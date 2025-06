La gestione dello spazio è una priorità sempre più importante per molte organizzazioni. A volte, il lavoro e gli spazi di lavoro stanno diventando più un'esperienza che un luogo fisico. Anche se gli ambienti di lavoro non tradizionali, tra cui soluzioni ibride, postazioni di lavoro digitali e lavoro da remoto, stanno diventando sempre più diffusi, è ancora fondamentale creare uno spazio ufficio sicuro e confortevole, con aria e superfici pulite e misure di sicurezza efficaci.

Tuttavia, l'implementazione di queste modifiche richiede una tecnologia all'avanguardia in continua evoluzione e potrebbe, in molti casi, richiedere importanti retrofit. Nonostante le problematiche, tra cui l'invecchiamento dell'infrastruttura, i costi e l'evoluzione delle esigenze, IDC ha rilevato che "l'88% delle aziende ha effettuato o sta pianificando investimenti per aggiornare gli spazi fisici al fine di renderli più adatti a modelli di lavoro flessibili". Inoltre "entro il 2025, il 90% delle nuove costruzioni o ristrutturazioni commerciali implementerà la tecnologia delle strutture smart per supportare ambienti di lavoro flessibili e per migliorare in modo sostenibile le esperienze degli occupanti e le prestazioni operative".3

Con il progredire della tecnologia e l'integrazione di più dispositivi Internet of Things (IoT) nelle soluzioni IWMS, potrebbe essere possibile un'ulteriore automazione. L'integrazione della tecnologia di risposta automatica alla domanda può automatizzare ulteriormente gli edifici per ottimizzare l'utilizzo dell'energia durante i periodi di picco della domanda, contribuendo ulteriormente a ridurre il consumo energetico e i costi. Se unite a tassi di occupazione in tempo reale, le strategie di riduzione del carico possono anche essere personalizzate in base a esigenze specifiche e adattate al variare delle condizioni.

Il mercato globale degli IWMS è in espansione e con esso crescono ogni anno anche i metodi di costruzione, le pratiche di gestione delle strutture e le richieste di sostenibilità da parte degli occupanti. Sfruttando le crescenti funzionalità integrate dell'AI e l'integrazione del settore IoT nelle piattaforme IWMS, le organizzazioni sono in grado di abilitare un'automazione più intelligente e pratiche predittive nel futuro.