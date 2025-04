L'iper-personalizzazione adotta tecnologie come l'AI (AI), l'AI generativa, l'apprendimento automatico (ML) e l'analytics dei dati in tempo reale per creare esperienze del cliente altamente personalizzate. È più profonda della personalizzazione tradizionale, che può comportare rivolgersi ai clienti per nome o consigliare prodotti in base alla cronologia degli acquisti. L'iper-personalizzazione utilizza dati più granulari come i comportamenti di navigazione, la posizione, le preferenze e persino fattori contestuali come il tempo o l'ora del giorno. Questi dettagli consentono alle aziende di offrire esperienze personalizzate altamente pertinenti che si sentono davvero uniche per ogni cliente e possono favorire un senso di connessione e fiducia.

L'iper-personalizzazione è sempre più diffusa in settori come retail, intrattenimento, sanità e settore bancario. L'AI viene utilizzata per adattare i messaggi, i consigli sui prodotti e i servizi agli utenti individuali. Questa tecnica, nota come personalizzazione dell'AI, consente alle aziende di creare interazioni altamente personalizzate che migliorano l'esperienza dell'utente e aumentano il coinvolgimento del cliente.

Le piattaforme di streaming come Netflix o Spotify, ad esempio, utilizzano motori di raccomandazione basati sull'AI per suggerire contenuti basati sulle abitudini di visualizzazione o ascolto di un utente. Analogamente, i siti di e-commerce personalizzano i suggerimenti dei prodotti in base alla cronologia di navigazione e alle preferenze dell'acquirente. Queste tecniche sono benvenute. Secondo uno studio dell'IBM Institute for Business Value, 3 consumatori su 5 vorrebbero utilizzare le applicazioni AI mentre fanno acquisti.1 Lo studio di McKinsey ha anche rilevato che il 71% dei consumatori si aspetta che le aziende forniscano contenuti personalizzati. Di questi clienti, il 67% afferma di provare un senso di frustrazione quando le loro interazioni con le aziende non sono adeguate alle loro esigenze.2

L'implementazione dell'iper-personalizzazione richiede una solida infrastruttura di dati e un impegno per la privacy dei dati. Le aziende devono gestire i set di dati e le informazioni sensibili dei clienti in modo responsabile, aderendo alle normative pertinenti in materia di protezione dei dati allo scopo di mantenere la fiducia e la conformità.

I consumatori di oggi sono sommersi dalle scelte. L'iper-personalizzazione rappresenta un'evoluzione significativa delle strategie di coinvolgimento del cliente, che va oltre le generiche campagne di marketing digitale per offrire esperienze su misura in linea con le preferenze individuali. Man mano che la tecnologia continua a progredire, è probabile che le aziende che implementano efficacemente l'iper-personalizzazione ottengano un vantaggio competitivo offrendo valore che suscita un interesse personale in ciascun cliente.