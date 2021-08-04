Che cos'è la gestione del servizio sul campo (FSM)?

La gestione del servizio sul campo (FSM) è il coordinamento delle risorse di un'azienda, compresi dipendenti e attrezzature, nelle attività lavorative e nelle operazioni al di fuori della proprietà aziendale.
La gestione del servizio sul campo solitamente comporta l'invio di lavoratori o collaboratori in una sede esterna ai locali dell'azienda per installare, effettuare la manutenzione o riparare attrezzature, asset o risorse. I responsabili dell'assistenza sul campo tengono traccia delle risorse sul campo di un'organizzazione e coordinano il lavoro dei professionisti del servizio sul campo che forniscono ai clienti servizi qualificati, specializzati o proprietari.
Le attività di gestione del servizio sul campo:
Le soluzioni di gestione del servizio sul campo efficaci integrano i dati dei sistemi di gestione degli asset aziendali con i dati remoti dal campo, fra cui dispositivi IoT e mobili, per aiutare un'azienda a gestire le proprie risorse.
I vantaggi della gestione del servizio sul campo:
I responsabili dei tecnici di manutenzione si trovano davanti a diverse sfide, come attirare e trattenere i talenti nonostante il calo del pool, una forza lavoro poco qualificata, l'aumento dei costi operativi e la mancanza di tecnologia per gestire asset complessi e l'espansione delle esigenze di assistenza.
La chiave per gestire queste sfide è utilizzare un software in grado di automatizzare determinate attività e ridurre il carico di lavoro sulla forza lavoro, migliorare il trasferimento delle conoscenze e fornire funzionalità che supportino i tecnici sul campo.
I tecnici dell'assistenza mobile devono affrontare sfide come i conflitti di pianificazione, la capacità di ottenere dati essenziali, i problemi di comunicazione sulle mansioni lavorative e la necessità di effettuare numerose trasferte. Per superare queste sfide, è necessario che su telefoni e tablet siano disponibili più funzionalità CMMS di sistema principale:
Infine, nel tempo molte aziende hanno implementato diverse soluzioni separate e ora dispongono di più strumenti che non funzionano insieme. Affinché la gestione del servizio sul campo funzioni senza intoppi, è fondamentale disporre di soluzioni end-to-end coerenti, integrate e facili da usare per i team sul campo, che forniscano dashboard in grado di dare visibilità a livello aziendale sulle risorse di un'azienda.
Un software di gestione dell'assistenza sul campo aiuta le aziende a gestire tutte le risorse coinvolte nelle attività di gestione del servizio sul campo. Aiuta manager e tecnici a elaborare gli ordini di lavoro, automatizzare la programmazione e gli invii, a tenere traccia delle attività di assistenza e riparazione, a gestire i contratti di assistenza clienti, a riscuotere i pagamenti e altro ancora.
Le funzionalità di gestione del servizio sul campo sono fornite da vari software e soluzioni.
Software mobile di gestione del servizio sul campo
Le funzionalità cloud e mobili offerte da alcuni software di gestione del servizio sul campo forniscono accesso alle comunicazioni in tempo reale e mantengono i tecnici connessi alle informazioni importanti e all'assistenza mentre sono sul campo. Grazie alle funzionalità mobili, i tecnici dell'assistenza sul campo possono acquisire le immagini sui propri dispositivi e accedere ai dati da asset remoti e gemelli digitali per valutare le cause principali dei problemi. Inoltre, possono estendere la collaborazione con funzionalità AI e AR che stanno diventando sempre più la norma.
Software per la gestione degli asset aziendali
Un software di Enterprise Asset Management (EAM) aiuta le aziende a mantenere e controllare i propri asset e le proprie attrezzature operative, sia on-premise che off-premise. Centralizzando le informazioni sulle risorse e implementando il monitoraggio e l'analytics da remoto basati sull'AI, i responsabili della manutenzione possono massimizzare l'utilizzo degli asset, aumentare i tempi di attività e ridurre i costi operativi.
Sistema di gestione dell'inventario
Un sistema di gestione dell'inventario aiuta le aziende a ottimizzare l'inventario di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO), fornendo una visione accurata e granulare delle prestazioni dell'inventario MRO e offrendo al contempo consigli migliori per l'inventario e i livelli di riordine per ogni articolo in magazzino.
I tecnici solitamente vengono inviati per effettuare la manutenzione predittiva o preventiva e per riparare le apparecchiature in garanzia in aziende di vari settori, come quello automobilistico, aerospaziale, della difesa, elettronico, dei prodotti industriali, dei prodotti di consumo e altri ancora.
I tecnici dell'assistenza devono avere accesso ai dettagli sugli asset e sull'inventario, tra cui gestione del carburante, registri dei conducenti, parti di ricambio, orari delle fermate e altri dati fondamentali per il mantenimento delle operazioni del traffico ferroviario, stradale e aereo.
I tecnici devono prendere in considerazione le informazioni geospaziali provenienti dagli asset remoti, adattandosi alla complessa pianificazione del personale per gli ordini di lavoro ad alto volume e sensibili al fattore tempo.
In questi settori, l'enfasi è sulla sicurezza, l'affidabilità, la conformità e le prestazioni. Le aziende possono ridurre i costi standardizzando e semplificando le pratiche di manutenzione del servizio sul campo.
Man mano che la complessità degli asset aumenta, anche il modo in cui le aziende gestiscono le operazioni servizio sul campo deve evolversi. Il futuro della gestione del servizio sul campo consiste nel potenziare i tecnici connessi, tutti gli asset, sempre, ovunque e su qualsiasi cloud.
I tecnici del servizio sul campo utilizzano soluzioni che forniscono insight importanti dai dispositivi IoT su come e quando le attrezzature devono essere riparate, e aumentano la loro produttività attraverso l'automazione, le funzionalità mobili e il supporto dell'AI. Con l'accesso ai servizi digitali nel cloud, i clienti ottengono anche un'esperienza migliore.
Nel futuro, queste tecnologie continueranno a trasformare la gestione del servizio sul campo.
L'ottimizzazione automatica della pianificazione basata sull'AI aiuta gli spedizionieri a risolvere meglio i problemi e a migliorare la qualità e la produttività delle risorse sul campo.
Con l'evolversi della tecnologia, l'AI sta supportando sempre di più le competenze e i requisiti di formazione dei tecnici, sfruttando al contempo la capacità di analizzare infinite quantità di dati nuovi e storici.
La manutenzione predittiva basata sui dati ottenuti dai dispositivi dell'Internet of Things (IoT) e la risoluzione dei problemi basata sulla realtà aumentata (AR) permetteranno di limitare la manutenzione di attrezzature e asset.
L'hybrid cloud permette di realizzare piattaforme operative integrate e infinitamente scalabili che collegano i dati e le conoscenze di un'organizzazione, dei suoi partner e dei suoi clienti.
Dai il controllo ai tecnici connessi con l'enterprise asset management (EAM) per permettere loro di gestire qualsiasi asset, in qualunque momento e ovunque.
Ottieni una gestione intelligente degli asset, monitoraggio, manutenzione predittiva e affidabilità per le tue operazioni di servizio sul campo in un'unica piattaforma.
Trasforma i dati in insight fruibili per migliorare la sicurezza del posto di lavoro. Metti la conformità al centro della sicurezza per identificare ed eliminare meglio i pericoli.
Sblocca il pieno potenziale degli asset aziendali con IBM Maximo Application Suite unificando i sistemi di manutenzione, ispezione e affidabilità in un'unica piattaforma. Si tratta di una soluzione integrata basata sul cloud che sfrutta la potenza dell'AI, dell'IoT e dell'analitica avanzata per ottimizzare le prestazioni degli asset, prolungarne il ciclo di vita e ridurre il tempo di inattività e i costi operativi.