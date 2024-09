Cos'è il monitoraggio API?

Il monitoraggio del tempo di attività esegue il ping di un endpoint API (ovvero, il luogo degli scambi di dati API) a intervalli regolari per assicurarsi che sia accessibile e reattivo (ovvero "attivo"). Se l'API non risponde o richiede troppo tempo per rispondere, il sistema invia un avviso.

Le metriche API per il monitoraggio del tempo di attività includono la percentuale di disponibilità (la percentuale di tempo in cui un'API è accessibile) e la durata del tempo di inattività (il periodo di tempo in cui un'API è inaccessibile). Non è raro che i Service Level Agreement (SLA) specifichino le percentuali di tempo di attività richieste, spesso imponendo un tempo di attività di circa il 99,9% ("tre nove") o superiore.