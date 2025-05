La pianificazione della domanda è il fulcro di una supply chain efficace e svolge due funzioni essenziali, il che la rende doppiamente importante per le aziende.

In primo luogo, la spinta fondamentale per proteggere le vendite e garantire la generazione dei ricavi previsti è una costante fondamentale. Ma i rivenditori non possono vendere ciò che non hanno in magazzino. E non ci vuole molto perché i consumatori di oggi si facciano un'impressione duratura di un'azienda e capiscano se è in grado o meno di soddisfare la domanda. La pianificazione della domanda serve proprio a garantire che i rivenditori abbiano sempre la giusta quantità di inventario nel posto giusto per evitare l'esaurimento delle scorte e rimanere preparati per la prossima vendita.

Tuttavia, proteggere le vendite non basta più. Bisogna anche gestire le aziende in modo più efficiente. La pianificazione della domanda contribuisce all'efficienza, aiutando a gestire lo spazio dell'inventario in modo più intelligente. Perché le aziende dovrebbero investire in uno spazio fisico maggiore di quello necessario? La pianificazione della domanda può aiutare le aziende ad evitare i pericoli dell'eccesso di scorte, come l'aumento dei costi di gestione dell'inventario e le situazioni finanziarie che richiedono l'applicazione di sconti sui prodotti o di altre misure temporanee per alleviare l'eccesso di scorte e smaltire l'inventario il più rapidamente possibile.

La pianificazione della domanda e la previsione sono più importanti che mai, soprattutto perché tante forze esterne (come eventi meteorologici, tendenze economiche ed emergenze globali) possono plasmare e rimodellare la domanda.