Che cos'è la distorsione dei dati?

I sistemi di AI che utilizzano risultati con distorsioni come dati di input per il processo decisionale creano un ciclo di feedback che può anche rafforzare le distorsioni nel tempo. Questo ciclo, in cui l'algoritmo apprende e perpetua costantemente gli stessi modelli distorti, porta a risultati sempre più distorti.

Ad esempio, una discriminazione storica come il redlining, ovvero servizi finanziari negati alle persone in base alla loro razza, può riflettersi nei dati di addestramento per un modello AI incaricato del processo decisionale sui prestiti bancari. Quando un sistema AI elabora le applicazioni utilizzando questi dati, potrebbe penalizzare ingiustamente gli individui che hanno caratteristiche socioeconomiche simili alle vittime di redlining negli anni passati. I dati di questi più recenti rifiuti di prestito potrebbero influenzare il futuro processo decisionale in materia di AI, portando a un ciclo in cui i membri di gruppi sottorappresentati continuano a ricevere meno opportunità di credito.