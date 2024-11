Cos'è il customer analytics?

L'analisi predittiva utilizza dati storici e attuali per potenziare modelli predittivi che stimano come i comportamenti e le preferenze dei clienti possono cambiare in futuro. Un esempio potrebbe essere capire come un aumento dei prezzi influenzi le abitudini dei clienti. Potrebbe prevedere cosa potrebbe succedere alle vendite se un prodotto include una nuova funzionalità. Può aiutare a capire in che modo gli aumenti dei prezzi influiscono sulla domanda oppure se le abitudini dei clienti cambiano, cosa deve fare l'azienda per adattarsi e poter soddisfare le esigenze di quei clienti.