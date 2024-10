Che cos'è un gateway API?

I gateway API possono essere implementati nel cloud, on-premise e in ambienti ibridi e rappresentano una componente importante sia della gestione API, sia della sicurezza delle API. I gateway API aiutano le organizzazioni a offrire un'esperienza API coerente, sicura e soddisfacente per gli utenti.

La gestione delle API è il processo scalabile di creazione, pubblicazione e gestione delle API all'interno di un'azienda. I gateway API migliorano e semplificano le attività di gestione come l'instradamento delle richieste, il bilanciamento del carico e la gestione degli errori. I gateway API migliorano inoltre l'osservabilità delle API generando registri delle chiamate API e consentendo l'uso di strumenti di analisi integrati.

La sicurezza delle API si riferisce alle pratiche e alle procedure che proteggono le API dall'uso improprio, dagli attacchi maligni e da altre minacce alla cybersecurity. I gateway API aiutano a far rispettare i protocolli di sicurezza delle API e possono essere utilizzati per gestire l'autenticazione, l'autorizzazione e altri permessi e controlli di accesso (confermando le chiavi API o integrandosi con i protocolli di autorizzazione come ad esempio OAuth), la limitazione della velocità (per proteggersi da attacchi come gli attacchi distributed denial-of-service) e la crittografia secondo le politiche in merito di sicurezza delle API di un'organizzazione.

I gateway API offrono funzioni aggiuntive per migliorare l'efficienza all'interno di un'azienda, contribuendo a consentire elevate prestazioni e alta disponibilità per applicazioni e servizi di backend. Ad esempio, i gateway API possono essere utilizzati per il caching, un processo in cui i dati più comuni vengono memorizzati a livello locale. Questo contribuisce a migliorare i tempi di risposta e riduce il carico sui server. Possono inoltre comprimere risposte di grandi dimensioni in file più piccoli, riducendo il consumo di larghezza di banda.



Offrono inoltre funzionalità di limitazione della velocità, che stabiliscono un limite alla frequenza con cui un client può inviare una richiesta a un servizio in un determinato periodo di tempo. Questo promuove la stabilità, impedisce il sovraccarico dei server e aiuta a garantire che i client abbiano pari accesso alle API.

I gateway API e le loro funzionalità aiutano le organizzazioni a bilanciare il traffico delle API e i workload man mano che l'organizzazione cresce. Centralizzando queste funzioni, i gateway API aiutano a semplificare il modo in cui un'azienda sviluppa, implementa e gestisce le API. I gateway aiutano a migliorare le prestazioni, la scalabilità e la disponibilità di app e servizi e consentono agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente sulla logica core business piuttosto che sull'amministrazione delle API.