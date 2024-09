Il settore bancario ha subito una trasformazione profonda negli ultimi decenni. Le banche si stanno rendendo conto dell'importanza di spostare la loro attenzione dal prodotto al cliente, mantenendo l'esperienza del cliente al centro dell'esperienza bancaria.

La trasformazione digitale nel settore bancario non vuol dire più solo passare dal mondo tradizionale a quello digitale. Con i punti di contatto con i clienti aziendali e privati in rapido aumento, le banche devono spostare l'attenzione sul miglioramento del percorso dei clienti e sull'estensione della portata dei clienti, aumentando così i ricavi.

Esempio tipico: l'ampia adozione da parte dell'India dell'Unified Payments Interface (UPI), che può essere attribuita al ruolo fondamentale svolto dalle API. L'UPI, un sistema di pagamento in tempo reale, ha rivoluzionato il modo in cui vengono condotte le transazioni finanziarie in tutto il Paese. Le API hanno consentito alle aziende e agli sviluppatori di integrare senza soluzione di continuità l'UPI nelle loro applicazioni e servizi, con conseguente diffusione dell'utilizzo. Dall'abilitazione dei pagamenti tramite dispositivi mobili e online, alla facilitazione delle transazioni commerciali e dei pagamenti ricorrenti, le API UPI hanno promosso un ecosistema in cui privati e aziende possono accedere e sfruttare facilmente la comodità dell'UPI, trasformando il panorama dei pagamenti digitali in India.

Le API sono diventate fondamentali anche nel consentire alle banche l'offerta di servizi e soluzioni finanziarie personalizzate, su misura per le esigenze specifiche delle aziende. Attraverso l'integrazione di API, i clienti aziendali ottengono l'accesso diretto a un'ampia gamma di servizi bancari, che vanno dalle informazioni sul conto in tempo reale a strumenti efficienti per l'avvio dei pagamenti e la gestione della liquidità. L'accesso semplificato migliora l'esperienza complessiva del cliente, riducendo i processi manuali e migliorando l'efficienza. Inoltre, collaborando con sviluppatori di terze parti e partner fintech attraverso le API, le banche possono innovare ed espandere costantemente la propria offerta di servizi, potendo così soddisfare sempre le richieste dinamiche e in costante evoluzione della propria clientela aziendale in ambito finanziario.

Axis Bank, la terza banca privata più grande dell'India, ha costruito saldamente la sua reputazione negli ultimi tre decenni come una delle prime banche di nuova generazione focalizzata sul cliente. Le API sono ormai da anni parte integrante di Axis Bank, in quanto offrono automazione aziendale, scalabilità e maggiore velocità nell'implementazione di servizi innovativi. L'attenzione principale della banca si è concentrata sul cliente e sulle transazioni bancarie, per sviluppare e integrare le API per i suoi clienti privati e aziendali utilizzando vari canali bancari.

Axis Bank era alla ricerca di una soluzione di gestione delle API solida, sicura e scalabile che offrisse ai propri clienti un'esperienza bancaria di prim'ordine. Era alla ricerca di una soluzione che rendesse più facile lavorare con le aziende fintech di nuova generazione, mantenendo al contempo elevati livelli di sicurezza, affidabilità ed efficienza per cui la banca è nota.