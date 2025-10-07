Cos'è una CDN (Content Delivery Network)?

Le CDN offrono tempi di caricamento più veloci, consumo di larghezza di banda ridotto e molti altri vantaggi per gli editori web:

Migliore connettività e scalabilità per gli editori web: una CDN fornisce agli utenti del sito tempi di caricamento dei contenuti più veloci. Per gli editori web, questo si traduce in più visualizzazioni di pagine, più picchi di traffico, migliore coinvolgimento dei clienti e meno casi di clienti che abbandonano il sito.



Minore consumo di larghezza di banda: le organizzazioni pagano gli host web per i dati trasferiti dal server di origine. Memorizzando delle copie dei contenuti più vicine agli utenti, una CDN permette un minor numero di trasferimenti di dati dal server di origine, riducendo il consumo di larghezza di banda e i costi di un'organizzazione.

Latenza ridotta: la latenza si riferisce al ritardo tra il momento in cui i dati vengono richiesti da un sistema e quello in cui il sistema inizia effettivamente a inviarli in risposta. Una maggiore distanza tra un utente che richiede un contenuto web e il server che lo fornisce può comportare una maggiore latenza. Poiché memorizzano cache di contenuti web più vicine ai tuoi utenti, i server CDN possono ridurre la latenza e migliorare le prestazioni.

Migliore risposta ai picchi di traffico: una campagna di marketing di successo, un'offerta a tempo limitato, un video diventato virale - questi tipi di eventi possono creare un improvviso aumento (prevedibile o meno) della domanda di contenuti. Le CDN usano il bilanciamento del carico per ripartire questa domanda tra i server in modo da evitare che un determinato server venga sovraccaricato. Il bilanciamento del carico aiuta anche a evitare che il picco o l'impennata della domanda abbia un impatto sulle prestazioni del sito web.

Supporto infrastrutturale in outsourcing: affidandosi a una CDN, un'organizzazione non deve spendere tempo, capitale umano o denaro per realizzare e mantenere la propria rete di server geograficamente distribuita.

Maggiore sicurezza: le CDN impiegano strumenti di analytics e automazione che possono scoprire attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), attacchi man-in-the-middle, problemi di firewall, eccetera.

Maggiore soddisfazione utente: tempi di caricamento lunghi, problemi nel riprodurre i file multimediali e di reattività delle applicazioni sono tra le ragioni principali per cui gli utenti abbandonano e/o evitano i siti web. Lavorare con una CDN può evitare o ridurre alcuni di questi problemi di prestazioni, rendendo più probabile che i consumatori di contenuti siano soddisfatti delle loro esperienze di interazione con il sito.

Fornitura di contenuti migliore: non solo le CDN distribuiscono i contenuti più velocemente, ma ne migliorano anche la qualità. I replay video, le videochiamate e lo streaming video dal vivo possono essere ostacolati da una trasmissione lenta, che può tradursi in fenomeni di distorsione. Buffering, scarsa qualità dell'immagine e del suono e trasmissioni incomplete influenzano anche la consegna di contenuti video e audio. Le CDN sono di aiuto riducendo la distanza tra i contenuti e l'utente e bilanciando il carico del traffico per evitare di sovraccaricare i router o i server.

E-commerce più veloce: i consumatori di e-commerce hanno aspettative elevate relativamente alle esperienze di shopping online - si aspettano tempi rapidi di caricamento delle immagini dei prodotti, approvazioni veloci dei metodi di pagamento e transazioni facili su qualsiasi dispositivo mobile o desktop. Le CDN aiutano i rivenditori B2C e B2B a fornire rapidamente contenuti e applicazioni di e-commerce durante i periodi di picco di traffico.