Cos'è la biometria comportamentale?

La distinzione chiave tra biometria comportamentale e biometria fisica è che i fattori biometrici comportamentali sono attivi e monitorano le azioni dell'utente. I fattori biometrici fisici, invece, sono passivi e si basano su caratteristiche fisiche che non cambiano, come le impronte digitali.

I fattori biometrici fisici comuni includono i tratti del viso, le strutture della retina, il sistema venoso delle dita o i tratti della voce di una persona. I fattori biometrici comportamentali comuni includono la digitazione dei tasti, i movimenti del mouse e la posizione del dispositivo.

La biometria comportamentale viene generalmente monitorata continuamente durante la sessione di un utente per rilevare in tempo reale eventuali deviazioni dal comportamento normale, come la velocità di digitazione di una persona che cambia improvvisamente. La biometria fisica viene generalmente controllata una sola volta all'inizio di una sessione.