Che cos'è il rilevamento delle API?

Il rilevamento delle API crea un inventario delle application programming interfaces (APIs) in uso, di cosa fanno, di chi dispone dei permessi di accesso e molto altro. Può anche aiutare a scoprire eventuali API nascoste o dimenticate, importanti per mitigare i rischi per la sicurezza.

Le API sono una parte fondamentale dello sviluppo di software moderno e forniscono uno scambio bidirezionale: consentono agli sviluppatori e alle applicazioni di richiedere dati, aggiungere servizi e sfruttare le funzionalità di altre applicazioni, offrendo anche ai proprietari delle applicazioni un modo per condividere, pubblicizzare e commercializzare i propri prodotti. Questa funzionalità essenziale comporta complessità e vulnerabilità aggiuntive.

L'API management è fondamentale per proteggere queste vulnerabilità e assicurarsi che un ecosistema di API funzioni come previsto. È importante sapere esattamente quante, che tipo e quanto sono popolari le API, per motivi di sicurezza delle API, autenticazione, efficienza, protezione dei dati sensibili e mantenere una visione generale di come viene utilizzata una data applicazione. Ma come fa il proprietario di un'applicazione a scoprire tutte queste informazioni? È qui che entra in gioco il rilevamento delle API.