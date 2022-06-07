Kubernetes è una piattaforma portatile e open-source per la gestione dei container, dei loro complessi workload di produzione e della scalabilità. Con Kubernetes, gli sviluppatori e i team DevOps possono programmare, implementare, gestire e scoprire app altamente disponibili sfruttando la flessibilità dei cluster. Un cluster Kubernetes è composto da host di calcolo chiamati nodi di lavoro. Questi nodi di lavoro sono gestiti da un master Kubernetes che controlla e monitora tutte le risorse nel cluster. Un nodo può essere una macchina virtuale (VM) o una macchina fisica, bare metal.

Agli albori di Kubernetes, i collaboratori della community hanno utilizzato le loro conoscenze nella creazione e nell'esecuzione di strumenti interni, come Borg e Omega, due sistemi di gestione cluster. Con l'avvento della Cloud Native Computing Foundation (CNCF) in collaborazione con la Linux Foundation, la community ha adottato Open Governance for Kubernetes, un insieme di regole per i cluster Kubernetes che aiutano i team a operare su larga scala. IBM, in qualità di membro fondatore di CNCF, contribuisce attivamente ai progetti cloud-native di CNCF, insieme ad altre aziende come Google, Red Hat, Microsoft e Amazon.

Vantaggi di Kubernetes

Kubernetes offre un'ampia gamma di funzionalità chiave, tra cui rilevamento dei servizi, ingress e bilanciamento del carico, autoriparante, orchestrazione dello storage, scalabilità orizzontale, rollout/rollback automatici ed esecuzione dei batch.

Ha un set unificato di API e solide garanzie sullo stato del cluster.

Si tratta di una comunità open-source molto attiva nello sviluppo del codice base.

molto attiva nello sviluppo del codice base. Le conferenze KubeCon in rapida crescita durante tutto l'anno offrono insight agli utenti.

Kubernetes vanta la più grande adozione sul mercato.

È stato testato da grandi attori come Google e dai nostri workload IBM, e funziona sulla maggior parte dei sistemi operativi.

È disponibile sul cloud pubblico o per l'uso on-premise e dispone di offerte gestite o non gestite da tutti i principali provider di cloud (come IBM Cloud, AWS, Microsoft Azure, piattaforma cloud di Google, ecc.).

C'è un ampio supporto di Kubernetes da parte di un ecosistema di fornitori di strumenti cloud, come Sysdig, LogDNA e Portworx (tra molti altri).

Le sfide di Kubernetes