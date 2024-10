Cos'è la GraphQL federation?

Prima della federation, uno dei metodi principali per combinare più schemi GraphQL era lo stitching degli schemi, in cui diversi schemi e risolutori venivano combinati manualmente. Gli sviluppatori dovevano definire come unire gli schemi e come unire i dati. Sebbene lo stitching degli schemi offrisse una soluzione unificante per gli schemi GraphQL, era anche complesso e soggetto a errori, il che ne rendeva difficile la gestione.

Per risolvere questi problemi e semplificare i processi di stitching degli schemi, gli ingegneri dietro Apollo, un'implementazione GraphQL per la progettazione di prodotti e app, hanno sviluppato l'Apollo federation. L'Apollo federation ha introdotto le parole chiave "key", "external", "requires" e "extends" per definire le connessioni tra i tipi in diversi servizi. Le nuove funzionalità di riferimento incrociato hanno permesso agli sviluppatori di utilizzare un gateway Apollo per costruire un grafo di dati coeso senza fare affidamento su una logica di stitching eccessivamente complessa.

Tuttavia, la federation Apollo GraphQL non era solo un nuovo set di strumenti e librerie. Era anche una specifica di sistema che descriveva l'architettura e il modo in cui i servizi possono comunicare per formare un grafo distribuito. Ciò ha consentito ad altre implementazioni e strumenti di adottare i principi di federation e ha contribuito a stabilire uno standard per la creazione di API GraphQL federate.

Dalla sua introduzione, GraphQL Federation ha subito numerosi miglioramenti. La federation gestita, ad esempio, può facilitare la raccolta di metriche e abilitare aggiornamenti automatici del gateway quando cambiano i sottografi, il tutto senza intervento manuale o tempi di inattività del sistema.

I progressi includono anche lo sviluppo di Federation 21, un'innovazione che ha semplificato l'unione degli schemi tra servizi e l'esecuzione delle query, una maggiore modularità per un maggiore controllo sulla composizione degli schemi e una migliore visibilità degli errori per facilitare il rilevamento e il debug.