Cos'è una chiave API?

Un'API, o application programming interface, è un insieme di regole o protocolli che consentono alle applicazioni software di comunicare tra loro per scambiare dati, caratteristiche e funzionalità. Le API offrono ai proprietari delle applicazioni un modo semplice e sicuro per rendere disponibili i dati e le funzioni delle applicazioni ai reparti all'interno dell'organizzazione. I proprietari delle applicazioni possono anche condividere o commercializzare dati e funzioni con business partner o terze parti. Le API consentono la condivisione delle informazioni necessarie unicamente, mantenendo nascosti altri dettagli interni del sistema, il che contribuisce a ottimizzare la sicurezza di quest'ultimo.

Poiché le API possono fornire l'accesso a dati sensibili, è importante che l'API possa convalidare che l'applicazione che effettua la richiesta sia autorizzata a farlo. L'uso delle chiavi API consente allo sviluppatore di applicazioni di autenticare le applicazioni che chiamano il backend di un'API, per garantire che siano autorizzate a farlo.

Sebbene le chiavi API possano essere un aspetto per garantire la sicurezza delle API di un'azienda e dei dati che gestiscono, non costituiscono una soluzione di sicurezza API definitiva. In particolare, le chiavi API non sono sicure come i token di autenticazione o il protocollo OAuth (autorizzazione aperta). Queste misure sono più adatte per autenticare utenti umani specifici, offrono alle organizzazioni un controllo più granulare sull'accesso alle funzioni di un'API specifica e possono essere impostate con una scadenza.

OAuth può essere utilizzato con le chiavi API o da solo. A volte un'azienda potrebbe utilizzare una chiave API per alcuni utenti ma OAuth per altri. Esistono altri metodi di autenticazione delle chiamate a un'API, come i JSON Web Tokens (JWT), ma non sono così comunemente utilizzati.



Le chiavi API continuano ad essere un aspetto utile della sicurezza delle API, in quanto aiutano le organizzazioni a monitorare le chiamate alle API e a gestire il consumo delle API, aumentando la sicurezza e garantendo che questi programmi abbiano una larghezza di banda adeguata.