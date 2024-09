I provider di servizi di comunicazione (CSP) e di servizi gestiti (MSP) stanno adottando cloud e virtualizzazione per offrire nuovi servizi in ambito 5G, edge computing e SD-WAN. Tali servizi contribuiscono a promuovere la crescita e a migliorare l'esperienza del cliente. IBM Cloud Pak for Network Automation è una piattaforma cloud intelligente che consente l'automazione e l'orchestrazione delle operazioni di rete mettendo in grado CSP e MSP di trasformare le proprie reti, evolversi verso operazioni zero-touch, ridurre OPEX e fornire servizi con maggiore rapidità.