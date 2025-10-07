Che cos'è la gestione del ciclo di vita degli asset?

L’obiettivo della gestione del ciclo di vita degli asset dovrebbe sempre essere quello di massimizzare le prestazioni di un nuovo asset fisico o digitale, monitorando eventuali problemi ed eseguendo la manutenzione preventiva. I sistemi di gestione degli asset aziendali, o EAM , sono rapidamente diventati il modo preferito e più efficace per raggiungere questo obiettivo.

Enterprise asset management (EAM)

EAM è un metodo di gestione del ciclo di vita degli asset che integra software, sistemi e servizi per allungare la loro durata e aumentare la produttività. Un sistema di gestione computerizzato, o CMMS, è un componente tipico dell'EAM che monitora gli asset in tempo reale e aiuta a consigliare la manutenzione quando necessario. I sistemi EAM ad alte prestazioni non solo monitorano le prestazioni di un asset, ma mantengono anche un registro storico della sua attività, comprese informazioni critiche come quando è stato acquistato e quanto è costata all'azienda la sua manutenzione nel tempo.

Sistema di gestione della manutenzione digitale (CMMS)

Un sistema di gestione della manutenzione digitale, o CMMS, è un tipo di software di gestione degli asset che contribuisce a prolungare la loro durata mantenendo un database delle operazioni di manutenzione dell'azienda. Molti settori si affidano al CMMS come componente dell'EAM e del loro ecosistema di manutenzione complessivo. Tra questi ci sono l’industria manifatturiera, la produzione di petrolio e gas, la produzione di energia, l’edilizia e i trasporti.

Tracciamento degli asset

I progressi tecnologici hanno reso il tracciamento degli asset e la misurazione delle loro prestazioni e della loro posizione in tempo reale una parte cruciale della gestione del loro ciclo di vita. I tipi di sistemi di tracciamento degli asset includono tag identificativi a radiofrequenza (RFID), codici QR, WiFi e georeferenziazione satellitare (GPS).

Tag identificativi a radiofrequenza (RFID): i tag RFID sono piccoli tag applicati sugli asset che trasmettono una gamma di informazioni su di essi utilizzando segnali a radiofrequenza e tecnologia Bluetooth. Sono in grado di trasmettere la temperatura e l'umidità di un ambiente, nonché la posizione precisa di un asset all'interno dell'edificio e una grande quantità di altri dati vitali.

Tracciamento WiFi: i sistemi di tracciamento WiFi utilizzano un tag apposto su un asset che trasmette le informazioni su una rete WiFi locale. Come gli RFID, il tracciamento WiFi è efficace solo finché un asset si trova in luoghi chiusi e nel raggio d'azione di una rete WiFi.

Codici QR: i codici QR sono un aggiornamento significativo del loro predecessore, il codice a barre universale. Come il codice a barre, sono in grado di fornire in modo rapido e semplice una grande quantità di informazioni sul bene, ma a differenza dei codici a barre sono bidimensionali e possono essere letti da un oggetto comune come uno smartphone, da qualsiasi angolazione.

Georeferenziazione satellitare (GPS): molte aziende utilizzano satelliti di posizionamento globale per monitorare la posizione di un asset in movimento. Sull'asset viene posizionato un tracker che poi comunica con la rete Global Navigation Satellite System (GNSS). Trasmettendo un segnale a un satellite, i tracker consentono ai responsabili di vedere dove si trova un asset, in qualsiasi parte del mondo, in tempo reale.