IBM offre diverse soluzioni per il settore del petrolio e del gas per l'Enterprise Asset Management (EAM) e l'Asset Performance Management (APM) basate su IoT e AI. Queste soluzioni personalizzate sono progettate per soddisfare i tuoi specifici requisiti di business tramite più applicazioni e componenti aggiuntivi.



IBM Maximo Oil and Gas ti consente di gestire asset come impianti di trivellazione, pozzi, oleodotti, pompe, flotte e impianti, in un'unica piattaforma. Mantieni la conformità HSE, riduci i rischi e migliora l'affidabilità e le prestazioni dei tuoi asset grazie a processi e modelli di dati integrati, e con le migliori procedure dell'industria petrolifera e del gas.