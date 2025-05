La gestione di grandi inventari in settori ad alta intensità di asset introduce sfide significative. Con un vasto catalogo di parti e migliaia di articoli unici da tracciare, l'obiettivo di mantenere livelli di scorte ottimali e soddisfare le aspettative legate al servizio potrebbe intimorire. Questa complessità spesso si traduce in un eccesso di scorte o in una carenza critica di pezzi di ricambio importanti, con aumento dei costi e riduzione dei livelli di servizio.

IBM Maximo Inventory Optimization è una soluzione cloud che affronta questi problemi di gestione dell'inventario MRO (manutenzione, riparazioni e operazioni). Utilizzando l'AI per il forecasting e le previsioni di utilizzo, combina analisi statistiche, analisi prescrittive, automazione e algoritmi di ottimizzazione. Questo strumento consente di prendere decisioni informate e in tempo reale per bilanciare costi e rischi e ottimizzare gli inventari MRO.