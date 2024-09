Quando si ha a che fare con asset e apparecchiature aziendali importanti, le ispezioni da remoto e in loco sono fondamentali per continuare le operazioni senza intoppi.Se la tua azienda gestisce centinaia o forse addirittura migliaia di asset, è necessario semplificare e automatizzare i processi di ispezione.

Con soluzioni digitali come la formazione del modello visivo dell'intelligenza artificiale intuitiva e le funzionalità delle app mobili racchiuse in una soluzione software modulare basata su cloud, IBM Maximo® Application Suite può aiutare i tuoi tecnici ad affrontare ispezioni fondamentali per soddisfare i requisiti di manutenzione, sicurezza e conformità.