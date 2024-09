Cos'è GraphQL?

REST non dispone del supporto integrato per gli aggiornamenti in tempo reale. Se un'applicazione web o mobile necessita di funzionalità in tempo reale con un'API REST, gli sviluppatori devono solitamente implementare tecniche come il long-polling (in cui il client esegue ripetutamente il polling del server per ottenere nuovi dati), gli eventi inviati dal server e i WebSocket, che possono aggiungere complessità all'applicazione.

GraphQL, tuttavia, include il supporto integrato per gli aggiornamenti in tempo reale tramite abbonamenti. Gli abbonamenti mantengono una connessione stabile al server, consentendo al server di inviare aggiornamenti al client ogni volta che si verificano eventi specifici e consentendo ai client di rimanere aggiornati sui dati API rilevanti.