Ottimizza i livelli di inventario MRO con IBM Maximo Inventory Optimization Essentials

Maximo Inventory Optimization Essentials consente ai clienti di ricalcolare i livelli di riordino su base continuativa, di solito mensile, promuovendo un processo decisionale più proattivo. Questa soluzione è frutto di 20 anni di esperienza nel settore e tutte le modifiche identificate vengono presentate utilizzando dei filtri. Che cosa vuol dire? Che gli utenti non devono più cercare tra migliaia di raccomandazioni per trovare i prossimi passi corretti che aggiungeranno il massimo valore all'organizzazione. La soluzione fornirà filtri per stabilire la priorità delle modifiche ad alto impatto, insieme alle modifiche consigliate da apportare.

La versione Essentials è progettata per una configurazione rapida e minima, contribuendo a ridurre gli sforzi e i costi iniziali in modo che i clienti possano iniziare a organizzare i loro magazzini più velocemente. Le aziende devono solo caricare i propri dati e Maximo Inventory Optimization Essentials le aiuterà a ottimizzare i livelli di riordino dell'inventario. Maximo Inventory Optimization Essentials fornisce insight sui consigli, consente la modellazione dell'effetto delle modifiche imminenti in anticipo e quindi presenta i risultati per un'implementazione proattiva. Fornisce gli stessi consigli basati sull'AI dell'edizione Maximo Inventory Optimization Standard, scelta da alcune delle più grandi società al mondo del settore minerario, di petrolio e gas, delle utility e dei trasporti.

Implementando la soluzione, le organizzazioni ottengono un vantaggio competitivo nella mitigazione degli esaurimenti delle scorte, degli eccessi di scorte e delle interruzioni impreviste, nonché nel rispetto continuo della conformità negli inventari più vasti. Questa tecnologia non solo migliora la durata degli asset grazie alla manutenzione proattiva, ma ottimizza anche le dinamiche della supply chain prevedendo la domanda in modo più accurato e semplificando i processi di approvvigionamento. Il risultato è un'operazione più reattiva e agile, protetta da tempi di inattività imprevisti e spinta verso una crescita sostenibile.

Scopri come questo pacchetto offre una soluzione di ottimizzazione dell'inventario MRO che garantisce rapidamente valore e visibilità per gli insight sulle raccomandazioni, oltre a ridurre al minimo la complessità.

