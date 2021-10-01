L'ELT offre diversi vantaggi per gli utenti che integrano il processo nei propri workflow. Esaminiamo alcuni dei vantaggi più significativi:

Sposta i dati nella destinazione più rapidamente per una disponibilità più rapida

Quando vengono generate grandi quantità di dati in streaming, l'ELT consente il caricamento immediato dei dati e li trasforma una volta raggiunta la destinazione. In questo modo si evita qualsiasi rallentamento che può verificarsi spesso se la trasformazione avviene prima della funzione Carica, ad esempio in ETL. Spesso è necessario prendere decisioni in relazione a questi dati e i ritardi sono inaccettabili. Un esempio di questo è il mercato azionario, che genera grandi quantità di dati utilizzati in tempo reale. In scenari come questo, l'ELT è la soluzione prediletta perché la trasformazione avviene dopo che i dati hanno raggiunto la destinazione.

Altre preoccupazioni

Poiché i dati vengono trasformati quando arrivano a destinazione, l'ELT consente al destinatario dei dati di controllarne la manipolazione. Con l'ELT, il disaccoppiamento delle fasi di trasformazione e caricamento garantisce che un errore di codifica o un altro errore nella fase di trasformazione non influisca su un'altra fase.

Evita problemi di scaling del server

L'ELT utilizza la potenza e le dimensioni del data warehouse per consentire la trasformazione, o elaborazione scalabile, su larga scala. Il data warehouse di destinazione può aumentare o diminuire i nodi in base alle esigenze, in particolare in uno scenario cloud in cui sono presenti più nodi all'interno di ciascun cluster e più cluster possono essere utilizzati. Ciò consente flessibilità e scalabilità on-demand.

Risparmia denaro

L'ELT richiede un server meno potente per la trasformazione dei dati e sfrutta le risorse già presenti nel magazzino. Ciò si traduce in risparmi sui costi ed efficienza delle risorse.

Flessibilità

L'ELT consente l'uso dell'archivio di destinazione preferito, per garantire la flessibilità dei costi e delle risorse. I data warehouse utilizzano l'architettura MPP (Massively Parallel Processing), che include l'archiviazione basata su memoria a colonne di volumi di dati. Sono supportati anche i processi di data lake che applicano uno schema, o modello di trasformazione, non appena i dati vengono ricevuti (anche definito "schema-on-read"). Questi processi efficienti garantiscono flessibilità per grandi quantità di dati.

Operatività continua

Il funzionamento continuo è ideale per qualsiasi ambiente che richieda un accesso rapido ai dati. L'ELT è adatto per i dati utilizzati all'interno di ambienti cloud che spesso includono applicazioni a cui si accede continuamente su richiesta. Allo stesso modo, la trasformazione ELT cloud-native garantisce la suddetta scalabilità e flessibilità.