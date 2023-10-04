GraphQL è emerso come una tecnologia chiave nel campo delle API, con un numero crescente di organizzazioni che adottano questa nuova struttura API nei loro ecosistemi. GraphQL è spesso visto come un'alternativa alle API REST (Youtube), che esistono da molto tempo. Rispetto alle API REST (o ad altre specifiche API tradizionali), GraphQL offre maggiore flessibilità ai consumatori di API (come gli sviluppatori di app) e offre molti benefici, insieme ad alcune nuove sfide nello sviluppo e nella distribuzione delle api.
Di recente ho partecipato a GraphQLConf 2023, la conferenza GraphQL di San Francisco, dove esperti e utenti GraphQL provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per discutere del futuro della tecnologia. Questo primissimo GraphQLConf è stato organizzato dalla GraphQL Foundation, che IBM sponsorizza con orgoglio. Metterò in evidenza sette insight chiave sulle tendenze di GraphQL per i prossimi anni, basate sugli apprendimenti dall'evento.
L'adozione di GraphQL tra le aziende è cresciuta rapidamente. Un report di Gartner prevede che entro il 2025 oltre il 50% delle aziende utilizzerà GraphQL in produzione, rispetto a meno del 10% nel 2021. Alla GraphQLConf è emerso chiaramente che la tecnologia è sulla buona strada per realizzare questa previsione. La conferenza ha incluso relatori e partecipanti di aziende come Pinterest, AWS, Meta, Salesforce, Netflix, Coinbase e Atlassian.
Analogamente ad altre specifiche API, GraphQL dovrebbe essere abbinato a un software API management per ottenere i massimi benefici. GraphQL è spesso implementato come gateway o middleware per diverse fonti di dati, il che significa che le prestazioni e la sicurezza delle API dipendono da queste fonti a valle. Per ottimizzare le prestazioni dell'API GraphQL, dovresti utilizzare un'analisi dei costi di query per implementare la limitazione di velocità basata sulle fonti dati collegate. Presentazioni a GraphQLConf hanno discusso di come l'osservabilità e il limite di velocità svolgano ruoli importanti nella API management per GraphQL.
La sicurezza delle API GraphQL sta diventando sempre più critica ora che le aziende hanno iniziato a eseguire GraphQL su larga scala. Poiché la struttura di GraphQL è diversa da quella delle altre specifiche API, ha esigenze proprie in termini di sicurezza. Durante la conferenza sono state evidenziate vulnerabilità specifiche di GraphQL, come problemi di complessità e perdite di schema. Naturalmente, le minacce alla sicurezza che si applicano alle specifiche standard delle API, come iniezioni ed errori di server, si applicano anche alle API GraphQL e spesso possono essere mitigate da soluzioni API management.
Esistono due approcci distinti per la creazione di API GraphQL: "code-first" e "schema-first". Al centro di ogni API GraphQL c'è uno schema che funge da type-system.
Un nuovo approccio emergente è denominato "SDL-first" (Schema Definition Language), in cui invece di separare lo schema e la logica aziendale, entrambi vengono definiti direttamente all'interno dello schema GraphQL. Ho parlato di questo approccio dichiarativo, SDL-first, nel mio intervento a GraphQLConf (Youtube).
Lo streaming di dati in GraphQL è stato a lungo trascurato, ma sta diventando sempre più rilevante con la crescente adozione di GraphQL su larga scala. I dati in tempo reale in GraphQL vengono implementati utilizzando un tipo di operazione denominato "Abbonamento", ma i dati in streaming hanno esigenze diverse. Per i dati in streaming, verranno introdotte due nuove direttive integrate nella specifica GraphQL, denominate "@stream" e "@defer". Con l'aggiunta di queste nuove direttive, GraphQL sarà in grado di gestire situazioni più complesse in cui è necessaria la consegna incrementale dei dati. Si prevede che questo sviluppo renderà GraphQL più compatibile con fonti di dati asincrone o basate su eventi.
La federazione GraphQL viene utilizzata per riunire più API GraphQL e consumare tutti i loro dati da un'unica API. Questo migliorerà l'usabilità e la rilevabilità di tutti i servizi all'interno dell'organizzazione. Spesso, la federazione richiede che ogni servizio downstream sia un'API GraphQL, ma alcune soluzioni GraphQL consentono di federare ogni fonte di dati in un'unica API GraphQL. Finora, la federazione GraphQL dipendeva da requisiti specifici del fornitore, il che ha portato a numerose implementazioni diverse.
A GraphQLConf è stato annunciato che IBM ha unito gli sforzi con altre aziende leader nel settore API per sviluppare una specifica aperta per la federazione GraphQL sotto la GraphQL Foundation.
Man mano che l'intelligenza artificiale (AI) trasforma il modo in cui gli sviluppatori scrivono e interagiscono con il codice, offre anche sfide e opportunità per GraphQL. Ad esempio, come costruiranno gli sviluppatori API GraphQL in un mondo dominato dall'AI? Come può l'AI aiutare a individuare e prevenire vulnerabilità di sicurezza per GraphQL?
Sia a GraphQLConf che a IBM® TechXchange, Anant Jhingran, IBM® Fellow e CTO, ha presentato quale ruolo GraphQL svolga nell'integrazione tra AI e API. Questo discorso di apertura di IBM TechXchange mostra come si presenta la combinazione di GraphQL e AI.
Con un numero di organizzazioni sempre crescenti che non solo sperimentano con GraphQL, ma iniziano anche a implementarlo su larga scala, l'ecosistema si sta sviluppando rapidamente. In IBM aiutiamo le organizzazioni di tutte le dimensioni nel loro percorso verso GraphQL semplificando e velocizzando lo sviluppo di API GraphQL a livello di produzione.
Scopri cosa può fare un iPaaS reinventato per l'era dell'AI. Con una soluzione ibrida unificata per tutti gli scenari di integrazione e l'agentic AI agentica che promuove la produttività, IBM è all'avanguardia nell'integrazione.
L'ambiente iPaaS sta cambiando. Scopri le ultime tendenze di mercato nel report Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Impara come Bonfiglioli ha implementato un'unica piattaforma per affrontare qualsiasi sfida di integrazione. "Risponde alle esigenze aziendali di automazione con un uso limitato di codice, assicurando al contempo all'IT una trasparenza e un controllo totali, indipendentemente dalla posizione o dalla destinazione dei nostri dati. " Fabio Zoboli, Integration Architect, Bonfiglioli
Scopri come webMethods Hybrid Integration unifica AI, API, app e dati con un tour autoguidato e pratico di tre casi d'uso chiave per iPaaS.
Affronta le complessità dell'implementazione dell'iPaaS con la guida esperta di IBM. Affronta le sfide dell'integrazione e fornisci al tuo team strategie attuabili.
Scopri come l'implementazione di IBM WebMethods può fornire un ROI misurabile per la tua azienda, secondo lo studio TEI di Forrester.
Supporta un'integrazione dinamica e scalabile che si adatta all'evoluzione delle esigenze aziendali. Automazione basata su AI e API
Sblocca il potenziale aziendale con le soluzioni di integrazione di IBM, che collegano applicazioni e sistemi per accedere rapidamente e in modo sicuro ai dati d'importanza critica.
Sfrutta l'hybrid cloud al massimo valore nell'era dell'agentic AI
Supporta un'integrazione dinamica e scalabile che si adatta all'evoluzione delle esigenze aziendali. Automazione basata su AI e API.