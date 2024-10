La comprensione delle API REST e GraphQL singolarmente è necessaria per un confronto tra le due.

REST

Sviluppato nei primi anni 2000, REST è uno stile architettonico strutturato per applicazioni ipermediali in rete, progettato per utilizzare un protocollo di comunicazione client/server senza stato e memorizzabile nella cache. Le API REST, chiamate anche API RESTful, sono i driver delle architetture REST.

Le API REST utilizzano identificatori di risorse univoci (URI) per indirizzare le risorse. Le API REST funzionano facendo in modo che diversi endpoint eseguano operazioni CRUD ("create", "read", "update" e "delete") per le risorse di rete. Si affidano a un formato dati predefinito, chiamato tipo di media o tipo MIME, per determinare la forma e la dimensione delle risorse che forniscono ai client. I formati più comuni sono JSON e XML (e talvolta HTML o testo normale).

Quando il client richiede una risorsa, il server elabora la query e restituisce tutti i dati associati a tale risorsa. La risposta include codici di risposta HTTP come "200 OK" (per richieste REST riuscite) e "404 Not Found" (per risorse che non esistono).

graphql

GraphQL è un linguaggio di query e un runtime API che Facebook ha sviluppato internamente nel 2012 prima di diventare open source nel 2015.

GraphQL è definito dallo schema API scritto nel linguaggio di definizione dello schema GraphQL. Ogni schema specifica i tipi di dati che l'utente può interrogare o modificare e le relazioni tra i tipi. Un resolver supporta ogni campo in uno schema. Il resolver fornisce istruzioni per trasformare le query, le mutazioni e le sottoscrizioni di GraphQL in dati e recupera i dati da database, cloud service e altre fonti. I resolver forniscono anche specifiche di formattazione dei dati e consentono al sistema di unire i dati da varie fonti.

A differenza di REST, che in genere utilizza più endpoint per recuperare dati ed eseguire operazioni di rete, GraphQL espone i modelli di dati utilizzando un singolo endpoint attraverso il quale i client inviano richieste GraphQL, indipendentemente da ciò che stanno chiedendo. L'API accede quindi alle proprietà delle risorse e segue i riferimenti tra le risorse per fornire al client tutti i dati di cui ha bisogno da una singola query al server GraphQL.

Sia le API GraphQL che le API REST sono interscambi di dati basati su risorse che utilizzano metodi HTTP (come le richieste PUT e GET) che determinano quali operazioni un client può eseguire. Tuttavia, tra loro esistono differenze fondamentali che spiegano non solo la proliferazione di GraphQL, ma anche perché i sistemi RESTful hanno una tale resistenza.