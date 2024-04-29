MTTR vs. MTBF: qual è la differenza?

Ogni giorno le aziende fanno affidamento su vari sistemi e attrezzature per garantire il corretto funzionamento delle proprie operazioni. Ma tutti i sistemi necessitano inevitabilmente di manutenzione. Potrebbe trattarsi di software intangibile, come una rete di servizi IT che ha accumulato abbastanza bug da rompere una funzionalità importante, costringendo gli sviluppatori a cercare disperatamente una correzione. Oppure potrebbe trattarsi di un pezzo di attrezzatura fisica, come una macchina per il gelato in un fast-food con un ugello rotto.
Alla fine, tutto si rompe, dai sistemi IT multi-sito fino alle singole lampadine. I tempi di inattività non pianificati possono avere conseguenze catastrofiche, e spetta agli ingegneri e ai tecnici della manutenzione della struttura di pianificare in anticipo in modo da adottare misure rapide per correggere un guasto. L'obiettivo è minimizzare i tempi di inattività, riducendo i costi associati alla perdita di produttività, ai ricavi o all'insoddisfazione dei clienti.
Il tempo di inattività può essere ridotto in molti modi. Ad esempio, le aziende possono cercare di ridurre il tempo necessario per riparare un'attrezzatura, mettendo a disposizione dei tecnici in loco un numero sufficiente di pezzi di ricambio, oppure possono osservare i processi di riparazione per trovare modi più rapidi per eseguire le riparazioni o per avvisare i tecnici. Inoltre, possono investire in strumenti più performanti e con una durata di vita più lunga, per ridurre il numero di riparazioni necessarie.
Ma per capire come migliorare l'affidabilità di sistemi e componenti, dobbiamo prima essere in grado di misurarne l'affidabilità. Il tempo medio di riparazione (MTTR), noto anche come tempo medio di ripristino, e il tempo medio tra i guasti (MTBF) sono due metriche comunemente utilizzate per misurare l'affidabilità di sistemi o prodotti nel campo della manutenzione delle strutture. Sebbene questi acronimi siano correlati, hanno significati diversi e vengono usati per rispondere a domande differenti.
Per prima cosa, esaminiamo il MTBF.
L'MTBF è un indicatore chiave delle prestazioni (KPI) che rappresenta il tempo medio tra due guasti consecutivi di un sistema o di un prodotto. L'MTBF è una misura di affidabilità ed è comunemente utilizzato nel contesto di garanzie, pianificazione della manutenzione e sviluppo di prodotti. Si noti che L'MTBF, che si riferisce agli elementi riparabili e non va confuso con il termine strettamente correlato, cioè il tempo medio fino al guasto (MTTF), che si riferisce agli asset non riparabili e che devono essere sostituiti anziché riparati.
Il calcolo MTBF utilizza questa formula:
MTBF = Tempo di funzionamento totale/Numero di guasti in un dato periodo
Quindi, ad esempio, se un prodotto viene utilizzato per 1.000 ore e si guasta 3 volte in quel periodo, il MTBF sarebbe: 1000 ore/3 guasti = 333,3 ore
Ciò significa che in media è possibile prevedere che il prodotto si guasti dopo 333,3 ore di utilizzo.
Il MTBF è utile per determinare la durata prevista di un prodotto e può aiutare i produttori a pianificare la manutenzione o la sostituzione. Tuttavia, non tiene conto del tempo necessario per riparare un prodotto dopo un guasto, fattore che può essere importante in alcune applicazioni.
Ed è qui che entra in gioco L'MTTR.
L'MTTR è il tempo medio necessario per riparare un sistema o un prodotto dopo un guasto. L'MTTR viene utilizzato per misurare l'affidabilità di un sistema o di un prodotto dal punto di vista della riparazione. L'MTTR solitamente include il tempo necessario per avvisare le squadre di manutenzione, permettere che l'attrezzatura si raffreddi per la riparazione, risolvere il problema, rimontare qualsiasi apparecchiatura o sistema rilevante e testarli prima di riavviare la produzione.
L'obiettivo dell'MTTR è minimizzare i tempi di inattività causati dai guasti e ridurre i costi associati alle riparazioni.
Ecco come calcolare l'MTTR:
MTTR = Tempo di inattività totale/Numero totale di guasti in un periodo specifico
Ad esempio, se nell'ultimo anno un sistema si è guastato 5 volte, con un totale di 10 ore di tempo di inattività (incluso il tempo di riparazione), L'MTTR sarebbe: 10 ore/5 riparazioni = 2 ore
Ciò significa che in media ci vogliono due ore per riparare il sistema dopo che si è verificato un guasto.
L'MTTR è utile per determinare l'efficienza delle operazioni di manutenzione e può aiutare a identificare le aree in cui possono essere apportati miglioramenti.
Il tempo medio tra i guasti (MTBF) e il tempo medio di riparazione (MTTR) rispondono a domande diverse e hanno applicazioni differenti. MTBF e MTTR appartengono a una famiglia di KPI che includono il tempo medio per rispondere, il tempo medio di rilevamento (MTTD) e il tempo medio di conferma (MTTA), tra gli altri.
L'MTBF è una misura di quanto tempo un sistema o un prodotto dovrebbe funzionare prima di guastarsi, e viene utilizzata per pianificare la manutenzione o la sostituzione. L'MTTR è una misura del tempo necessario per riparare un sistema o un prodotto dopo un guasto, e viene utilizzato per minimizzare i tempi di inattività e ridurre i costi di riparazione.
La MTBF non tiene conto del periodo di tempo necessario per riparare un prodotto dopo il guasto, mentre la MTTR non tiene conto del tempo totale tra un guasto e l'altro.
In molti casi d'uso, entrambe le metriche possono essere utilizzate in tandem per ottenere un quadro più completo della manutenibilità complessiva di un sistema o di un prodotto. Ad esempio, in uno stabilimento produttivo, l'MTBF può essere utilizzato per determinare la durata prevista di vita di una macchina e pianificare la sostituzione, mentre l'MTTR potrebbe essere usato per ottimizzare i programmi di manutenzione di quella macchina e massimizzare il tempo di attività.
Nel contesto dello sviluppo software, l'MTBF può essere utilizzato per misurare la stabilità di un sistema e pianificare aggiornamenti o correzioni, mentre l'MTTR può essere usato per ottimizzare il processo di sviluppo e ridurre il tempo necessario per risolvere problemi.
Migliorare MTBF e MTTR per ridurre il tempo di inattività può essere un processo complesso che comporta l'identificazione e l'affrontamento delle cause principali dei guasti di sistema, l'ottimizzazione delle operazioni di manutenzione e l'implementazione di miglioramenti nei processi di progettazione e produzione.
Oggi, le grandi organizzazioni utilizzano sistemi informatizzati di gestione della manutenzione (CMMS) per aiutarle a gestire i loro processi di manutenzione. Un CMMS offre in genere caratteristiche come la gestione degli ordini di lavoro, la programmazione della manutenzione, la gestione dell'inventario, la gestione degli asset e il reporting.
IBM® Maximo è un software di gestione degli asset aziendali che include funzionalità CMMS complete. Maximo è una piattaforma cloud unica e integrata che utilizza intelligenza artificiale (IA), IoT e analytics per ottimizzare le prestazioni, prolungare il ciclo di vita degli asset e ridurre i costi delle interruzioni. Uno strumento correlato, IBM® Instana Observability, offre osservabilità full stack con l'obiettivo di aiutare gli utenti a ottimizzare e democratizzare la prevenzione degli incidenti.
Entrambi questi prodotti ti daranno la visibilità dei tuoi asset e delle tue operazioni necessarie per prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati, con un risultato infine di meno guasti e meno tempo di inattività.
