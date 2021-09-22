Le iniziative antiriciclaggio (AML) consistono in leggi, regolamenti e procedure studiati per impedire ai criminali di convertire il denaro ottenuto attraverso attività illegali, o «denaro sporco», in entrate legittime o «denaro pulito».
Il termine "denaro sporco" ha origine ai tempi di Al Capone, che "riciclava" il denaro guadagnato dalle attività illegali attraverso una catena di lavanderie a gettoni.
Il riciclaggio di denaro consiste di tre fasi: collocamento, stratificazione e integrazione.
Le leggi antiriciclaggio riguardano una quantità limitata di attività di riciclaggio di denaro e attività criminali, tuttavia le implicazioni sono di vasta portata. Per esempio, le normative antiriciclaggio richiedono agli istituti finanziari che emettono crediti o accettano depositi di clienti di monitorare il comportamento dei clienti per garantire che non favoriscano attività di riciclaggio di denaro. Il mancato rispetto di tali leggi e regolamenti da parte delle banche può rivelarsi costoso, con sanzioni pesanti multe e altre azioni legali.
L'Anti-Money Laundering Act è un insieme di diverse leggi e regole finalizzate a prevenire e perseguire i reati di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. La lotta ai riciclatori di denaro prevede anche la collaborazione tra diversi enti governativi nazionali e internazionali, poiché questo crimine avviene spesso in più paesi. Di seguito è riportata una panoramica di alcune delle leggi americane più degne di nota nella lotta al riciclaggio di denaro.
Tra le leggi e gli enti antiriciclaggio vi sono:
Bank Secrecy Act (BSA): la legge BSA, nota anche come Currency and Foreign Transaction Reporting Act, è nata nel 1970 ed è stata la prima legge finalizzata a prevenire e perseguire l'atto di riciclaggio di denaro attraverso le banche e altri istituti finanziari. La legge sul segreto bancario impone alle banche di cooperare con le indagini governative nella lotta al finanziamento di attività illegali tracciando i movimenti di denaro. Per esempio, questa legge richiede alle banche di compilare un rapporto sulle transazioni valutarie (CTR) per qualsiasi transazione in contanti superiore a 10.000 USD.
Money Laundering Control Act: questa legge è nata nel 1986 e ha reso il riciclaggio di denaro un crimine federale. Il suo obiettivo principale è quello di limitare il riciclaggio di denaro da parte dei cartelli della droga. Consente al governo di sequestrare beni e risorse senza accusare nessuno di un reato. La legge ha anche esteso il CTR per includere qualsiasi transazione superiore a 10.000, non solo in contanti.
Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act: questa legge del 1992 riguarda principalmente sulle banche. Richiede loro di implementare pratiche di prevenzione del riciclaggio di denaro e li penalizza per aver consentito ai criminali di utilizzare i loro istituti per scopi di riciclaggio di denaro. Ha introdotto i rapporti sulle attività sospette (SAR) che le banche devono compilare se un cliente o una transazione sono sospettati di riciclaggio di denaro.
Patriot Act: è stato introdotto dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 a New York e punta a tracciare e combattere il finanziamento del terrorismo e le attività terroristiche attraverso il riciclaggio di denaro. Ha rafforzato la collaborazione tra banche e unità antiterrorismo all'interno del governo e ha aumentato le sanzioni e le pene per il riciclaggio di denaro. Un elemento essenziale del Patriot Act sono i Customer Identification Programs (CIP), noti anche come Know Your Customer (KYC), che obbligano le banche a convalidare i propri clienti.
FinCEN: il Financial CrimesEnforcement Network (FinCEN) si è aggiunto alle normative BSA e Patriot Act e ha introdotto regole severe per la due diligence dei clienti che gli istituti finanziari devono rispettare.
Diverse organizzazioni governative nazionali e internazionali, istituzioni e forze dell'ordine combattono il riciclaggio di denaro in tutto il mondo.
Un programma di conformità antiriciclaggio consiste in ciò che un'azienda fa per rispettare le politiche e ai regolamenti antiriciclaggio. Un programma di conformità AML è anche studiato per individuare e reagire ai rischi legati al riciclaggio di denaro, così come al finanziamento del terrorismo e alle frodi.
Per fare questo, le aziende devono soddisfare una serie di requisiti. Ci sono cinque elementi fondamentali dell'antiriciclaggio che aiutano un'organizzazione a raggiungere la conformità AML.
Il modo più semplice per combattere il riciclaggio di denaro consiste nell'implementare le regole "Know Your Customer" negli istituti finanziari. Se il denaro è associato a una persona o a un'organizzazione e ogni transazione è tracciabile, diventa quasi impossibile riciclarlo. Come si può notare dalle varie leggi antiriciclaggio emanate negli ultimi 50 anni, le norme sulla due diligence della clientela sono sempre più severe.
La legge sul segreto bancario (Banking Secrecy Act) chiede agli istituti finanziari di segnalare qualsiasi attività che potrebbe essere utilizzata per riciclare denaro. I quattro requisiti di segnalazione più importanti previsti dal Banking Secrecy Act, che spesso si attivano quando un istituto finanziario si imbatte in un reato di riciclaggio di denaro, sono:
Sebbene il riciclaggio di denaro sia un crimine internazionale, molte regole sono locali e talvolta possono entrare in conflitto con le politiche federali, rendendo difficile per le istituzioni finanziarie la conformità alle norme e ai regolamenti. Alcune banche hanno persino deciso di sospendere i servizi nei paesi che rendono difficile mantenere la conformità o hanno la reputazione di facilitare il riciclaggio di denaro.
Gli strumenti e i software di intelligenza artificiale (IA) hanno migliorato il processo complessivo di individuazione dei comportamenti criminali. Ad esempio, l'intelligenza artificiale e l'automazione robotica dei processi (RPA) possono essere utilizzate per eseguire analisi statistiche su dati non strutturati, individuando casi ad alto rischio ed eliminando falsi segnali dovuti a dati ridondanti. L’intelligenza artificiale utilizza anche l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per rilevare i cambiamenti nel comportamento degli utenti e abbina tali dati a informazioni contestuali, migliorando la capacità degli istituti bancari di “conoscere il cliente”.
Sebbene gli strumenti di intelligenza artificiale abbiano migliorato il rilevamento del riciclaggio di denaro, non sono perfetti; questi programmi possono ancora segnalare erroneamente conti e transazioni finanziarie. Con l'aumentare del loro tasso di adozione, gli istituti finanziari assistono a una riduzione delle percentuali di errore, che consente loro di rimanere conformi alle leggi e ai regolamenti antiriciclaggio in modo più efficiente.
I lavori nel campo dell'antiriciclaggio si trovano in varie funzioni di un'organizzazione, tra cui IT, Finance, Ricerca, Conformità, Legale e, naturalmente, indagini e forze dell'ordine.
Nel settore privato, specialisti certificati in antiriciclaggio ed esperti finanziari aiutano le organizzazioni a rimanere conformi e possono aiutare a scoprire potenziali programmi antiriciclaggio. Nel settore pubblico, ci sono tre principali percorsi di carriera nel campo dell'antiriciclaggio: stesura delle normative, diritto e forze dell'ordine.
Oltre alla laurea e all'esperienza lavorativa, spesso sono necessarie certificazioni antiriciclaggio per ottenere un lavoro in questo settore. Tre certificazioni certificazioni, associazioni e corsi di alto profilo sono:
