GraphQL è emerso come una tecnologia chiave nel campo delle API, con un numero crescente di organizzazioni che adottano questa nuova struttura API nei loro ecosistemi. GraphQL è spesso visto come un'alternativa alle API REST (Youtube), che esistono da molto tempo. Rispetto alle API REST (o ad altre specifiche API tradizionali), GraphQL offre maggiore flessibilità ai consumatori di API (come gli sviluppatori di app) e offre molti benefici, insieme ad alcune nuove sfide nello sviluppo e nella distribuzione delle api.

Di recente ho partecipato a GraphQLConf 2023, la conferenza GraphQL di San Francisco, dove esperti e utenti GraphQL provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per discutere del futuro della tecnologia. Questo primissimo GraphQLConf è stato organizzato dalla GraphQL Foundation, che IBM sponsorizza con orgoglio. Metterò in evidenza sette insight chiave sulle tendenze di GraphQL per i prossimi anni, basate sugli apprendimenti dall'evento.