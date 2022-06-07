L'orchestrazione del workload è fondamentale nel nostro mondo moderno, in cui l'automazione della gestione dei microservizi è più importante che mai. Ma si discute fortemente se Docker Swarm o Kubernetes siano una scelta migliore per questa orchestrazione. Prendiamoci un momento per esplorare le somiglianze e le differenze tra Docker Swarm e Kubernetes e vediamo come scegliere la soluzione giusta per il tuo ambiente.
In poche parole, i container sono un modo standard per impacchettare le app e tutte le loro dipendenze in modo da poter spostare senza problemi le app tra gli ambienti di runtime. Impacchettando il codice, le dipendenze e le configurazioni di un app in un unico blocco predefinito di facile utilizzo, i container ti consentono di adottare misure importanti per ridurre i tempi di implementazione e migliorare l'affidabilità delle applicazioni.
Nelle applicazioni aziendali, il numero di contenitori può crescere rapidamente fino a raggiungere un numero ingestibile. Per utilizzare i tuoi container nel modo più efficace, dovrai orchestrare le tue applicazioni containerizzate, ed è qui che entrano in gioco Kubernetes e Docker Swarm.
Kubernetes è una piattaforma portatile e open-source per la gestione dei container, dei loro complessi workload di produzione e della scalabilità. Con Kubernetes, gli sviluppatori e i team DevOps possono programmare, implementare, gestire e scoprire app altamente disponibili sfruttando la flessibilità dei cluster. Un cluster Kubernetes è composto da host di calcolo chiamati nodi di lavoro. Questi nodi di lavoro sono gestiti da un master Kubernetes che controlla e monitora tutte le risorse nel cluster. Un nodo può essere una macchina virtuale (VM) o una macchina fisica, bare metal.
Agli albori di Kubernetes, i collaboratori della community hanno utilizzato le loro conoscenze nella creazione e nell'esecuzione di strumenti interni, come Borg e Omega, due sistemi di gestione cluster. Con l'avvento della Cloud Native Computing Foundation (CNCF) in collaborazione con la Linux Foundation, la community ha adottato Open Governance for Kubernetes, un insieme di regole per i cluster Kubernetes che aiutano i team a operare su larga scala. IBM, in qualità di membro fondatore di CNCF, contribuisce attivamente ai progetti cloud-native di CNCF, insieme ad altre aziende come Google, Red Hat, Microsoft e Amazon.
Docker Swarm è un'altra piattaforma di orchestrazione di container open-source che esiste da tempo. Swarm, o più precisamente, modalità swarm , è il supporto nativo di Docker per l'orchestrazione di cluster di motori Docker. Un cluster Swarm è composto da nodi manager Swarm implementati da Docker Engine (che orchestrano e gestiscono il cluster) e da nodi worker (che vengono indirizzati all'esecuzione di attività dai nodi manager).
Non per confondere le cose, ma Docker Enterprise Edition ora supporta anche Kubernetes.
Ora che abbiamo parlato dei vantaggi e delle sfide, analizziamo le somiglianze e le differenze tra Kubernetes e Docker Swarm. Entrambe le piattaforme consentono di gestire i container e scalare la distribuzione delle applicazioni. Le loro differenze sono una questione di complessità. Kubernetes offre un mezzo efficiente per la gestione dei container, ideale per le applicazioni ad alta domanda con una configurazione complessa, mentre Docker Swarm è progettato per la facilità d'uso, il che lo rende una buona scelta per applicazioni semplici che sono veloci da implementare e facili da gestire.
Ecco alcune differenze dettagliate tra Docker Swarm e Kubernetes:
A causa della complessità di Kubernetes, Docker Swarm è più facile da installare e configurare.
Kubernetes offre una scalabilità tutto in uno basata sul traffico, mentre Docker Swarm enfatizza la scalabilità rapida.
Docker Swarm dispone di bilanciamento automatico del carico, mentre Kubernetes no. Tuttavia, un bilanciatore di carico esterno può essere facilmente integrato tramite strumenti di terze parti in Kubernetes.
Entrambi gli strumenti offrono un elevato livello di disponibilità.
Come la maggior parte delle decisioni sulla piattaforma, lo strumento giusto dipende dalle esigenze della tua organizzazione.
Kubernetes è ampiamente adottato e vanta una vasta comunità al suo fianco. È supportato da tutti i principali provider di cloud e da offerte fai-da-te come Docker Enterprise Edition. È più potente, personalizzabile e flessibile, al prezzo di una curva di apprendimento iniziale più ripida. Richiede un team esperto e capace di gestirlo. Tuttavia, le aziende scelgono anche di utilizzare un provider di servizi gestiti per semplificare le responsabilità di gestione dell'open source e consentire loro di concentrarsi sulla creazione di applicazioni.
Il vantaggio di Docker Swarm deriva dalla familiarità e dall'enfasi sulla facilità d'uso. È implementato con Docker Engine ed è facilmente disponibile nel suo ambiente. Di conseguenza, Swarm è più facile da iniziare e potrebbe essere più ideale per workload più piccoli.
