La tecnologia nella gestione delle infrastrutture include sia il software che i sistemi. Una quantità elevata di dati viene generata dagli ambienti progettati attraverso sensori IoT (Internet of Things), Wi-Fi, contatori, strumenti di misurazione e dispositivi intelligenti. Le soluzioni più efficienti consentono ai reparti di gestione delle infrastrutture di utilizzare in modo efficace tali dati integrando l'analytics e l'AI (Artificial Intelligence - Intelligenza artificiale) in un IWMS (Integrated Workplace Management System - sistema integrato di gestione dell'ambiente di lavoro). Queste tecnologie forniscono funzionalità cognitive che permettono una gestione computerizzata delle infrastrutture - in modo da poter analizzare e apprendere dai dati, consentendo di ottenere visibilità in tempo reale, eseguire la manutenzione predittiva delle infrastrutture e creare ambienti più produttivi ed efficienti in termini di costi.