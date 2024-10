Un'API è un intermediario che consente alle applicazioni software di comunicare tra loro per scambiare dati, caratteristiche e funzionalità. È un insieme di protocolli e regole che definiscono il modo in cui un client API, il software che effettua una richiesta, può comunicare con un server per accedere a dati e funzioni. Utilizzando un'API, gli sviluppatori possono utilizzare al meglio i dati e i servizi già esistenti, mentre i proprietari delle applicazioni possono condividere o commercializzare quegli stessi dati e servizi.

Gli endpoint funzionano un po' come i numeri di telefono: proprio come un utente compone un numero di telefono per contattare una determinata persona o azienda, i client API (il software che effettua una chiamata API) forniscono un URL dell'endpoint per raggiungere una risorsa specifica. L'URL di un endpoint fornisce la posizione di una risorsa su un server API e aiuta a connettere il client API con la risorsa richiesta. In sostanza, dice al server: "La risorsa di cui ho bisogno si trova qui".

Gli endpoint API possono consentire a un client API di richiedere tutti i tipi di dati da un'API, con casi d'uso che vanno dagli aggiornamenti in tempo reale dalle applicazioni software di social media a funzionalità come l'incorporamento di audio o video, il recupero di notizie o la creazione di un nuovo post.