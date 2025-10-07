Cos'è una CDN (Content Delivery Network)?

Una CDN (Content Delivery Network) è una rete di server geograficamente dispersa per consentire prestazioni web più veloci localizzando copie di contenuti web più vicine agli utenti o facilitando la distribuzione di contenuti dinamici (ad esempio, feed video in diretta).
Ogni server CDN si trova su quello che viene chiamato '"edge della rete", più vicino agli utenti rispetto al server host, che è dove il sito web ha origine. Per questo motivo, i server CDN sono spesso chiamati "edge server". Ogni server archivia o memorizza nella cache delle copie di un sottoinsieme del contenuto web - file HTML, immagini, audio, video, applicazioni - dal server host. Riducendo la distanza tra questi contenuti e gli utenti, la CDN aiuta l'editore del sito web a fornire prestazioni più veloci, ridurre il tempo di caricamento per i suoi utenti e controllare il proprio consumo di larghezza di banda e i costi.
Le organizzazioni in genere acquistano servizi CDN da provider CDN, che gestiscono le loro reti di server.
Nel video What Is a Content Delivery Network?, Ryan Sumner, chief architect di IBM, descrive come una CDN può aiutare a rendere il sito web e il tempo di caricamento della pagina più veloci per gli utenti distribuiti a livello globale:
Per approfondimenti sul cloud computing e sulle reti edge, leggi i post dei blog Cloud at the Edge e Rounding out the Edges.
Le CDN offrono tempi di caricamento più veloci, consumo di larghezza di banda ridotto e molti altri vantaggi per gli editori web:
Migliore connettività e scalabilità per gli editori web: una CDN fornisce agli utenti del sito tempi di caricamento dei contenuti più veloci. Per gli editori web, questo si traduce in più visualizzazioni di pagine, più picchi di traffico, migliore coinvolgimento dei clienti e meno casi di clienti che abbandonano il sito.
Minore consumo di larghezza di banda: le organizzazioni pagano gli host web per i dati trasferiti dal server di origine. Memorizzando delle copie dei contenuti più vicine agli utenti, una CDN permette un minor numero di trasferimenti di dati dal server di origine, riducendo il consumo di larghezza di banda e i costi di un'organizzazione.
Latenza ridotta: la latenza si riferisce al ritardo tra il momento in cui i dati vengono richiesti da un sistema e quello in cui il sistema inizia effettivamente a inviarli in risposta. Una maggiore distanza tra un utente che richiede un contenuto web e il server che lo fornisce può comportare una maggiore latenza. Poiché memorizzano cache di contenuti web più vicine ai tuoi utenti, i server CDN possono ridurre la latenza e migliorare le prestazioni.
Migliore risposta ai picchi di traffico: una campagna di marketing di successo, un'offerta a tempo limitato, un video diventato virale - questi tipi di eventi possono creare un improvviso aumento (prevedibile o meno) della domanda di contenuti. Le CDN usano il bilanciamento del carico per ripartire questa domanda tra i server in modo da evitare che un determinato server venga sovraccaricato. Il bilanciamento del carico aiuta anche a evitare che il picco o l'impennata della domanda abbia un impatto sulle prestazioni del sito web.
Supporto infrastrutturale in outsourcing: affidandosi a una CDN, un'organizzazione non deve spendere tempo, capitale umano o denaro per realizzare e mantenere la propria rete di server geograficamente distribuita.
Maggiore sicurezza: le CDN impiegano strumenti di analytics e automazione che possono scoprire attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), attacchi man-in-the-middle, problemi di firewall, eccetera.
Maggiore soddisfazione utente: tempi di caricamento lunghi, problemi nel riprodurre i file multimediali e di reattività delle applicazioni sono tra le ragioni principali per cui gli utenti abbandonano e/o evitano i siti web. Lavorare con una CDN può evitare o ridurre alcuni di questi problemi di prestazioni, rendendo più probabile che i consumatori di contenuti siano soddisfatti delle loro esperienze di interazione con il sito.
Fornitura di contenuti migliore: non solo le CDN distribuiscono i contenuti più velocemente, ma ne migliorano anche la qualità. I replay video, le videochiamate e lo streaming video dal vivo possono essere ostacolati da una trasmissione lenta, che può tradursi in fenomeni di distorsione. Buffering, scarsa qualità dell'immagine e del suono e trasmissioni incomplete influenzano anche la consegna di contenuti video e audio. Le CDN sono di aiuto riducendo la distanza tra i contenuti e l'utente e bilanciando il carico del traffico per evitare di sovraccaricare i router o i server.
E-commerce più veloce: i consumatori di e-commerce hanno aspettative elevate relativamente alle esperienze di shopping online - si aspettano tempi rapidi di caricamento delle immagini dei prodotti, approvazioni veloci dei metodi di pagamento e transazioni facili su qualsiasi dispositivo mobile o desktop. Le CDN aiutano i rivenditori B2C e B2B a fornire rapidamente contenuti e applicazioni di e-commerce durante i periodi di picco di traffico.
Come accennato precedentemente, una CDN funziona aiutando un editore web a fornire agli utenti prestazioni più veloci e di qualità superiore distribuendo contenuti da server che sono più vicini del server di origine del sito web.
Supponiamo, ad esempio, che il tuo sito web abbia sede nel Regno Unito. Se qualcuno dagli Stati Uniti (US) accede al tuo sito, la CDN serve quell'utente da un server edge negli Stati Uniti, più vicino all'utente, piuttosto che dal tuo server di origine che per quella pagina web è situato nel Regno Unito. Il risultato è un caricamento più veloce dei contenuti e delle prestazioni delle applicazioni web, oltre a una migliore esperienza dell'utente.
Più della metà di tutto il traffico web è servito su CDN e questa percentuale continua a crescere man mano che le aziende espandono la loro portata globale e offrono più tipi di contenuti diversi. I CDN distribuiscono anche i carichi di traffico in modo che nessun singolo server sia sovraccaricato dalle richieste di traffico. Aziende di gioco, creatori di applicazioni cloud, media on-demand di streaming in diretta e altri servizi multimediali, siti di e-commerce con una portata globale - quando le esigenze di consumo digitale crescono, i proprietari di contenuti si affidano alle CDN per servire meglio i loro utenti.
Una CDN offre principalmente una migliore distribuzione dei contenuti web, ma i provider di CDN offrono dei servizi aggiuntivi che integrano la distribuzione di contenuti.
Servizi di sicurezza
Le CDN possono fornire protezione DDOS ai data center e ai siti web.
In un attacco DDoS, gli aggressori cercano di sovraccaricare i server DNS di un dominio generando più traffico di quello che possono gestire, con l'obiettivo di interrompere o compromettere il servizio. Le CDN utilizzano analytics e automazione per individuare questi attacchi e rispondere limitando i tassi di richiesta (il numero di richieste di informazioni che un HTTP può fare in un determinato periodo di tempo).
In un attacco MITM, il malintenzionato cerca di intercettare o alterare le comunicazioni tra il server di origine, i server CDN e gli utenti del sito web. Degli attacchi MITM possono verificarsi in diversi punti di una rete, ma le CDN aiutano a mitigarli adottando dei protocolli SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security) per proteggere le comunicazioni tra la CDN e il server di origine del sito web, così come tra la CDN e l'ISP.
CDN private
Se lavori con una rete di distribuzione dei contenuti, molto probabilmente condividerai delle funzionalità di rete con altri clienti CDN. Tuttavia, alcuni CDN ora offrono CDN privati, che forniscono al cliente le proprie risorse CDN dedicate. Una CDN privata potrebbe essere interessante per un'organizzazione che ha esigenze di sicurezza rigorose o requisiti geografici specifici o che vuole semplicemente che i propri server edge dedicati siano altamente disponibili e non risentano di alcun problema di latenza.
Analytics
Le reti di distribuzione dei contenuti possono offrire analytics in tempo reale per monitorare il traffico del sito web e raccogliere metriche sui visitatori di un sito. L'obiettivo è quello di tracciare il comportamento degli utenti. Con queste informazioni, i creatori di siti web e di applicazioni web possono ottimizzare i contenuti per gli utenti, migliorare il servizio del sito e indirizzare gli sforzi di marketing a determinati tipi di utenti.
Ogni provider di reti di distribuzione dei contenuti ha una propria struttura tariffaria. La maggior parte fa pagare un canone mensile basato sui gigabyte di dati trasferiti dai server edge agli utenti. Le tariffe dipendono dalla destinazione (la regione in cui il contenuto della cache è ospitato e a cui gli utenti accedono). I provider hanno anche politiche diverse riguardo all'archiviazione; alcuni addebitano spese di archiviazione, altri no.
I principali provider di CDN pubblicano i prezzi sui loro siti web. Per la maggior parte dei provider, la tariffa per gigabyte diminuisce all'aumentare dei gigabyte totali di dati trasferiti. I principali provider di CDN fanno anche pagare ai loro clienti solo la larghezza di banda utilizzata ogni mese, in modo che la fatturazione rifletta l'uso effettivo del servizio.
Diversi provider offrono anche dei livelli di servizio gratuiti. Ciò che è incluso in tali livelli di servizio gratuito varia ampiamente da fornitore a fornitore. I livelli di servizio gratuiti e a pagamento sono dotati di specifici accordi di livello di servizio (SLA). I principali provider di CDN tendono ad offrire il 99,9% di uptime ai clienti.
Prima di scegliere un fornitore CDN, bisogna informarsi sulla sua strategia tariffaria e sui suoi SLA. Dato che la maggior parte dei provider fattura in base alla larghezza di banda effettivamente utilizzata, conviene fare una stima dell'utilizzo prima di scegliere un servizio, in modo da avere un'idea generale di quali saranno i costi mensili. Ci sono calcolatori di prezzi CDN online che ti aiutano a confrontare i prezzi tra i migliori provider in base alle stime di larghezza di banda e all'uso di larghezza di banda per regione geografica.
Non tutti gli editori di siti web hanno bisogno di una CDN. Il sito web di un distretto scolastico locale, per esempio, potrebbe non aver bisogno di una CDN perché la maggior parte degli utenti accederà al sito da una posizione vicina.
Ma se hai un sito web ricco di contenuti multimediali, un gruppo di utenti geograficamente disperso o contenuti mission-critical che richiedono una fornitura veloce, una CDN può essere la scelta migliore.
La proliferazione di fornitori di CDN è stata favorita da un aumento dei tipi di contenuti e dei dispositivi utilizzati per accedere a tali contenuti. I principali fornitori includono:
Quando scegli un fornitore CDN, considera la dimensione e la distribuzione della sua rete, quanto bene le ubicazioni dei suoi server (chiamati punti di presenza, o PoP) coincidono con le ubicazioni degli utenti del tuo sito, la disponibilità del supporto clienti, i prezzi e gli SLA. Inoltre bisogna considerare se il provider offre servizi aggiuntivi che possono essere utili alla tua organizzazione, come la sicurezza aggiunta e i servizi di analytics.
Un hosting di rete di distribuzione dei contenuti si riferisce ai server in rete di un fornitore di CDN che ospitano contenuti web selezionati da un sito web. Mentre l'hosting di un sito web si riferisce tipicamente a un solo server, l'hosting CDN include molti server collegati in rete. L'hosting CDN aumenta l'hosting del sito web facendo il caching dei contenuti nei server di rete che sono geograficamente più vicini agli utenti del sito web. Questo differisce da un server web che ospita tutto il tuo sito sul server di origine. L'hosting di CDN, quindi, può distribuire contenuti agli utenti più velocemente rispetto al server di origine del sito web.
Non tutte le organizzazioni possono giustificare il costo derivante dall'utilizzo di una CDN. I CDN open source forniscono un'opzione meno costosa, ma che richiede più tempo e lavoro. Con dei CDN open source è possibile collegarsi a librerie di contenuti, come i framework CSS o JavaScript. I CDN open source ospitano elementi dell'infrastruttura del sito web su dei server CDN. I gestori di contenuti di siti web possono accedere a questi contenuti gratuitamente. I CDN open source non ospitano il contenuto originale del tuo sito web. Tuttavia, possono migliorare la fornitura di contenuti spostando gli elementi strutturali web comuni usati dal tuo sito in una posizione più vicina ai tuoi utenti.
Per operatori di siti web con forti esigenze di storage di contenuti, i fornitori di CDN offrono cluster di storage che si integrano con la loro rete di server edge. Questa capacità di archiviazione può essere utile per gli operatori dei siti web se distribuiscono grandi file statici, come video o file di installazione. Archiviando questi file più vicino all'utente, lo storage CDN offre un servizio migliore e download più veloci. Queste opzioni di storage alleggeriscono anche il carico di traffico sul server di origine, diminuendo le richieste di carico e indirizzandole invece ai server edge della CDN.
Scopri di più su come puoi avvalerti dello storage di oggetti cloud in tutte le offerte CDN di IBM.
Se sei pronto a scoprire di più sull'uso delle CDN, prova uno di questi tutorial:
Evita intasamenti del traffico di rete e riduci la latenza, tenendo i dati più vicini agli utenti con la rete di distribuzione dei contenuti di Akamai su IBM Cloud®.
Ottieni una protezione DDoS, bilanciamento del carico globale e una suite di funzionalità di sicurezza, affidabilità e prestazioni.
I tuoi utenti si aspettano dei tempi di caricamento rapidi per le tue applicazioni web. La fornitura di contenuti, però, può essere lenta e non coerente. IBM Content Delivery Network fornisce la memorizzazione in cache di contenuti sulla rete Akamai, così i contenuti vengono forniti a una velocità record. Servi contenuti dinamici non memorizzabili in cache con prestazioni ottimizzate ed esegui automaticamente la scalabilità del tuo servizio con prezzi basati sul consumo.