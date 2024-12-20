Cos'è l'infrastruttura di rete?

Le reti locali (LAN) sono sistemi che collegano computer e altri tipi di dispositivi in un unico luogo. Le LAN possono utilizzare connessioni sia cablate che wireless e la loro portata dipende dalla topologia di rete (il numero di dispositivi che stanno connettendo e la vicinanza fisica dei dispositivi tra loro). A differenza delle PAN, le connessioni LAN iniziano a pochi metri e possono estendersi fino a centinaia di metri in un ufficio di grandi dimensioni.



Le LAN sono ampiamente utilizzate in contesti aziendali, in cui molti utenti e computer devono scambiare dati in un'area geografica limitata. Se configurate correttamente, le LAN possono essere altamente sicure. Tuttavia, richiedono ancora l'adozione di misure attive, come l'installazione di firewall e controlli degli accessi, altrimenti i nodi che connettono possono essere vittime di attacchi informatici, violazioni dei dati e altre minacce.