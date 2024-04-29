MTTR vs. MTBF: qual è la differenza?

Migliorare MTBF e MTTR per ridurre il tempo di inattività può essere un processo complesso che comporta l'identificazione e l'affrontamento delle cause principali dei guasti di sistema, l'ottimizzazione delle operazioni di manutenzione e l'implementazione di miglioramenti nei processi di progettazione e produzione.

Oggi, le grandi organizzazioni utilizzano sistemi informatizzati di gestione della manutenzione (CMMS) per aiutarle a gestire i loro processi di manutenzione. Un CMMS offre in genere caratteristiche come la gestione degli ordini di lavoro, la programmazione della manutenzione, la gestione dell'inventario, la gestione degli asset e il reporting.

IBM® Maximo è un software di gestione degli asset aziendali che include funzionalità CMMS complete. Maximo è una piattaforma cloud unica e integrata che utilizza intelligenza artificiale (IA), IoT e analytics per ottimizzare le prestazioni, prolungare il ciclo di vita degli asset e ridurre i costi delle interruzioni. Uno strumento correlato, IBM® Instana Observability, offre osservabilità full stack con l'obiettivo di aiutare gli utenti a ottimizzare e democratizzare la prevenzione degli incidenti.

Entrambi questi prodotti ti daranno la visibilità dei tuoi asset e delle tue operazioni necessarie per prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati, con un risultato infine di meno guasti e meno tempo di inattività.



