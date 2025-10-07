L'approccio odierno di computing di hybrid cloud prevede una piattaforma unificata per il rilevamento, il funzionamento e la gestione di dati e risorse on-premise, su cloud pubblici e privati. Una combinazione di piattaforme di cloud ibrido e strumenti unifica elaborazione, storage, funzioni di sicurezza e analisi dei database di rete per fornire coerenza e affidabilità in tutto il panorama diversificato di hybrid cloud.

Le comuni piattaforme di cloud ibrido con hardware, software e servizi preconfigurati include AWS Outposts, Google Cloud Platform, VMware Hybrid Cloud e Red Hat OpenShift. Ciascuna piattaforma in genere incorpora tecnologie cloud standard come Kubernetes per orchestrare servizi basati su container e altre funzioni basate su software. Questi strumenti di gestione unificati per il monitoraggio, l'assegnazione e la gestione delle risorse da un unico pannello di controllo offrono una strategia di gestione IT e di rete utilizzata per consolidare più strumenti di monitoraggio e feed di dati in un'unica interfaccia.

Ecco una carrellata delle funzioni fondamentali associate a una piattaforma di gestione di hybrid cloud:

Gestione delle risorse: gli strumenti di servizio gestiti di hybrid cloud aiutano gli stakeholder ad allocare e riallocare le risorse negli ambienti on-premise e cloud in base ai requisiti dell'applicazione. Ad esempio, un'organizzazione come un istituto finanziario può utilizzare un cloud privato per conservare le informazioni sensibili dei clienti e utilizzare il cloud pubblico per testare nuove applicazioni, come l'app mobile banking.

Orchestrazione del workload: le architetture di hybrid cloud utilizzano strumentidi orchestrazione dei container (ad esempio Kubernetes o Docker Swarm) per automatizzare il workload containerizzato. Queste tecnologie aiutano gli sviluppatori a implementare, eseguire e sincronizzare rapidamente il proprio container su cluster di server in posizioni diverse. Migliorano inoltre la scalabilità del workload containerizzato, il che significa che DevOps e altri team possono aggiungere automaticamente i cluster Kubernetes che eseguono l'applicazione containerizzata secondo necessità, con conseguente riduzione del tempo di inattività e prestazioni ottimali.

Integrazione dei dati:gli ambienti ibridi raccolgono ed elaborano dati da varie fonti diverse, il che richiede l'integrazione dei dati, il processo di combinazione di dati provenienti da più sistemi di origine per creare una vista unificata.

Le soluzioni di gestione dei dati per hybrid cloud includono piattaforme software di analisi dei dati che raccolgono, organizzano e analizzano i dati utilizzando l'AI e la machine learning. Molti di questi strumenti di integrazione dei dati incorporano il concetto di progettazione di un Data Fabric, che viene eseguito su diverse tecnologie in un ambiente ibrido, combinando dati provenienti da più sistemi di origine per creare una vista unificata.

Governance dei dati: gli strumenti di governance dei dati forniscono un altro livello tecnologico nell'architettura hybrid cloud affinché le organizzazioni possano creare e mantenere politiche e protocolli che delineano il modo in cui i dati devono essere memorizzati, gestiti e utilizzati secondo gli standard di conformità e normativi.

Sicurezza: la sicurezza hybrid cloud coinvolge le tecnologie e le best practice utilizzate per proteggere le informazioni sensibili di un'organizzazione in un ambiente in cui i dati e l'applicazione fluiscono attraverso una combinazione di piattaforme on-premise, cloud privato e cloud pubblico. Il livello di sicurezza dell'architettura di hybrid cloud prevede controlli tecnici come crittografia, autenticazione di rete e software di gestione: