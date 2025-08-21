Immagina di essere un dirigente di una compagnia aerea, seduto alla tua scrivania con una tazza di caffè in un lunedì mattina insolitamente tranquillo. Ti senti riposato, rilassato e pronto per la settimana che ti aspetta.

Mentre stai leggendo la posta in arrivo, il familiare tap-tap-tap di una notifica di Slack attira la tua attenzione.

Apri la notifica. È un messaggio del responsabile del tuo Centro operativo di sicurezza (SOC) e non sono buone notizie: "C'è un broker di dati sul dark web che pubblicizza la vendita di una grande quantità di dati dei nostri clienti".

Cosa fai? Convochi una riunione di emergenza dei dirigenti aziendali? Chiami la polizia?

Il tuo primo istinto potrebbe essere quello di farti prendere dal panico. I nostri dati sono sul dark web. È terribile.

Ma, idealmente, dovresti chiedere ai tuoi analisti di threat intelligence di scavare un po' più a fondo prima di reagire.

Perché i criminali informatici non sono esattamente affidabili e quei record che stanno vendendo potrebbero non essere ciò che affermano di essere. Forse quello che hanno davvero sono dati di terze parti da un sito web di viaggi che è solo vagamente collegato a te. Forse stanno solo usando il nome molto riconoscibile della tua organizzazione per attirare gli acquirenti.

Ciò significherebbe che i dati dei tuoi clienti sono al sicuro e protetti e che non dovrai lanciare una massiccia e costosa risposta pubblica. Potrebbe non essere necessario fare nulla.

Il punto di questo esercizio di riflessione, adattato da un incidente reale gestito da IBM® X-Force, è che il dark web è molto più banale di quanto la sua sinistra reputazione possa far credere.

Banale e prevedibile.

Certamente il dark web è sede di molte attività losche e apertamente dannose, ma le leggende che circondano questo angolo oscuro di Internet possono offuscare il giudizio delle persone.

Monitorando attentamente, con calma e razionalità l'attività sul dark web, le organizzazioni possono sfatare i miti e avere un quadro accurato di ciò che accade realmente nel famoso paradiso degli hacker.

Detto questo, il dark web può essere un territorio difficile da esplorare. In effetti, i criminali potrebbero persino infettarsi a vicenda per ottenere informazioni o accedere a dati e conti bancari. È utile avere il supporto di professionisti qualificati della sicurezza informatica in grado di separare le minacce vuote dai rischi reali.