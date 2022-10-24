I programmi BYOD sollevano problemi di sicurezza dei dispositivi che i dipartimenti IT non incontrano spesso, o incontrano in misura minore, con i dispositivi forniti dall'azienda. Le vulnerabilità hardware o di sistema nei dispositivi dei dipendenti potrebbero ampliare la superficie di attacco dell'azienda, offrendo cosi agli hacker nuovi modi per violare la rete aziendale e accedere ai dati sensibili. Sui dispositivi personali, i dipendenti potrebbero adottare comportamenti di navigazione, e-mail o messaggistica più rischiosi rispetto a quelli che oserebbero adottare con un dispositivo in dotazione all'azienda. Il malware che infetta il computer di un dipendente per uso personale potrebbe facilmente diffondersi nella rete aziendale.

Con i dispositivi forniti dall'azienda, l'IT può evitare questi e altri problemi simili monitorando e gestendo direttamente le impostazioni, le configurazioni, il software applicativo e le autorizzazioni dei dispositivi. Ma è improbabile che i team di sicurezza IT abbiano lo stesso controllo sui dispositivi personali dei dipendenti, e i dipendenti probabilmente non apprezzerebbero quel livello di controllo. Nel tempo, le aziende si sono rivolte a una varietà di altre tecnologie per mitigare i rischi di sicurezza del BYOD.

Desktop virtuali

I desktop virtuali, noti anche come infrastruttura desktop virtuale (VDI) o desktop as a service (DaaS), sono istanze di elaborazione desktop completamente fornite che vengono eseguite su macchine virtuali ospitate su server remoti. I dipendenti accedono a questi desktop e in pratica li eseguono in remoto dai propri dispositivi personali, in genere tramite una connessione crittografata o VPN.

Con un desktop virtuale, tutto avviene all'altro capo della connessione: non vengono installate applicazioni e non vengono elaborati o memorizzati dati aziendali sul dispositivo personale, il che elimina di fatto la maggior parte dei problemi di sicurezza legati ai dispositivi personali. Tuttavia, i desktop virtuali possono essere costosi da implementare e gestire: poiché dipendono da una connessione Internet, non è possibile per i dipendenti lavorare offline.

Il software-as-a-service (SaaS) basato sul cloud è in grado di fornire un vantaggio analogo per la sicurezza con meno costi di gestione, ma anche un po' meno controllo sul comportamento degli utenti finali.

Soluzioni per la gestione dei dispositivi

Prima del BYOD, le organizzazioni gestivano i dispositivi mobili concessi in dotazione dall'azienda utilizzando un software di gestione dei dispositivi mobili (MDM, mobile device management). Gli strumenti MDM offrono agli amministratori il controllo totale sui dispositivi: possono applicare criteri di accesso e crittografia dei dati, installare app aziendali, inviare aggiornamenti alle app, monitorare la posizione del dispositivo e bloccare o cancellare un dispositivo in caso di smarrimento, furto o compromissione in altro modo.

L'MDM era una soluzione di gestione dei dispositivi mobili accettabile fino a quando i dipendenti non hanno iniziato a utilizzare i propri smartphone al lavoro e si sono subito affrettati a garantire ai team IT questo livello di controllo sui propri dispositivi personali, app e dati. Da allora, sono emerse nuove soluzioni di gestione dei dispositivi man mano che gli utenti di dispositivi personali e gli stili di lavoro dei dipendenti sono cambiati:

Mobile Application Management (MAM): anziché controllare il dispositivo stesso, il MAM si concentra sulla gestione delle app, garantendo agli amministratori IT il controllo solo sulle app e sui dati aziendali. Il MAM spesso raggiunge questo obiettivo attraverso la containerizzazione, ovvero la creazione di enclave sicure per i dati aziendali e le applicazioni sui dispositivi personali. La containerizzazione offre all'IT il controllo completo sulle applicazioni, i dati e le funzionalità dei dispositivi all'interno del container, ma non consente di toccare o vedere i dati personali o l'attività del dispositivo del dipendente al di fuori del container.

Gestione della mobilità aziendale (EMM): man mano che la partecipazione al BYOD cresceva e si estendeva oltre gli smartphone ai tablet e oltre Blackberry OS e Apple iOS fino ad Android, l'MAM faceva fatica a tenere il passo con tutti i nuovi dispositivi di proprietà dei dipendenti introdotti nelle reti aziendali. Ben presto, per risolvere questo problema sono nati strumenti di gestione della mobilità aziendale (EMM). Gli strumenti EMM combinano le funzionalità di MDM, MAM e gestione delle identità e degli accessi (IAM), fornendo ai reparti IT una visione a piattaforma singola di tutti i dispositivi mobili personali e di proprietà dell'azienda attraverso la rete.

Gestione unificata degli endpoint (UEM, Unified Endpoint Management) L'unico svantaggio dell'EMM era che non poteva gestire i computer Microsoft Windows, Apple MacOS e Google Chromebook, il che è un problema poiché il BYOD doveva espandersi per includere dipendenti e terze parti che lavoravano in remoto utilizzando i propri PC. Le piattaforme UEM sono emerse per colmare questa lacuna, riunendo la gestione dei dispositivi mobili, laptop e desktop in un'unica piattaforma. Con UEM, i reparti IT possono gestire strumenti, policy e flussi di lavoro di sicurezza IT per tutti i tipi di dispositivi, eseguendo qualsiasi sistema operativo, indipendentemente da dove si connettono.