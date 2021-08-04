Che cos'è la gestione del servizio sul campo (FSM)?

Un software di gestione dell'assistenza sul campo aiuta le aziende a gestire tutte le risorse coinvolte nelle attività di gestione del servizio sul campo. Aiuta manager e tecnici a elaborare gli ordini di lavoro, automatizzare la programmazione e gli invii, a tenere traccia delle attività di assistenza e riparazione, a gestire i contratti di assistenza clienti, a riscuotere i pagamenti e altro ancora.

Le funzionalità di gestione del servizio sul campo sono fornite da vari software e soluzioni.

Software mobile di gestione del servizio sul campo

Le funzionalità cloud e mobili offerte da alcuni software di gestione del servizio sul campo forniscono accesso alle comunicazioni in tempo reale e mantengono i tecnici connessi alle informazioni importanti e all'assistenza mentre sono sul campo. Grazie alle funzionalità mobili, i tecnici dell'assistenza sul campo possono acquisire le immagini sui propri dispositivi e accedere ai dati da asset remoti e gemelli digitali per valutare le cause principali dei problemi. Inoltre, possono estendere la collaborazione con funzionalità AI e AR che stanno diventando sempre più la norma.

Software per la gestione degli asset aziendali

Un software di Enterprise Asset Management (EAM) aiuta le aziende a mantenere e controllare i propri asset e le proprie attrezzature operative, sia on-premise che off-premise. Centralizzando le informazioni sulle risorse e implementando il monitoraggio e l'analytics da remoto basati sull'AI, i responsabili della manutenzione possono massimizzare l'utilizzo degli asset, aumentare i tempi di attività e ridurre i costi operativi.

Sistema di gestione dell'inventario

Un sistema di gestione dell'inventario aiuta le aziende a ottimizzare l'inventario di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO), fornendo una visione accurata e granulare delle prestazioni dell'inventario MRO e offrendo al contempo consigli migliori per l'inventario e i livelli di riordine per ogni articolo in magazzino.