L'hosting dedicato offre un accesso esclusivo a un server fisico. Le aziende ottengono il pieno controllo del software di sistema e delle applicazioni, possono personalizzare la configurazione per soddisfare i requisiti organizzativi e partizionare il server per ospitare più domini. Poiché le risorse non sono condivise, le richieste di altri tenant non influiscono sul servizio e sulla sicurezza. Questa esclusività consente inoltre ai team IT di risolvere i problemi più rapidamente.

Sebbene l'hosting dedicato offra una maggiore affidabilità e maggiori funzionalità di personalizzazione e ottimizzazione, è il modello più costoso per l'hosting di siti web. Ad esempio, in un modello di hosting dedicato, un'organizzazione paga il conto per l'intero server. Inoltre, l'organizzazione deve mantenere il server e possedere le competenze tecniche interne per farlo, anch'esse costose. Le aziende devono essere consapevoli che lo scaling di un server dedicato richiede maggiore pianificazione, tempo e risorse rispetto allo scaling di risorse cloud nei server virtuali. Per questi motivi, questa soluzione di solito è più adatta alle grandi imprese affermate.