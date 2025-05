Il team finanziario di IBM ha utilizzato IBM Apptio per analizzare i dati contabili dell'intero anno e identificare le opportunità di automazione, quindi ha utilizzato watsonx.ai per creare modelli AI per l'analisi della causa principale. Ha quindi implementato IBM watsonx Orchestrate, integrandolo con Robotic Process Automation (RPA), per convalidare gli input rispetto al libro mastro, ottimizzare le fasi del processo e generare dati contabili per la revisione.

Inoltre, la soluzione è stata estesa per includere il rilevamento delle anomalie in tempo reale, al fine di migliorare l'accuratezza dei dati finanziari prima dell'invio. I modelli di automazione basati su AI in Jobotx hanno consentito l'adattamento dinamico alle mutevoli politiche finanziarie.

Il team finanziario di IBM e il team Jobotx di IBM hanno delineato insieme i passaggi ripetitivi e manuali delle scritture contabili all'assistente watsonx Orchestrate. Il team ha scelto watsonx Orchestrate per semplificare le operazioni, prendere decisioni informate con insight basati su AI e promuovere la crescita in un ambiente sicuro e scalabile. Watsonx Orchestrate ha quindi interpretato questi input e li ha convertiti in comandi RPA precisi. Con l'approvazione del direttore finanziario, watsonx Orchestrate ha pianificato i comandi automatici per l'invio del libro mastro durante la chiusura finanziaria. La soluzione ha funzionato bene anche con IBM Business Automation Workflow per fornire una dashboard dinamica e in tempo reale, che consente agli analisti finanziari di gestire tempestivamente le eccezioni.

L'implementazione della soluzione all'inizio del 2025 ha consentito al team finanziario di IBM di aumentare la precisione, liberando tempo per il lavoro più strategico e migliorando l'efficienza complessiva. Quale parte dell'iniziativa Jobotx, il team continuerà a perfezionare la precisione dell'automazione, integrare la piattaforma con sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) aggiuntivi ed espandere gli insight basati sull'AI per i team finanziari di tutto il mondo.