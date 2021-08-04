Che cos'è la gestione del servizio sul campo (FSM)?

Esplora la soluzione FSM di IBM Iscriviti per ricevere aggiornamenti sulla sostenibilità
Illustrazione con collage di pittogrammi di profilo del viso, foglia, nuvola
Che cosa è la FSM?

La gestione del servizio sul campo (FSM) è il coordinamento delle risorse di un'azienda, compresi dipendenti e attrezzature, nelle attività lavorative e nelle operazioni al di fuori della proprietà aziendale.

 Quali sono i componenti della gestione del servizio sul campo?

La gestione del servizio sul campo solitamente comporta l'invio di lavoratori o collaboratori in una sede esterna ai locali dell'azienda per installare, effettuare la manutenzione o riparare attrezzature, asset o risorse. I responsabili dell'assistenza sul campo tengono traccia delle risorse sul campo di un'organizzazione e coordinano il lavoro dei professionisti del servizio sul campo che forniscono ai clienti servizi qualificati, specializzati o proprietari.

Le attività di gestione del servizio sul campo:

  • La pianificazione del servizio sul campo è il processo di organizzazione degli orari dei dipendenti, degli appuntamenti di assistenza e delle tempistiche previste per completare gli ordini di lavoro.
  • La gestione delle spedizioni del servizio sul campo è il processo di coordinamento delle spedizioni, ovvero quando un tecnico o uno specialista dell'assistenza sul campo viene inviato per un incarico di lavoro.
  • La gestione degli ordini di lavoro è il processo di assegnazione e monitoraggio degli ordini di lavoro dei servizi dalla creazione al completamento fino alla fatturazione ai clienti.
  • La gestione dell'inventario è il processo di monitoraggio delle parti e delle forniture, compreso il trasferimento dei prodotti, il consumo, le regolazioni e altro ancora.
  • La gestione dei contratti di servizio sul campo è il processo di gestione dei contratti con i clienti che garantisce il rispetto degli accordi sul livello di servizio (SLA).
 Leggi la guida alla gestione sul campo
Vantaggi della gestione del servizio sul campo

Le soluzioni di gestione del servizio sul campo efficaci integrano i dati dei sistemi di gestione degli asset aziendali con i dati remoti dal campo, fra cui dispositivi IoT e mobili, per aiutare un'azienda a gestire le proprie risorse.

I vantaggi della gestione del servizio sul campo:

  • Aumento dei tempi di attività: identifica le riparazioni necessarie in anticipo nel ciclo di vita dell'asset per un funzionamento sempre attivo, prestazioni elevate e tempi di inattività ridotti.
  • Riduzione dei tempi medi di riparazione e miglioramento delle percentuali di correzione al primo tentativo: garantisci che il tecnico giusto sia assegnato al lavoro e dai loro i dati giusti al momento giusto su un'unica piattaforma.
  • Potenziamento dei tecnici del servizio sul campo: fornisci ai tecnici assistenza a distanza e funzionalità mobili che li aiutino a rimanere protetti, a rispettare la conformità, a risolvere i problemi e a completare le attività lavorative in modo efficiente.
  • Riduzione dei costi del servizio sul campo: utilizza dati e insight per svolgere le attività di manutenzione al momento giusto e nel modo più efficace ed efficiente.
  • Aumento della soddisfazione dei clienti: scopri se i tecnici stanno soddisfacendo le aspettative dei clienti e rispondi prontamente a dubbi o ritardi imprevisti.
 Scopri di più su come potenziare i tecnici del servizio sul campo
Sfide della gestione del servizio sul campo

I responsabili dei tecnici di manutenzione si trovano davanti a diverse sfide, come attirare e trattenere i talenti nonostante il calo del pool, una forza lavoro poco qualificata, l'aumento dei costi operativi e la mancanza di tecnologia per gestire asset complessi e l'espansione delle esigenze di assistenza.

La chiave per gestire queste sfide è utilizzare un software in grado di automatizzare determinate attività e ridurre il carico di lavoro sulla forza lavoro, migliorare il trasferimento delle conoscenze e fornire funzionalità che supportino i tecnici sul campo.

I tecnici dell'assistenza mobile devono affrontare sfide come i conflitti di pianificazione, la capacità di ottenere dati essenziali, i problemi di comunicazione sulle mansioni lavorative e la necessità di effettuare numerose trasferte. Per superare queste sfide, è necessario che su telefoni e tablet siano disponibili più funzionalità CMMS di sistema principale:

  • Revisione della cronologia di manutenzione degli asset
  • Accesso alle specifiche tecniche dettagliate e ai dati di localizzazione GIS
  • Esame delle informazioni sugli ordini di lavoro
  • Elaborazione delle fatture
  • Comunicazione in tempo reale

Infine, nel tempo molte aziende hanno implementato diverse soluzioni separate e ora dispongono di più strumenti che non funzionano insieme. Affinché la gestione del servizio sul campo funzioni senza intoppi, è fondamentale disporre di soluzioni end-to-end coerenti, integrate e facili da usare per i team sul campo, che forniscano dashboard in grado di dare visibilità a livello aziendale sulle risorse di un'azienda.
Che cos'è un software di gestione del servizio sul campo?

Un software di gestione dell'assistenza sul campo aiuta le aziende a gestire tutte le risorse coinvolte nelle attività di gestione del servizio sul campo. Aiuta manager e tecnici a elaborare gli ordini di lavoro, automatizzare la programmazione e gli invii, a tenere traccia delle attività di assistenza e riparazione, a gestire i contratti di assistenza clienti, a riscuotere i pagamenti e altro ancora.

Le funzionalità di gestione del servizio sul campo sono fornite da vari software e soluzioni.

Software mobile di gestione del servizio sul campo
Le funzionalità cloud e mobili offerte da alcuni software di gestione del servizio sul campo forniscono accesso alle comunicazioni in tempo reale e mantengono i tecnici connessi alle informazioni importanti e all'assistenza mentre sono sul campo. Grazie alle funzionalità mobili, i tecnici dell'assistenza sul campo possono acquisire le immagini sui propri dispositivi e accedere ai dati da asset remoti e gemelli digitali per valutare le cause principali dei problemi. Inoltre, possono estendere la collaborazione con funzionalità AI e AR che stanno diventando sempre più la norma.

Software per la gestione degli asset aziendali
Un software di Enterprise Asset Management (EAM) aiuta le aziende a mantenere e controllare i propri asset e le proprie attrezzature operative, sia on-premise che off-premise. Centralizzando le informazioni sulle risorse e implementando il monitoraggio e l'analytics da remoto basati sull'AI, i responsabili della manutenzione possono massimizzare l'utilizzo degli asset, aumentare i tempi di attività e ridurre i costi operativi.

Sistema di gestione dell'inventario
Un sistema di gestione dell'inventario aiuta le aziende a ottimizzare l'inventario di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO), fornendo una visione accurata e granulare delle prestazioni dell'inventario MRO e offrendo al contempo consigli migliori per l'inventario e i livelli di riordine per ogni articolo in magazzino.
Applicazioni di settore per la gestione del servizio sul campo
Produzione industriale

I tecnici solitamente vengono inviati per effettuare la manutenzione predittiva o preventiva e per riparare le apparecchiature in garanzia in aziende di vari settori, come quello automobilistico, aerospaziale, della difesa, elettronico, dei prodotti industriali, dei prodotti di consumo e altri ancora.
Trasporti

I tecnici dell'assistenza devono avere accesso ai dettagli sugli asset e sull'inventario, tra cui gestione del carburante, registri dei conducenti, parti di ricambio, orari delle fermate e altri dati fondamentali per il mantenimento delle operazioni del traffico ferroviario, stradale e aereo.
Energia e servizi di pubblica utilità

I tecnici devono prendere in considerazione le informazioni geospaziali provenienti dagli asset remoti, adattandosi alla complessa pianificazione del personale per gli ordini di lavoro ad alto volume e sensibili al fattore tempo.
Scopri le soluzioni per il settore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Petrolio e gas

In questi settori, l'enfasi è sulla sicurezza, l'affidabilità, la conformità e le prestazioni. Le aziende possono ridurre i costi standardizzando e semplificando le pratiche di manutenzione del servizio sul campo.
Vedi le soluzioni per il settore petrolifero e del gas
Il futuro della gestione del servizio sul campo

Man mano che la complessità degli asset aumenta, anche il modo in cui le aziende gestiscono le operazioni servizio sul campo deve evolversi. Il futuro della gestione del servizio sul campo consiste nel potenziare i tecnici connessi, tutti gli asset, sempre, ovunque e su qualsiasi cloud.

I tecnici del servizio sul campo utilizzano soluzioni che forniscono insight importanti dai dispositivi IoT su come e quando le attrezzature devono essere riparate, e aumentano la loro produttività attraverso l'automazione, le funzionalità mobili e il supporto dell'AI. Con l'accesso ai servizi digitali nel cloud, i clienti ottengono anche un'esperienza migliore.

Nel futuro, queste tecnologie continueranno a trasformare la gestione del servizio sul campo.
Automazione dell'assistenza sul campo

L'ottimizzazione automatica della pianificazione basata sull'AI aiuta gli spedizionieri a risolvere meglio i problemi e a migliorare la qualità e la produttività delle risorse sul campo.
AI nella gestione del servizio sul campo

Con l'evolversi della tecnologia, l'AI sta supportando sempre di più le competenze e i requisiti di formazione dei tecnici, sfruttando al contempo la capacità di analizzare infinite quantità di dati nuovi e storici.
Servizio sul campo con IoT

La manutenzione predittiva basata sui dati ottenuti dai dispositivi dell'Internet of Things (IoT) e la risoluzione dei problemi basata sulla realtà aumentata (AR) permetteranno di limitare la manutenzione di attrezzature e asset.
Gestione del servizio sul campo su cloud 

L'hybrid cloud permette di realizzare piattaforme operative integrate e infinitamente scalabili che collegano i dati e le conoscenze di un'organizzazione, dei suoi partner e dei suoi clienti. 
Soluzioni correlate
Gestione degli asset aziendali mobili

Dai il controllo ai tecnici connessi con l'enterprise asset management (EAM) per permettere loro di gestire qualsiasi asset, in qualunque momento e ovunque.

 Esplora l'EAM mobile con Maximo
Gestione degli asset aziendali

Ottieni una gestione intelligente degli asset, monitoraggio, manutenzione predittiva e affidabilità per le tue operazioni di servizio sul campo in un'unica piattaforma.

 Esplora IBM Maximo Application Suite
Sicurezza dei lavoratori e del posto di lavoro

Trasforma i dati in insight fruibili per migliorare la sicurezza del posto di lavoro. Metti la conformità al centro della sicurezza per identificare ed eliminare meglio i pericoli.

 Esplora le soluzioni di sicurezza sul lavoro
Risorse FSM
Vista dall'alto di una persona che scrive su un laptop
Cos’è un CMMS?
CMMS è l'acronimo di Computerized Maintenance Management System, ossia un software che aiuta a gestire gli asset, pianificare la manutenzione e tracciare le commesse.
Persona che esamina un braccio robotico in un laboratorio di produzione mentre guarda lo schermo del computer
Webinar: scalabile, mobile e sostenibile
Unisciti a IBM e agli ospiti di IDC, Aquitas, Omnio, Samsung e SRO in una discussione sui tre imperativi per una gestione degli asset moderna.
Ingegneri che utilizzano un tablet in una fabbrica
Cos'è l'EAM?
L'EAM, acronimo di enterprise asset management (cioè gestione degli asset aziendali), è la combinazione di software, sistemi e servizi utilizzati per mantenere, controllare e ottimizzare la qualità degli asset operativi.
Fasi successive

Sblocca il pieno potenziale degli asset aziendali con IBM Maximo Application Suite unificando i sistemi di manutenzione, ispezione e affidabilità in un'unica piattaforma. Si tratta di una soluzione integrata basata sul cloud che sfrutta la potenza dell'AI, dell'IoT e dell'analitica avanzata per ottimizzare le prestazioni degli asset, prolungarne il ciclo di vita e ridurre il tempo di inattività e i costi operativi.

 Scopri Maximo Prenota una demo live