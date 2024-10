Che cos'è l'abbandono dei clienti?

Tasso di abbandono



Le aziende possono misurare il tasso di abbandono dei clienti dividendo il numero totale di clienti che hanno lasciato l'azienda in un determinato periodo di tempo dal totale dei clienti acquisiti da un'azienda. Questo numero viene poi moltiplicato per 100 in un determinato periodo di tempo.

Le aziende dovrebbero confrontare i dati sull'abbandono dei clienti, come altre metriche dell'esperienza del cliente, in modo da poter identificare potenziali problemi. Per calcolare il tasso di abbandono, le aziende possono scegliere tra determinati periodi di tempo, ad esempio il calcolo del tasso di abbandono settimanale, mensile o annuale. Un tasso di abbandono mensile potrebbe essere utile per le aziende SaaS con entrate ricorrenti mensili (MRR) che devono comprendere i propri tassi mensili.



Tasso di abbandono = (Clienti persi/Numero totale di clienti all'inizio del periodo di tempo) x 100



Esempio: un'azienda che monitorava mensilmente il tasso di abbandono ha perso 300 dei suoi 75.000 clienti. Ciò significa che il suo tasso di abbandono sarebbe dello 0,4%