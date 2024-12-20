Cos'è l'infrastruttura di rete?

L'infrastruttura di rete è la combinazione di componenti hardware e software che rendono possibili le moderne reti informatiche. Le aziende dipendono dall'infrastruttura di rete e dalla connettività che fornisce per la comunicazione tra utenti, applicazioni e dispositivi che sono alla base della maggior parte dei processi aziendali odierni.
Per contribuire a garantire la disponibilità della rete, la maggior parte delle aziende include una sorta di gestione dell'infrastruttura di rete nella propria pianificazione. Ciò include strumenti di monitoraggio, manutenzione e gestione della rete e soluzioni di sicurezza che aiutano a ottimizzare le prestazioni della rete.
A causa del suo ruolo nelle operazioni di core business, l'infrastruttura di rete è diventata una parte critica della trasformazione digitale e il mercato globale delle infrastrutture di rete aziendali è ampio e in crescita. Molte aziende la vedono come un'opportunità per utilizzare tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale (AI) e il cloud computing.
Con una valutazione di quasi 60 miliardi di dollari solo 2 anni fa, il mercato globale delle infrastrutture di rete dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,9% nei prossimi 5 anni 1.
Le reti moderne si basano su una combinazione di componenti hardware e software, pratiche, processi e sistemi per funzionare. Ecco una breve panoramica di alcuni dei componenti e dei servizi più utilizzati e di come consentono all'infrastruttura di rete di funzionare in modo efficace.
Un nodo è un punto su una rete, connesso a un dispositivo come un computer, una stampante o un modem, in grado di ricevere, inviare, creare o memorizzare dati. I dispositivi di rete, come computer, router e switch, devono essere in grado di riconoscere, elaborare e trasmettere informazioni affinché l'infrastruttura di rete funzioni. Di conseguenza, ogni nodo viene identificato dal suo indirizzo (noto come indirizzo IP) e viene concesso l'accesso alla rete.
Un indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero assegnato a un nodo connesso a una rete di computer. Ogni indirizzo IP identifica il dispositivo e la rete a cui è connesso e la sua posizione specifica sulla rete. Quando un dispositivo invia dati a un altro, i dati includono gli indirizzi IP di entrambi i dispositivi. I dati vengono inviati su una rete, tra nodi, utilizzando router e switch.
Un router è un dispositivo che invia pacchetti di dati (piccole unità di informazioni formattate per la trasmissione su una rete) tra reti. I router analizzano i dati per determinare il percorso migliore su cui devono essere inviati, affidandosi a sofisticati algoritmi di routing per inoltrarli in modo efficiente al nodo di destinazione.
Commutatori: un commutatore è un dispositivo che collega i dispositivi di rete e gestisce la comunicazione da nodo a nodo all'interno di una rete, garantendo che i pacchetti di dati raggiungano la destinazione prevista. A differenza dei router, che inviano informazioni tra reti, gli switch inviano informazioni attraverso le reti, tra nodi connessi.
Un punto di accesso wireless (WAP) è un componente che consente a dispositivi come smartphone e laptop che si basano su connessioni Wi-Fi di interagire su una rete. I WAP consentono a un'ampia gamma di dispositivi di accedere a Internet fungendo da intermediario tra una rete cablata (una rete in cui i nodi sono collegati tramite cavi, come Ethernet) e una rete wireless (una rete che si basa su un segnale wireless, come il 5G).
I WAP sono critici per l'infrastruttura di rete perché aiutano a colmare il divario per i dispositivi che devono accedere a entrambi i tipi di reti, cablate e wireless, e consentono una connettività perfetta per gli utenti e le applicazioni che si affidano a essi.
Software-defined networking (SDN) è un approccio controllato dal software all’infrastruttura di rete progettato per le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) che sono centrali per molte operazioni aziendali di core business. L’SDN aiuta le aziende a massimizzare una piattaforma centralizzata per comunicare con la propria infrastruttura di rete e guidare il traffico di rete. Grazie alla sua crescente popolarità, il mercato SDN ha raggiunto una valutazione di 28,2 miliardi di dollari l’anno scorso e dovrebbe crescere a un CAGR del 17% nei prossimi 7 anni 2.
Nella gestione della rete, un approccio centralizzato noto come software-defined wide area networking (SD-WAN) fornisce una visione dell’intera rete che consente agli amministratori di raccogliere informazioni di routing, ottimizzare le risorse di rete, aumentare le prestazioni, automatizzare attività semplici, migliorare il bilanciamento del carico e ridurre la latenza e le interruzioni. Le soluzioni SDN-WAN aiutano anche ad aggiungere sicurezza all’infrastruttura di rete attraverso l’aggiunta di caratteristiche come firewall e sistemi di intrusione/rilevamento/prevenzione (IDS/IPS).
Oltre alle differenze architettoniche, le reti cablate e wireless svolgono ruoli diversi nella moderna infrastruttura di rete. Le reti cablate, in cui i dati vengono trasmessi tra nodi, switch e router tramite cavi, sono critico per l'elaborazione di workload in cui l'elevata larghezza di banda, la connettività di rete e la sicurezza sono fondamentali, come i trasferimenti di dati di grandi dimensioni.
Le reti wireless, tuttavia, si basano sulle onde radio per trasmettere dati e sono più ideali per situazioni in cui larghezza di banda, affidabilità e sicurezza non sono così critiche. Ad esempio, Internet da casa si basa spesso su connessioni Internet wireless, così come i dispositivi connessi all'Internet of Things (IoT) che vanno dai frigoriferi e dalle smart TV alle auto autonome. Sebbene non siano sicure come le tecnologie cablate, ogni generazione di reti wireless è più sicura e affidabile della precedente. Ad esempio, le connessioni 5G velocissime di oggi hanno caratteristiche di crittografia e autenticazione migliori rispetto al loro predecessore, il 4G.
Le tecnologie digitali svolgono un ruolo fondamentale nella maggior parte dei processi aziendali moderni, il che rende essenziale per le organizzazioni investire in una solida infrastruttura di rete. Reti ben progettate sono alla base di nuove soluzioni tecnologiche, aumentano la produttività e aiutano le aziende a raccogliere ed elaborare grandi quantità di dati in modo più efficace.
Una scarsa infrastruttura di rete, tuttavia, può manifestarsi in diversi modi, con conseguenti lacune di sicurezza, basse velocità di trasferimento dei dati, interruzioni dei flussi di lavoro degli impiegati e degli utenti, scarse prestazioni delle applicazioni e altro ancora.
Le Organizzazioni dipendono dall'infrastruttura di rete per potenziare le funzionalità come il lavoro da remoto e il cloud computing che sono diventate essenziali per il successo. Infrastrutture IT solide e ben progettate aiutano a garantire una collaborazione fluida e in tempo reale per gli utenti, un accesso a Internet senza restrizioni e meno interruzioni del lavoro.
Ecco alcuni dei benefici più diffusi derivanti dalla creazione e dal mantenimento di una solida infrastruttura di rete:
Man mano che la moderna infrastruttura di rete si evolve per adattarsi alle nuove tecnologie e alle mutevoli esigenze aziendali, i suoi casi d'uso abbondano. Ecco alcuni dei più popolari.
Semplici e affidabili, le reti personali (PAN) collegano dispositivi distanti solo pochi metri utilizzando la tecnologia a infrarossi. Il Bluetooth è uno degli esempi più popolari di rete PAN, che consente agli utenti di collegare altoparlanti e TV di casa con il proprio smartphone o laptop.
Le PAN sono in genere wireless e consentono a un'ampia gamma di dispositivi di connettersi su una piccola area. Possono anche fornire Internet stabilendo piccole reti che possono essere utilizzate solo da dispositivi autenticati, ad esempio utilizzando uno smartphone per creare un «hotspot» Internet in un bar. Sebbene le PAN siano considerate sicure, in gran parte a causa della loro portata limitata, si consiglia comunque l'uso di password e crittografia complesse per prevenire accessi non autorizzati.
Le reti locali (LAN) sono sistemi che collegano computer e altri tipi di dispositivi in un unico luogo. Le LAN possono utilizzare connessioni sia cablate che wireless e la loro portata dipende dalla topologia di rete (il numero di dispositivi che stanno connettendo e la vicinanza fisica dei dispositivi tra loro). A differenza delle PAN, le connessioni LAN iniziano a pochi metri e possono estendersi fino a centinaia di metri in un ufficio di grandi dimensioni.
Le LAN sono ampiamente utilizzate in contesti aziendali, in cui molti utenti e computer devono scambiare dati in un'area geografica limitata. Se configurate correttamente, le LAN possono essere altamente sicure. Tuttavia, richiedono ancora l'adozione di misure attive, come l'installazione di firewall e controlli degli accessi, altrimenti i nodi che connettono possono essere vittime di attacchi informatici, violazioni dei dati e altre minacce.
Le reti WAN (Wide Area Network) sono reti di computer su larga scala, in genere utilizzate dalle aziende che devono collegare uffici in diverse posizioni fisiche. L'esempio più noto di WAN è Internet stesso, una rete che collega miliardi di utenti e dispositivi in luoghi fisicamente separati in tutto il mondo. Un altro esempio è la rete finanziaria che fornisce servizi ATM agli utenti delle banche in diverse città e Paesi.
Le WAN si estendono molto oltre le PAN o le LAN (anche se, tecnicamente, sono costituite da molte PAN e LAN più piccole e connesse) e richiedono approcci diversi alla sicurezza. Oltre ai firewall e alle soluzioni di crittografia, le WAN utilizzano tecnologie più recenti come il multiprotocol label switching (MPLS) per contribuire a garantire la sicurezza dei dati che viaggiano tra le regioni e persino in tutto il mondo.
Come le WANS, le reti metropolitane (MAN) sono costituite da LAN e PAN interconnesse distribuite in un'area fisica. I MAN collegano le aziende locali, gli edifici di un campus, gli edifici di governo e altri tipi di reti più piccole connesse ma fisicamente separate. Come altre reti, le MAN si basano su una combinazione di connettività cablata e wireless, tra cui fibra ottica, Ethernet e 5G.
Le MAN sono più piccole delle WAN e sono più efficienti perché non coprono un'area fisica così ampia. Sebbene le MAN siano costituite da reti più piccole e interconnesse, la sicurezza e l'amministrazione delle MANS sono controllate da un'unica organizzazione.
Le reti cloud sono un'infrastruttura di rete virtuale composta da server, macchine virtuali (VM), applicazioni e altri sistemi. I fornitori di servizi cloud (CSP) si specializzano nel cloud computing e offrono un'ampia gamma di soluzioni cloud che funzionano su reti cloud. A differenza di altri tipi di reti, le reti cloud sono interamente virtuali, il che significa che sono gestite e ospitate su un'architettura di rete fornita da un CSP, non dall'utente.
I CSP forniscono il software e l'hardware virtualizzato necessari alle organizzazioni per eseguire un'ampia gamma di soluzioni e servizi sul cloud e scalare le proprie risorse in modo dinamico in base alle necessità. La popolarità dei servizi cloud è esplosa di recente, con oltre il 90% delle Organizzazioni che utilizzano il cloud in qualche modo3. Per accedere all'infrastruttura di rete cloud e a tutti i suoi benefici, tutto ciò di cui un'organizzazione ha bisogno è un dispositivo con accesso a Internet.
Scopri come un'infrastruttura hybrid cloud può potenziare la tua strategia per l'AI. Apprendi dagli esperti IBM come trasformare la tecnologia esistente in un sistema agile e pensato per l'AI, promuovendo innovazione ed efficienza in tutte le operazioni aziendali.
Esplora come le soluzioni per l'hybrid cloud possono ottimizzare le operazioni aziendali basate sull'AI. Impara dai case study e dalle soluzioni presentate per scoprire come le aziende utilizzano l'hybrid cloud di IBM per ottenere maggiore efficienza, scalabilità e sicurezza.
Scopri le principali differenze tra Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS). Esplora come ciascun modello di cloud fornisce diversi livelli di controllo, scalabilità e gestione per soddisfare le diverse esigenze aziendali.
Scopri i costi nascosti della scalabilità dell'AI generativa e impara dagli esperti come rendere i tuoi investimenti nell'AI più efficienti e d'impatto.
Impara i fondamenti della gestione IT, il motivo per cui è indispensabile nelle organizzazioni moderne e le funzioni principali che assicurano un'operatività fluida ed efficiente tra i diversi sistemi di tecnologie.
IBM Cloud Infrastructure Center è una piattaforma software compatibile con OpenStack per gestire l'infrastruttura di cloud privati su IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Scopri i server, lo storage e il software progettati per l'hybrid cloud e la strategia AI della tua azienda.
Trova la soluzione di infrastruttura cloud adatta alle esigenze della tua azienda e scala le risorse on-demand.
Trasforma la sua infrastruttura aziendale con l'hybrid cloud e le soluzioni pensate per l'AI di IBM. Scopri i server, lo storage e i software progettati per proteggere, scalare e modernizzare la tua azienda o ascolta i pareri degli esperti per migliorare la tua strategia di AI generativa.