questa rete più ampia è, in genere, Internet stesso.

Tuttavia, le darknet sono isolate dall'internet pubblico e gli utenti non possono raggiungerle facilmente tramite i normali browser, come Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge. Gli utenti necessitano di software, permessi o configurazioni speciali per accedere a una darknet.

Molte darknet, come Tor, sono gestite da volontari e organizzazioni senza scopo di lucro, con persone che donano liberamente le proprie macchine per fungere da nodi di rete. Altre sono reti peer-to-peer decentralizzate o reti private accessibili solo su invito.

Un'altra cosa rende le darknet diverse da Internet in senso lato e da altre reti overlay. Le darknet nascondono intenzionalmente l'identità degli utenti tramite crittografia multilivello, onion routing e altri metodi.