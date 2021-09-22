L'Anti-Money Laundering Act è un insieme di diverse leggi e regole finalizzate a prevenire e perseguire i reati di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. La lotta ai riciclatori di denaro prevede anche la collaborazione tra diversi enti governativi nazionali e internazionali, poiché questo crimine avviene spesso in più paesi. Di seguito è riportata una panoramica di alcune delle leggi americane più degne di nota nella lotta al riciclaggio di denaro.

Tra le leggi e gli enti antiriciclaggio vi sono:

Bank Secrecy Act (BSA): la legge BSA, nota anche come Currency and Foreign Transaction Reporting Act, è nata nel 1970 ed è stata la prima legge finalizzata a prevenire e perseguire l'atto di riciclaggio di denaro attraverso le banche e altri istituti finanziari. La legge sul segreto bancario impone alle banche di cooperare con le indagini governative nella lotta al finanziamento di attività illegali tracciando i movimenti di denaro. Per esempio, questa legge richiede alle banche di compilare un rapporto sulle transazioni valutarie (CTR) per qualsiasi transazione in contanti superiore a 10.000 USD.

Money Laundering Control Act: questa legge è nata nel 1986 e ha reso il riciclaggio di denaro un crimine federale. Il suo obiettivo principale è quello di limitare il riciclaggio di denaro da parte dei cartelli della droga. Consente al governo di sequestrare beni e risorse senza accusare nessuno di un reato. La legge ha anche esteso il CTR per includere qualsiasi transazione superiore a 10.000, non solo in contanti.

Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act: questa legge del 1992 riguarda principalmente sulle banche. Richiede loro di implementare pratiche di prevenzione del riciclaggio di denaro e li penalizza per aver consentito ai criminali di utilizzare i loro istituti per scopi di riciclaggio di denaro. Ha introdotto i rapporti sulle attività sospette (SAR) che le banche devono compilare se un cliente o una transazione sono sospettati di riciclaggio di denaro.

Patriot Act: è stato introdotto dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 a New York e punta a tracciare e combattere il finanziamento del terrorismo e le attività terroristiche attraverso il riciclaggio di denaro. Ha rafforzato la collaborazione tra banche e unità antiterrorismo all'interno del governo e ha aumentato le sanzioni e le pene per il riciclaggio di denaro. Un elemento essenziale del Patriot Act sono i Customer Identification Programs (CIP), noti anche come Know Your Customer (KYC), che obbligano le banche a convalidare i propri clienti.

FinCEN: il Financial CrimesEnforcement Network (FinCEN) si è aggiunto alle normative BSA e Patriot Act e ha introdotto regole severe per la due diligence dei clienti che gli istituti finanziari devono rispettare.

Diverse organizzazioni governative nazionali e internazionali, istituzioni e forze dell'ordine combattono il riciclaggio di denaro in tutto il mondo.