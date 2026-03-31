I team di manutenzione riscontrano una pressione crescente per ridurre i tempi di inattività, controllare i costi, gestire i rischi e mantenere operativi gli asset, eppure potresti ancora fare affidamento su fogli di calcolo, log cartacei o strumenti CMMS obsoleti che non riescono a tenere il passo con le moderne esigenze operative. Le lacune di competenze, l'obsolescenza delle infrastrutture e le crescenti aspettative dei dirigenti non fanno che intensificare la sfida.



La guida all'acquisto di CMMS è una risorsa pratica progettata per te mentre stai valutando il tuo prossimo sistema di gestione della manutenzione. Stai abbandonando i fogli di calcolo o sostituendo un CMMS legacy? In ogni caso, questa guida ti aiuta ad allineare gli stakeholder, a definire le giuste metriche di successo, a confrontare le opzioni dei fornitori e a scegliere una piattaforma che cresce con la tua organizzazione.



Cosa imparerai:

Perché la gestione della manutenzione deve evolversi ora e come i tempi di inattività, la pressione sui costi e la carenza di forza lavoro stanno rimodellando le aspettative per le piattaforme CMMS.

Quali metriche di successo sono più importanti, assicurando che la tua valutazione sia direttamente collegata ai risultati in termini di tempi di attività, produttività e riduzione dei costi.

Un framework per confrontare i fornitori, tra cui facilità d'uso, esperienza mobile, esigenze di integrazione, scalabilità e predisposizione all'AI.