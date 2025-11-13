Cosa sono gli edifici intelligenti?

Le funzionalità di automazione delle attuali piattaforme per edifici intelligenti aiutano le organizzazioni a ridurre i costi energetici e operativi e a individuare opportunità per migliorare i processi. I sistemi di gestione degli edifici e dell'energia raccolgono e analizzano i dati storici in modo che i manager possano ottimizzare il consumo di energia in base al periodo dell'anno o del giorno, all'occupazione e ad altri fattori.

I sistemi automatizzati controllano l'illuminazione e i sistemi HVAC che riducono lo spreco di energia quando gli spazi non sono occupati, la necessità di manodopera e il costo complessivo delle procedure di manutenzione.