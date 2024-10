Che cos'è un livello semantico?

I metadati sono la spina dorsale del livello semantico. I metadati forniscono informazioni su altri dati; forniscono riferimenti strutturati per aiutare a ordinare e individuare gli attributi dei dati che descrivono. Il repository di metadati memorizza le definizioni che mappano gli elementi di dati tecnici in termini di tipo business-friendly. Questo repository include informazioni su origini di dati, strutture di dati, relazioni tra prodotti di dati e definizioni aziendali per metriche e dimensioni.

La logica aziendale e i calcoli sono fondamentali per il livello semantico, il che significa che le metriche predefinite e gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sono incorporati direttamente nel modello semantico. Il modello logico di dati, che forma il livello semantico, si trova sopra i dati fisici e definisce le relazioni tra entità di dati, attributi e altri oggetti. Questo modello consente di combinare in modo logico i dati provenienti da diverse fonti in base a specifici casi d'uso aziendali.

I processi di arricchimento e trasformazione dei dati all'interno del livello semantico, spesso utilizzando strumenti come il Data Build Tool (DBT) e i cubi OLAP, puliscono, normalizzano e aumentano i dati non elaborati in modo che si riferiscano a concetti aziendali e diventino utili per l'analisi. Questi processi spesso includono l'integrazione dei dati da più fonti e l'applicazione di business rule per creare set di dati arricchiti. I dati trasformati vengono presentati attraverso il livello semantico in modo da essere in linea con la terminologia e le esigenze aziendali.

La sicurezza è una componente fondamentale in tutte le unità di business. All'interno del livello semantico, i controlli di accesso proteggono i dati in modo che solo gli utenti autorizzati possano accedere e utilizzare i dati. I metodi più diffusi includono l'implementazione di controlli degli accessi basati sui ruoli, il mascheramento dei dati e la crittografia per mantenere la privacy dei dati e la conformità ai requisiti normativi. La gestione dell'accesso a livello semantico aiuta le organizzazioni ad applicare politiche di sicurezza coerenti nelle interazioni con i dati.

Il livello semantico include funzionalità di ottimizzazione delle query e di gestione delle prestazioni per offrire un accesso ai dati rapido. In questo caso, team di dati, architetti, ingegneri e sviluppatori di business intelligence predefiniscono query e aggregazioni comuni. Memorizzano nella cache i dati a cui si accede di frequente e ottimizzano l'esecuzione delle query degli utenti. Questi miglioramenti nelle prestazioni certificano che gli utenti ricevono risposte tempestive alle richieste di dati, facilitando un'esperienza analitica fluida e produttiva.

Questi componenti creano un'interfaccia dati semplificata per gli utenti. Questa interfaccia può includere strumenti per la visualizzazione dei dati, il reporting e le domande ad hoc, tutti progettati per presentare i dati in modo intuitivo e accessibile. Offrendo un'esperienza coerente e senza interruzioni, il livello semantico consente agli utenti di esplorare e analizzare i dati in modo indipendente, promuovendo l'analisi self-service e riducendo la dipendenza dal supporto IT.