Cosa sono gli edifici intelligenti?

Gli edifici intelligenti, noti anche come smart building, sono strutture che si basano sulla tecnologia digitale per automatizzare aspetti delle operazioni edilizie tradizionalmente eseguiti manualmente.
Basandosi sui progressi nelle tecnologie dell'Internet of Things (IoT) e dell'intelligenza artificiale (AI), le piattaforme per edifici intelligenti automatizzano i processi manuali, ottimizzano le prestazioni, aumentano il comfort e aiutano a ridurre i costi energetici.
Il termine "edificio intelligente" è apparso per la prima volta negli anni 2000 per descrivere l'impatto dell'ascesa delle infrastrutture di rete (e, in seguito, dell'uso dei dispositivi IoT) sulla progettazione degli edifici commerciali.
Sebbene queste tecnologie siano ancora alla base degli edifici intelligenti odierni, si sono evolute per assumere nuove funzionalità principalmente associate agli algoritmi di machine learning (ML). Gli algoritmi di ML sono insieme di regole che permettono ai sistemi di AI di riconoscere i pattern nei dati di addestramento e utilizzarli per fare previsioni accurate su nuovi dati.
Con l'evolversi delle tecnologie di reti, IoT, AI e machine learning (ML), la domanda di edifici intelligenti che possano utilizzare gli ultimi progressi continua a crescere. Secondo un recente report, si prevede che il mercato globale degli edifici intelligenti aumenterà di 76,8 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni, un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di 11,3%.1
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Gli edifici intelligenti si basano su una rete sofisticata di dispositivi e sensori che possono automatizzare le attività manuali, snellire i processi e aiutare i team a ridurre il consumo di energia e i costi operativi. Ecco uno sguardo più approfondito ai componenti e agli elementi di design che sostengono la funzionalità degli edifici intelligenti.
L'architettura degli edifici intelligenti è una pratica progettuale che utilizza sistemi interconnessi (o livelli) che Condividi dati in tempo reale tramite reti per rendere gli edifici moderni più sicuri ed efficienti. Il design degli edifici intelligenti incorpora cinque livelli principali: Fisico, rete, dati, applicazione e utente.
Attraverso il loro ampio utilizzo di tecnologia IoT e automazione, gli edifici intelligenti aiutano le imprese a ottimizzare i processi, ridurre il consumo energetico e abbassare i costi associati alla gestione degli edifici. Ecco uno sguardo ad alcuni dei vantaggi più importanti degli edifici intelligenti a livello aziendale.
Gli edifici intelligenti aumentano l'efficienza energetica per le aziende che li gestiscono, contribuendo a ottimizzare il riscaldamento, l'illuminazione e il controllo della qualità dell'aria. Grazie al collegamento di sistemi HVAC, di illuminazione e sensori di presenza, i sistemi di smart building possono rilevare automaticamente quali spazi di un edificio vengono utilizzati. Possono anche regolare la temperatura e l'illuminazione in quelle stanze per conservare le risorse.
Questo approccio aiuta le grandi imprese a diventare più efficienti dal punto di vista energetico e a ridurre costi e sprechi in modo da poter raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Secondo un recente rapporto, gli edifici rappresentano il 30% del consumo energetico globale e più della metà dell'elettricità utilizzata.2 La progettazione di edifici intelligenti aiuta a mitigare questo problema.
Con sistemi automatizzati di riscaldamento, raffreddamento e qualità dell'aria, gli edifici intelligenti contribuiscono a creare un ambiente di lavoro confortevole per tutti i dipendenti. Le moderne piattaforme per edifici intelligenti permettono agli utenti di personalizzare le proprie preferenze in termini di temperatura, illuminazione e flusso d'aria all'interno di una singola stanza. Questo approccio altamente personalizzabile permette di modificare le condizioni della stanza in base alle esigenze degli occupanti.
Sfruttando i dati in tempo reale, alcuni dei sistemi intelligenti più avanzati possono regolare il flusso d'aria e i sistemi di filtrazione per mantenere sani livelli di CO2 e particelle. Questi sistemi possono anche regolare l'illuminazione nelle stanze in modo che imiti la luce naturale in modo da supportare il ritmo circadiano dell'utente.
Gli edifici intelligenti offrono ai responsabili delle strutture una visione unificata delle operazioni dell'edificio, permettendo loro di individuare i problemi e affrontarli in modo proattivo. In passato, i responsabili delle strutture praticavano la manutenzione reattiva, permettendo ai componenti di guastarsi prima di essere riparati. Ma con i dati in tempo reale e le funzionalità di monitoraggio automatizzato delle moderne piattaforme di smart building, praticano la manutenzione predittiva.
La manutenzione predittiva, ovvero l'uso di dati in tempo reale per individuare e risolvere i problemi di manutenzione prima che i componenti si guastino, aumenta i cicli di vita degli asset e aiuta le organizzazioni a evitare tempi di inattività costosi.
Le funzionalità di automazione delle attuali piattaforme per edifici intelligenti aiutano le organizzazioni a ridurre i costi energetici e operativi e a individuare opportunità per migliorare i processi. I sistemi di gestione degli edifici e dell'energia raccolgono e analizzano i dati storici in modo che i manager possano ottimizzare il consumo di energia in base al periodo dell'anno o del giorno, all'occupazione e ad altri fattori.
I sistemi automatizzati controllano l'illuminazione e i sistemi HVAC che riducono lo spreco di energia quando gli spazi non sono occupati, la necessità di manodopera e il costo complessivo delle procedure di manutenzione.
Gli edifici intelligenti aiutano le organizzazioni a monitorare da vicino le emissioni e l'utilizzo di energia, in modo da poter monitorare i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità. Analizzando i dati raccolti da dispositivi IoT come termostati intelligenti e sistemi HVAC, BMS e BAS offrono agli stakeholder un quadro in tempo reale di come stanno funzionando i loro edifici. I dati in tempo reale forniti dai sistemi IoT aiutano gli stakeholder a prendere decisioni critiche riguardo all'adattamento degli edifici esistenti con componenti e processi più efficienti dal punto di vista energetico.
Inoltre, per le organizzazioni globali che devono rispettare le normative in più di un territorio, gli edifici intelligenti automatizzano la conformità attraverso la raccolta e il monitoraggio dei dati. Inoltre, possono anche generare report.
A livello aziendale, la tecnologia smart building sta trasformando il modo in cui le aziende gestiscono i loro edifici commerciali e altre strutture. Ecco cinque casi d'uso degli edifici intelligenti da considerare quando si valuta la tecnologia per le esigenze aziendali.
I progressi nell'AI e nell'IoT hanno reso gli edifici intelligenti più autonomi e snelli, una tendenza che non mostra segni di rallentamento. La crescita dell'edge computing, della robotica e delle reti IoT ha aggiunto nuove funzionalità, rendendo le piattaforme di smart building alcune delle applicazioni più avanzate disponibili.
Ecco uno sguardo a tre aree che saranno critiche per continuare lo sviluppo del settore.
Lo sviluppo dei sistemi di AI continua ad avere un impatto profondo sulla tecnologia degli edifici intelligenti. Lo fa trasformando questi sistemi, da semplici macchine capaci di svolgere un solo compito a piattaforme avanzate e sfaccettate che possono affrontare molteplici compiti per perseguire un unico obiettivo.
Man mano che i sistemi AI diventano più autonomi, le attività che possono svolgere diventano più complesse, riducendo ulteriormente la necessità di lavoro manuale nelle operazioni edilizie.
Non solo gli edifici stanno diventando più intelligenti grazie ai progressi tecnologici, ma anche intere città. Con il progredire di questa evoluzione, ci aspettiamo che i distretti commerciali delle aree urbane condividano reti e risorse e diventino ancora più profondamente integrati di quanto non lo siano attualmente.
È probabile che presto più edifici intelligenti condividano un'infrastruttura digitale unificata che potrà essere controllata da un'unica piattaforma per ottimizzare i processi, ridurre l'energia e abbassare i costi.
I progressi nelle funzionalità tecnologiche comportano maggiori rischi insieme ai potenziali vantaggi: man mano che gli edifici diventano più dipendenti dalle tecnologie digitali, diventano anche più vulnerabili agli attacchi informatici.
La cybersecurity, la pratica di proteggere persone, sistemi e dati dagli attacchi informatici, diventerà molto probabilmente una priorità ancora maggiore rispetto a quanto non sia ora per le organizzazioni che investono in edifici intelligenti.
Utilizza i processi predittivi basati sull'AI per aumentare l'output dell'impianto, ridurre l'inventario dei ricambi e ottimizzare i servizi di gestione degli asset.
Scopri come potenziare i team delle operazioni con una gestione intelligente degli asset e delle prestazioni.
Grazie all'AI e ai dati IoT, le risorse connesse e intelligenti sono in grado di ottimizzare le prestazioni, adattarsi a circostanze mutevoli e contribuire a garantire la continuità.
Ottimizza i programmi, le risorse e le prestazioni degli asset con IBM Maximo Application Suite.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Trasforma le tue operazioni utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione e promuovere una crescita intelligente.
Ottieni il massimo dai tuoi asset aziendali con IBM Maximo Application Suite, un set integrato di software intelligente. Gestisci e monitora gli asset in modo più efficace utilizzando analytics avanzate, AI e automazione, inclusa la manutenzione predittiva, per migliorare l'affidabilità degli asset.
1. Smart buildings market size forecast, TechNavio, 2024
2. Energy efficiency policy toolkit 2025, International Energy Agency (IEA), 2025