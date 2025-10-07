Che cos'è la gestione del ciclo di vita degli asset?

La gestione del ciclo di vita degli asset integra una serie di strategie volte a prolungare la durata della loro vita e ad aumentarne l'efficienza. Oggi, molti approcci si affidano all'Internet of Things (IoT) per monitorare la salute degli asset, le prestazioni in tempo reale e per eseguire la manutenzione preventiva quando necessario.
Un asset è definito come qualcosa che è utile o prezioso per un'azienda. Il termine include beni fisici e non fisici come infrastrutture e attrezzature, capitale (denaro) e persone. Il ciclo di vita di un asset si riferisce al processo end-to-end attraverso il quale un bene viene acquistato, conservato, utilizzato e mantenuto nel corso della sua vita utile dal proprietario.
Le aziende tengono traccia dello stato dei propri asset utilizzando diversi metodi. Molti utilizzano i dati forniti da sensori connessi a Internet (Internet of Things o IoT) per monitorare le prestazioni degli asset in tempo reale. Nell'ambito di una strategia di manutenzione globale, la manutenzione degli asset viene eseguita regolarmente per ridurre i costi di riparazione, prolungare la loro durata ed evitare i tempi di inattività non pianificati.
La maggior parte delle aziende implementa un approccio alla gestione del ciclo di vita degli asset in quattro fasi fondamentali.
Durante la prima fase, gli stakeholder valutano la necessità dell'asset, il valore che apporta all'operatività e il costo previsto. Formulano un piano per la gestione e la manutenzione dell'asset e considerano attentamente i rischi associati alla sua acquisizione. I rischi possono variare a seconda del tipo di asset e di azienda, ma in genere includono la probabilità di progressi tecnologici che potrebbero rendere ridondante l'asset, la probabilità di guasto e/o sostituzione e la disponibilità delle risorse necessarie per far funzionare l'asset, come carburante e/o parti di ricambio.
Valutazione: è importante valutare attentamente il valore complessivo di qualsiasi asset per un'azienda. A tal fine, i responsabili devono prendere in considerazione la probabile durata della vita utile dell'asset e le sue prestazioni previste nel tempo. Con la quantità di informazioni oggi disponibili tramite l'Internet of Things (IoT), una tecnica che sta diventando sempre più preziosa durante la fase di valutazione della fase di pianificazione è la creazione di un gemello digitale dell'asset in esame.
Creazione di un digital twin: un digital twin è una rappresentazione virtuale di un asset che consente agli operatori di eseguire test e prevedere le prestazioni in base alle simulazioni. Con un buon gemello digitale, i responsabili delle decisioni possono sapere quanto è probabile che un asset funzioni nelle condizioni a cui sarà sottoposto. Secondo un recente rapporto di Mind Commerce (2), è probabile che la tecnologia del gemello digitale emerga come un imperativo aziendale nel prossimo futuro, costituendo la base delle attività nell’era dell’"IoT connesso" grazie alle sue capacità avanzate di monitoraggio degli asset.
La fase successiva è l'acquisto, il trasporto e l'installazione dell'asset. Uno degli aspetti più critici da considerare in questa fase è il modo in cui il nuovo asset si inserirà nell'ecosistema generale dell'azienda. Quando un asset viene messo in funzione, come verrà integrato con gli altri già presenti? Come si inserirà nel piano di gestione dell'inventario esistente di un'azienda? Come verranno condivisi i suoi dati? Tutte queste domande devono trovare una risposta nell'ambito di un piano complessivo per ottimizzare l'asset e mantenerlo ai massimi livelli.
L’obiettivo della gestione del ciclo di vita degli asset dovrebbe sempre essere quello di massimizzare le prestazioni di un nuovo asset fisico o digitale, monitorando eventuali problemi ed eseguendo la manutenzione preventiva. I sistemi di gestione degli asset aziendali, o EAM, sono rapidamente diventati il modo preferito e più efficace per raggiungere questo obiettivo.
Enterprise asset management (EAM)
EAM è un metodo di gestione del ciclo di vita degli asset che integra software, sistemi e servizi per allungare la loro durata e aumentare la produttività. Un sistema di gestione computerizzato, o CMMS, è un componente tipico dell'EAM che monitora gli asset in tempo reale e aiuta a consigliare la manutenzione quando necessario. I sistemi EAM ad alte prestazioni non solo monitorano le prestazioni di un asset, ma mantengono anche un registro storico della sua attività, comprese informazioni critiche come quando è stato acquistato e quanto è costata all'azienda la sua manutenzione nel tempo.
Sistema di gestione della manutenzione digitale (CMMS)
Un sistema di gestione della manutenzione digitale, o CMMS, è un tipo di software di gestione degli asset che contribuisce a prolungare la loro durata mantenendo un database delle operazioni di manutenzione dell'azienda. Molti settori si affidano al CMMS come componente dell'EAM e del loro ecosistema di manutenzione complessivo. Tra questi ci sono l’industria manifatturiera, la produzione di petrolio e gas, la produzione di energia, l’edilizia e i trasporti.
Tracciamento degli asset
I progressi tecnologici hanno reso il tracciamento degli asset e la misurazione delle loro prestazioni e della loro posizione in tempo reale una parte cruciale della gestione del loro ciclo di vita. I tipi di sistemi di tracciamento degli asset includono tag identificativi a radiofrequenza (RFID), codici QR, WiFi e georeferenziazione satellitare (GPS).
Tag identificativi a radiofrequenza (RFID): i tag RFID sono piccoli tag applicati sugli asset che trasmettono una gamma di informazioni su di essi utilizzando segnali a radiofrequenza e tecnologia Bluetooth. Sono in grado di trasmettere la temperatura e l'umidità di un ambiente, nonché la posizione precisa di un asset all'interno dell'edificio e una grande quantità di altri dati vitali.
Tracciamento WiFi: i sistemi di tracciamento WiFi utilizzano un tag apposto su un asset che trasmette le informazioni su una rete WiFi locale. Come gli RFID, il tracciamento WiFi è efficace solo finché un asset si trova in luoghi chiusi e nel raggio d'azione di una rete WiFi.
Codici QR: i codici QR sono un aggiornamento significativo del loro predecessore, il codice a barre universale. Come il codice a barre, sono in grado di fornire in modo rapido e semplice una grande quantità di informazioni sul bene, ma a differenza dei codici a barre sono bidimensionali e possono essere letti da un oggetto comune come uno smartphone, da qualsiasi angolazione.
Georeferenziazione satellitare (GPS): molte aziende utilizzano satelliti di posizionamento globale per monitorare la posizione di un asset in movimento. Sull'asset viene posizionato un tracker che poi comunica con la rete Global Navigation Satellite System (GNSS). Trasmettendo un segnale a un satellite, i tracker consentono ai responsabili di vedere dove si trova un asset, in qualsiasi parte del mondo, in tempo reale.
Per affrontare adeguatamente il deprezzamento di un bene nel tempo, i responsabili devono considerare una strategia per la sua sostituzione e dismissione finale. Gli asset di valore possono essere complessi e i mercati sono sempre in movimento, quindi è importante considerare il ROI complessivo che un asset sta producendo quando si avvicina alla fine della sua vita. Nel decidere se ritirarlo o meno, i responsabili devono prendere in considerazione il tempo di attività dell'asset, la durata di vita prevista, i costi variabili del carburante e/o dei pezzi di ricambio necessari per il suo funzionamento e, naturalmente, il valore complessivo delle attività svolte per l'organizzazione.
Una gestione efficace del ciclo di vita aiuta a massimizzare il ritorno sull'investimento (ROI) delle aziende per i loro asset più preziosi. Ecco alcuni dei vantaggi che le aziende che implementano un'efficace strategia di gestione del ciclo di vita degli asset possono aspettarsi.
Con le informazioni raccolte da un asset tramite sensori (IoT), gli operatori possono ora misurare le sue prestazioni in tempo reale. Utilizzando queste informazioni possono riparare gli asset prima che si rompano, sostituire le parti chiave quando necessario e pianificare la manutenzione quando è ottimale per l'azienda. Questo approccio, noto come manutenzione preventiva, svolge un ruolo chiave in una strategia complessiva di gestione del ciclo di vita degli asset, estendendo la loro vita utile e ottimizzandone le prestazioni.
Quando le aziende assumono un ruolo proattivo sia nel monitorare che nel migliorare le prestazioni dei propri asset attraverso una manutenzione regolarmente programmata anziché attendere un guasto, riducono la probabilità di costose riparazioni e tempi di inattività. Anticipando le riparazioni necessarie ed essendo proattivi nell'eseguirle, le aziende possono programmare la manutenzione quando è più opportuno, non dopo un guasto imprevisto dell'apparecchiatura.
Secondo un recente sondaggio IDC (1), aumentare l'efficienza operativa è stata la massima priorità per le aziende nel 2022 (51%). Per realizzare questo, molti investono in strategie di gestione del ciclo di vita degli asset che utilizzano le funzionalità IoT e l'intelligenza artificiale per eseguire la manutenzione preventiva. Invece di aspettare fino alla fine del mese o del trimestre per rivedere i numeri delle prestazioni, gli operatori possono ottenere dati in tempo reale e sfruttarli per apportare le modifiche necessarie, anche durante le fasi operative.
I progressi tecnologici nella gestione del ciclo di vita degli asset stanno determinando grandi cambiamenti e migliorando le capacità ordinarie delle aziende. Ecco alcuni casi d'uso della tecnologia all'avanguardia implementata sul campo in questo momento.
Man mano che l'AI e il ML apprendono, diventando sempre più evoluti, vengono incaricati di svolgere missioni più complesse nell'intero ciclo di vita degli asset, tra cui:
Le tecnologie AR e VR aiutano le aziende nella gestione del ciclo di vita degli asset eseguendo una serie di attività, tra cui:
Sempre più spesso la robotica e i droni vengono utilizzati per eseguire compiti che in precedenza venivano svolti dagli addetti alla manutenzione, consentendo loro di focalizzare le proprie competenze su attività di maggior valore per la loro azienda. Questi compiti includono:
