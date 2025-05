Cosa si intende per manutenzione, riparazione e operazioni (MRO)?

L'inventario MRO, o inventario dei pezzi di ricambio MRO, varia a seconda dell'azienda. Esempi di forniture MRO includono grandi articoli infrastrutturali: turbine, sistemi di aria condizionata, utensili per il giardinaggio, generatori e articoli più piccoli come ingranaggi, prodotti per la pulizia, forniture per ufficio e dispositivi di sicurezza come i dispositivi di protezione individuale (DPI).

La gestione degli articoli MRO è una componente fondamentale della strategia MRO, perché sia le carenze di inventario sia livelli di inventario inutilmente elevati possono creare problemi. Le organizzazioni che non comprendono i propri acquisti o requisiti di apparecchiature MRO possono sottostimare grossolanamente il costo di inventario MRO per la produzione di beni e questa sottostima può danneggiare la redditività complessiva. I settori ad alta intensità di asset (telecomunicazioni, petrolio e gas e assistenza sanitaria) sono sottoposti a una pressione sempre maggiore per comprendere e ottimizzare il proprio inventario MRO, gestendo al contempo la trasformazione digitale con risparmi sui costi e mantenendo o migliorando i livelli di servizio.

Anche le strategie di gestione dell'inventario MRO variano. Alcune organizzazioni potrebbero adottare un processo di approvvigionamento MRO regolamentato per semplificare gli acquisti e garantire il miglior prezzo possibile per materiali MRO di alta qualità. Altri potrebbero affidarsi a un software di gestione dell'inventario per tenere traccia degli ordini di acquisto e prendere decisioni in tempo reale sull'inventario MRO. Altri potrebbero ancora guardare all'esterno con la loro strategia di gestione dell'inventario MRO e noleggiare alcuni strumenti e prodotti attraverso l'inventario gestito dal fornitore.